Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл

Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС. У страшній авіакатастрофі в "Шереметьєво" загинула 41 особа, ще 33 постраждали, серед них і українка. У Дніпрі помер важкопоранений військовий з Львівщини Іван Сакаль. Меган Маркл народила принцу Гаррі сина. Такими були головні новини понеділка, 6 травня, в Україні та світі.

Новий командувач ООС

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Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил, і призначив на його місце Олександра Сирського. За час перебування на цій посаді Наєва, українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.

Що відомо про Олександра Сирського?До початку АТО він був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою, а в 2010-х – першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.



Після початку війни на Донбасі Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.



У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

На це призначення вже відреагували у команді новообраного президента Володимира Зеленського. Його радник з питань безпеки та оборони Іван Апаршин зауважив, що Сирський – гідна людина і професійний генерал. Але не зрозуміло, чому чинний глава держави зробив це призначення саме зараз, після виборів президента.

Я знаю генерала Сирського, це гідний, професійний генерал і людина. У нього є відповідна освіта і досвід. Колись, в 2006 році ми почали формувати Об'єднане оперативне командування, і я особисто пропонував його на посаду начальника штабу Об'єднаного оперативного командування, нового органу управління в Збройних силах,

– наголосив він.

Апаршин додав, що змінити командувача ООС можна було раніше, а не після завершення президентських виборів, на яких чинний глава держави програв.

Водночас, радник Зеленського сказав, що екс-командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв може зайняти іншу відповідальну посаду в майбутньому, адже він – бойовий український генерал, який пройшов війну та має величезний досвід.

Страшні деталі авіакатастрофи в "Шереметьєво"

Жахлива пожежа, яка спалахнула у хвостовому відділі пасажирського літака Superjet100 під час його аварійної посадки у московському аеропорту "Шереметьєво", забрала життя 41 людини. Серед жертв – 2 дітей. Загалом на борту літака, який прямував з Москви до Мурманська перебували 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу.

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Ще 33 особам вдалося врятуватися, серед них і українка. Наразі вона перебуває в лікарні, їй надається необхідна медична допомога.

Вижили вдалося усім пасажирам, які сиділи на місцях до 10 ряду включно. В 11 ряду вже не вижив ніхто, по 1 особі врятувалося з 13, 15 та 18 рядів у літаку.

Більше подробиць про авіакатастрофу у Шереметьєво у відео:

У Слідчому комітеті РФ вже назвали основні версії трагедії:

- некваліфіковані пілоти;

- несправний літак;

- погані метеоумови (у літак вдарила блискавка).

Проте, за інформацією росЗМІ, жертв могло бути значно менше. Частина людей не змогли врятуватися, бо інші пасажири рятувати особисті речі і багаж, через що на борту відбулася фатальна затримка.

Що відбувалось всередині літака під час посадки: моторошне відео (18+)

Жуткое видео из слона горящего самолета во время посадки.



Люди прошли через ад. Светлая память погибшим, здоровья и сил выжившим.



Экипажу, посадившему самолет в таких условиях - вечный почет и уважение pic.twitter.com/eUFAR0npnH — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) May 5, 2019

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Користувачів мережі сильно обурила дивна реакція працівників аеропорту "Шереметьєво" на аварійну посадку літака. Дехто з них знімав на телефон момент посадки літака з камер спостереження, інші – цинічно сміялися.

Нормально, з вогником сів,

– сказав один із працівників аеропорту під загальний сміх.

Дивіться відео: працівники "Шереметьєво" глузують із авіакатастрофи

Реакция сотрудников Шереметьево на видео посадки самолета.



"С огоньком сел, гы-гы-гы" pic.twitter.com/K9V1QjBzmq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) May 6, 2019

Зауважимо, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100. Влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету продовжують виділяти величезні кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Смерть молодого бійця

У Дніпрі помер 24-річний військовий з Львівської області Іван Сакаль. Лікарі обласної лікарні імені Мечникова боролися за життя хлопця п'ять діб. Увесь цей час він був у комі після операції.

Захисник був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу проросійськими бойовиками біля селища Новотроїцьке. Куля увійшла у щелепу хлопця і за зміщеною траєкторією вийшла біля лопатки. При цьому вона пошкодила життєво необхідні органи, зокрема, судини.

"Сьогодні в госпіталі Дніпра в 10:45 перестало битись серце мого рідного братика. Пишаюсь тобою. Ти завжди був моєю опорою і я завжди рівнявся на тебе", – написав брат загиблого Михайло Сакаль.

Відомо, що хлопець був старшим сержантом 137-го батальйону Морської піхоти. На війну захисник пішов ще у 2014 році.

Загалом з початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїни з усіх силових відомств,

– сказав Порошенко на Донбасі.



Окуповані Росією території на Донбасі

Меган Маркл народила

Подія, на яку очікували тисячі британців та прихильники королівської сім'ї у цілому світі, нарешті трапилася. 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками, адже Меган народила хлопчика. Первісток королівського подружжя появився на світ 6 травня о 5:26 зранку.

Зазначається, що вага новонародженого малюка становить 3,26 кілограма. Герцогиня і дитина здорові, почуваються добре.

Меган і я стали батьками хлопчика цього ранку,

– сказав принц Гаррі.

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.



He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.



“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.



“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD — Charlie Proctor (@MonarchyUK) May 6, 2019



На офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram зазначається, що королева Єлизавета II, її чоловік герцог Единбурзький, принц Вільям і Кейт Міддлтон, леді Джейн Феллоуз, граф Спенсер і леді Сара Маккоркодейл у захваті від новини. Матір Меган Дорія Регланд, яка напередодні прилетіла у Лондон, перебуває у Фрогмор-хаус з представниками королівської сім'ї.

Первісток принца Гаррі та Меган Маркл став сьомим у списку спадкоємців британського престолу.



Черга на престол у британській королівській сім'ї

Згідно з офіційним протоколом та указом короля Георга V в 1917 року, новонароджений син принца Гаррі та Меган Маркл, на жаль, не отримає звання принца. Адже такий титул можуть отримувати лише рідні діти та внуки королеви Єлизавети II.