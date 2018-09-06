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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів

1982 Читать новость на русском
Головні новини 6 вересня в Україні та світі
Головні новини 6 вересня в Україні та світі / 24 Канал

Вранці 6 вересня впав вертоліт на Трухановому острові у Києві. Згодом стало відомо про аварію ще одного гвинтокрила на Харківщині. Екологічна ситуація після хімвикиду у Криму набуває загрозливих масштабів. Такими були головні новини четверга, 6 вересня.

Аварія вертольота у Києві

Вранці 6 вересня на Трухановому острові у Києві розбився вертоліт.

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Внаслідок аварії, на щастя, обійшлось без жертв, проте двоє осіб, що перебували в салоні, зазнали поранень.

Пасажир вибрався із вертольота самостійно, а ось пілота довелось витягувати рятувальникам.

Пізніше стало відомо, що гвинтокрил, що потрапив в аварію, належав відомому мільярдерові Юрію Косюку, який свого часу був заступником в Адміністрації Порошенка.

Дивіться відео з місця аварії вертольота на Трухановому острові в Києві:

Вдень 6 вересня стало відомо про ще одну аварію з вертольотом, яка сталась на Харківщині.

Там впав гелікоптер рятувальників, який був задіяний у гасінні пожежі.

За попередньою інформацією, пілот не впорався з керуванням, коли набирав воду для гасіння пожежі. Внаслідок аварії травмовані 4 людини.

Екологічна катастрофа в Криму набирає обертів

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

Український омбудсмен Людмила Денісова через хімвикид в окупованому Армянську звернулась до ООН із попередженням, що через це виникає загроза не тільки для України, але й для країн Європи.

Дивіться відео наслідків екологічної катастрофи у Криму:

Місцеві публікують у мережі фото та відео моторошних кислотних дощів, які випали на півострові.

6 вересня під час засідання РНБО у Києві Президент Петро Порошенко заявив, що України готова прийняти на оздоровлення дітей з окупованого Росією Криму.

Ввечері у четвер стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом "Каланчак" і "Чаплинка" тимчасово припинили свою роботу. КПВВ "Чонгар" поки працює у звичному режимі.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв заявив, що вже підготували бази для розміщення дітей з окупованого півострова, і, скоріш за все, доведеться евакуйовувати неповнолітніх з південних районів Херсонщини.

Помер актор Крістофер Лоуфорд

На 63-му році життя раптово помер американський актор Крістофер Лоуфорд, який грав у "Термінаторі".

Чоловікові стало зле під час занять йогою.

Крістофер Лоуфорд є відомим завдяки ролям, зокрема, у таких стрічках: "Термінатор — 3: Повстання машин", "Круті хлопці", "Байки зі склепу", "У прямому ефірі з Ларрі Кінгом", "Всі мої діти", "Лікарня загального профілю".

Він також працював журналістом у виданні EXTRA та писав книги, одна з яких – "Симптоми вилучення" – стала бестселером за версією New York Times.

Помер Крістофер Лоуфорд
На 63-му році помер актор Крістофер Лоуфорд

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Авіакатастрофа на Трухановому острові авіація Втрати Новини Херсона Хімвикид в Армянську Анексія Криму Новини Криму Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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