Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух

Звільнений із російського полону український політв'язень Олександр Костенко прибув до Києва. Омелян розповів про зміни, які чекають на залізничний транспорт в Україні. Землетрус в Індонезії забрав життя майже 100 людей. В італійській Болоньї стався потужний вибух. Такими були головні новини 6 серпня в Україні та світі.

Костенко прибув до Києва

Читайте також: У Житомирі облили зеленкою антиукраїнського блогера

Звільнений із російського полону український політв'язень Олександр Костенко 6 серпня прибув до Києва. У столиці його зустріли омбудсвумен Людмила Денісова, представники МЗС, журналісти та мама.

Перед столичною багатоповерхівкою, у якій Олександру підшукали житло, омбудсвумен Людмила Денісова та екс-бранець Кремля дали короткі коментарі для ЗМІ.

Зокрема, правозахисниця пояснила, чому Олександр Костенко є політв'язнем.

"1 березня 2018 року є заява Верховної Ради України, в ній є список громадян нашої держави, яких визнано політв'язнями і Сашко Костенко у цьому списку. Наразі ми проводимо перемовини з Москальковою, аби обміняти Седікова на будь-якого українського політв'язня", – повідомила Денісова.

А ось сам Костенко подякував Президенту України і МЗС за те, що були небайдужими до його долі.

Читайте також: Росія не збирається йти з Донбасу: Раду закликали продовжити закон про статус ОРДЛО

Я хочу подякувати усім хто хотів, аби я повернувся. А особливо МЗС України та Петру Олексійовичу. Рука у мене зламана, то будемо лікувати,

– зазначив політв'язень.

За його словами, він хоче відновити сили як моральні, так і фізичні. Зазначимо, Костенко дуже виснажений та потребує допомоги медиків, оскільки у нього зламана рука.

Також він радіє зустрічі з мамою, адже не бачив її з літа 2016 року. У мережі вже з'явилися щемливі фото з обіймами родичів.

Омелян розповів про зміни, які чекають на залізницю

Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення із Російською Федерацією, а саме – скасувати курс усіх залізничних потягів до країни-агресора. Про це 6 серпня заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Читайте також: Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують