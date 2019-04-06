Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП

У мережі показали умови, у яких у Харківському СІЗО утримують винуватицю ДТП на Сумській Олену Зайцеву. Опоблоківець Вадим Новинський переконує, що у Києві суд визнав протиправними дії голови ВР Андрія Парубія щодо обов'язкового перейменування УПЦ МП. У Польщі потяг на шаленій швидкості врізався у карету "швидкої", що їхала на виклик. Такими були головні новини 6 квітня в Україні та світі.

Камера Зайцевої вражає

Представники Міжнародного правозахисного центру (МПЦ) здійснили візит до Харківського слідчого ізолятора, де перебуває Олена Зайцева. Мета такого кроку – перевірити, в яких умовах її утримують.

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За словами правозахисника Дмитра Удачіна, винуватиця наїзду на пішоходів на Сумській перебуває у камері ще з трьома іншими особами.

Він переконує, що саме приміщення є чистим. Також тут є невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.

Також Удачін виклав фото та відео камери. Зауважимо, що на кадрах ані Зайцевої, ані інших утримуваних не видно.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові? Стався інцидент восени 2017 року. Тоді зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. За кермом першого перебувала Олена Зайцева, другою машиною керував Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів У підсумку загинули 6 осіб.



Суд арештував обох водіїв і обоє були обвинуваченими у цій справі. Наприкінці лютого 2019 року Київський районний суд Харкова виніс вирок Зайцевій і Дронову – вони отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав. Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції. Рішення щодо них поки немає.

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Суд визнав протиправними дії Парубія щодо перейменування УПЦ МП: що про це відомо

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявляє, що у Києві Окружний адміністративний суд визнав протиправними дії голови Верховної Ради Андрія Парубія у зв'язку з прийняттям законопроекту про обов'язкове перейменування УПЦ МП.

Позивався щодо Парубія колега Новинського по партії Олександр Довженков. Політик просив встановити протиправність його дій під час голосування у Верховній Раді за закони проти УПЦ МП, а саме щодо прийняття Верховною Радою законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Новинський каже, що документ стосувався спроби "насильно перейменувати" УПЦ МП на Російську церкву в Україні.

У підсумку Суд задовольнив позов нардепа від "Опозиційного блоку". Варто зазначити, що відповідне рішення ще не є остаточним, а Парубій має 30 днів для того, аби його оскаржити. Крім того, згодом його можна використати як доказ для того, аби визнати закон неконституційним.

На сайті Окружного адмінсуду Києва та в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформація про цю ухвалу наразі є відсутньою. Щоправда, на сайті судової влади зазначено, що справу розглядав скандальний суддя Аблов Євген Валерійович.

Що відомо про Аблова Євгена Валерійовича? Це суддя, заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва. 9 грудня 2013 року за кілька годин розглянув та задовольнив позов громадянина, якому барикади на Майдані перешкоджали вільно пересуватись, чим зобов'язав МВС та КМДА розблокувати "автомобільні дороги та вулиці", на яких проходив Євромайдан (після чого підрозділ Беркут спробував розігнати протестувальників у ніч з 10 проти 11 грудня). Пізніше Вища рада правосуддя вирішила, що немає підстав для звільнення судді Євгена Аблова.



Водночас у 2013 році суддя отримав квартиру площею у 141 квадратних метрів для службового використання. Вже у 2015 році він приватизував цю квартиру, яку продав наступного ж року за 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Більше того, 10 липня 2017 року Аблов виніс рішення про законність процедури торгів "рюкзаками Авакова".

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Моторошна ДТП у Польщі

Поблизу польського містечка Пущиково сталося смертельне зіткнення машини швидкої допомоги та потяга. Внаслідок аварії на місці загинув 30-річний лікар і 42-річний фельдшер. Крім того, водій "швидкої" вижив, щоправда він перебуває у комі та лікарі намаються врятувати його життя.

Як пишуть польські ЗМІ, водій виїхав на переїзд і намагався переїхати його попри те, що один шлагбаум вже було закрито. Відтак, машина опинилася в пастці, і водій почав розвертатися на залізничних рейках, щоб встигнути від’їхати з небезпечного місця. Але не встиг. У підсумку потяг на повній швидкості протаранив автомобіль. Серед його пасажирів ніхто не постраждав.

Відомо, що "швидка" поспішала до тяжкохворого пацієнта, який був на межі життя та смерті. Його планували доправити з лікувального закладу в Пущиково в одну з лікарень Познані.

Поїзд на шаленій швидкості зніс "швидку" у Польщі: відео

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З Благовіщенням!

7 квітня християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших свят православної церкви, дата якого не змінюється. Також воно належить до дванадцяти найважливіших після Великодня. Відповідно до Біблії, цього дня Архангел Гавриїл зійшов до Діви Марії із благою звісткою про те, що незабаром вона народить Ісуса Христа.

Загалом це свято має в собі глибокий символізм, адже означає позбавлення від гріхів Єви, втілене в непорочному зачатті Марії. Початок святкування з Благовіщенням Пресвятої Богородиці бере в III столітті. Однак під час радянської влади свято Благовіщення посилено викорінювалась урядом, а його прихильників переслідували.

Пропонуємо Вашій увазі привітання з Благовіщенням у віршах українською:

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Гнізд не звивають, любо лиш співають

Птахи у цей благословенний день,

Пречисту Діву лунко прославляють

Наспівом теплих трелей та пісень.

Пройшли зима, метілі, хуртовини,

Ось і настала історична мить –

Час поєднання Бога та людини

Архангел Гавриїл благовістить

Пречистій Діві з міста Назарету,

Що стане Вона Матір’ю Христа,

Який здолає, верх візьме над смертю

І Його Царству не буде кінця.

Лише одна Така на цілім світі

Пречиста Діва, Матір Пресвята.

Нас всиновила, ми для Неї діти,

Що народила Господа Христа.

***

Матір Божа – наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

***

Решту привітань читайте у нашому матеріалі.