Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
Звільнений із російського полону український політв'язень Олександр Костенко прибув до Києва. Омелян розповів про зміни, які чекають на залізничний транспорт в Україні. Землетрус в Індонезії забрав життя майже 100 людей. В італійській Болоньї стався потужний вибух. Такими були головні новини 6 серпня в Україні та світі.
Костенко прибув до Києва
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Звільнений із російського полону український політв'язень Олександр Костенко 6 серпня прибув до Києва. У столиці його зустріли омбудсвумен Людмила Денісова, представники МЗС, журналісти та мама.
Перед столичною багатоповерхівкою, у якій Олександру підшукали житло, омбудсвумен Людмила Денісова та екс-бранець Кремля дали короткі коментарі для ЗМІ.
Зокрема, правозахисниця пояснила, чому Олександр Костенко є політв'язнем.
"1 березня 2018 року є заява Верховної Ради України, в ній є список громадян нашої держави, яких визнано політв'язнями і Сашко Костенко у цьому списку. Наразі ми проводимо перемовини з Москальковою, аби обміняти Седікова на будь-якого українського політв'язня", – повідомила Денісова.
А ось сам Костенко подякував Президенту України і МЗС за те, що були небайдужими до його долі.
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Я хочу подякувати усім хто хотів, аби я повернувся. А особливо МЗС України та Петру Олексійовичу. Рука у мене зламана, то будемо лікувати,
– зазначив політв'язень.
За його словами, він хоче відновити сили як моральні, так і фізичні. Зазначимо, Костенко дуже виснажений та потребує допомоги медиків, оскільки у нього зламана рука.
Також він радіє зустрічі з мамою, адже не бачив її з літа 2016 року. У мережі вже з'явилися щемливі фото з обіймами родичів.
Омелян розповів про зміни, які чекають на залізницю
Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення із Російською Федерацією, а саме – скасувати курс усіх залізничних потягів до країни-агресора. Про це 6 серпня заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
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Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою,
– сказав чиновник.
Додамо, що з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян вперше заявив, що після таких дій Росії, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.
Окрім цього, Омелян повідомив, що зовсім скоро в Україні зникнуть плацкартні вагони. Замінити цей популярний клас вагонів хочуть денними потягами.
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"Ми хочемо, щоб плацкарти в Україні зникли. Ми вважаємо, що це можна зробити, особливо переходячи на формат денних потягів", – заявив Омелян.
Він зазначив, що це планують зробити протягом п'яти років.
Міністр також додав, що він особисто користується плацкартними вагонами, незважаючи на те, що це незручно.
Коли я подорожую Україною, то я користуюся тільки плацкартом. Це складно для мене через мій зріст, так як я не поміщаються в ці полки. І це проблема для людей, тому що вони наштовхуються на мої ноги,
– сказав Омелян.
Смертельний землетрус в Індонезії: кількість жертв різко зросла
5 серпня на островах Балі та Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7 балів. Це вже друга серія поштовхів за тиждень, і цього разу – потужніша.
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За останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Індонезії збільшилась до 98 осіб. Рятувальники зазначають, що число жертв може зрости. Із зони катастрофи вже евакуювали десятки тисяч місцевих мешканців.
Українка Валентина Сулима, яка пережила потужний землетрус в Індонезії, перебуваючи на острові Балі, поділилася своїми враженнями у соцмережах.
Вперше в житті відчули на собі, що таке землетрус. Потрусило добряче. Було кілька поштовхів, найсильніший – у 7 балів,
– зазначила вона.
За словами Сулими, вона на момент землетрусу перебувала на Балі. Острів Ломбок, де зафіксували епіцентр стихійного лиха, розташований всього за 60 кілометрів.
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"Я лежала в ліжку і почула, як починають сильно труситися віконні шибки і двері. Подумала, що вітер сильний піднявся. Але, через пару секунд почало хитатися ліжко. Всі вибігли на вулицю. Басейн трусило так, що вода залила весь сад, а під ногами тряслася земля. Чесно, ноги стали ватними. Здавалося, що стою в човні у шторм. Повне відчуття безпорадності і нерозуміння, коли це, чорт забирай, закінчиться", – додала українка.
Вона також написала, що на Балі обвалилось декілька будинків, місцями розпочались пожежі, а також – постраждало декілька людей.
Вибух у Болоньї
6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло, понад 60 – постраждали. Чотирнадцять людей перебувають у важкому стані.
Вибух у Болоньї
За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка з горючими речовинами. Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу.
Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.
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Через інцидент перекрита ділянка автодороги A14, що з'єднує Болонью з містом Таранто на півдні Італії. Водночас, аеропорт під час вибуху не постраждав, всі служби працюють за розкладом.
Відео потужного вибуху в Болоньї:
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