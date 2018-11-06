Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що є готовим піти у відставку. З'явилася інформація, що колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева з 1 жовтня проживає у Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин. Гучні заяви з боку. Такими були головні новини 6 листопада в Україні та світі.

Луценко та його відставка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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"Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – зауважив він.

Водночас очільник ГПУ наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

Зауважимо, що одразу після таких слів в українському парламенті відбулося так зване "рейтингоове голосування" – кнопку "За" в рейтинговому натиснули 38 нардепів, проти – 110, утримались 11, ще 173 не голосувало.



В урядовій колаліції, зі свого боку, заявили, що вони не планують підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву. Про це, зокрема, повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.

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Гонтарева та її життя у Лондоні

Наразі екс-голова НБУ Валерія Гонтарева проживає у Лондоні і працює ту у Інституті міжнародних відносин школи економіки. Щодо помешкання, то, як розповіла економістка, вона орендує невелику двокімнатну квартиру разом із сином, який навчається у британській столиці.

"І як же мені було смішно, коли абсолютно божевільний Валентин Наливайченко розповідав по телебаченню в той день, коли ми знімали квартиру з моїм сином, що нібито Гонтарева купила в Лондоні будинок за 23 мільйони фунтів", – переконує екс-очільниця НБУ.

Також Гонтарева поскаржилась на "колосальну бюрократію" в Лондоні.

Наприклад, процес зняття квартири, здавалося б, автоматизований. Брокера ти бачиш наживо, але документи здебільшого підписуєш через інтернет. Але кількість документів, перевірок та іншого – це більше, ніж ви можете собі уявити,

– додала колишня українська посадовиця.

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Російська церква ніяк не втихомиться

Речник Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент заявив, що дії Вселенського патріарха Варфоломія щодо України наштовхують на підозри в його ангажованості з боку "сильних цього світу".

Ця позицій Константинопольської патріархії ставить її поза канонічним полем і зрозумілій всій православній ойкумені принципів православного життя. Сьогодні майже всі помісні церкви бачать у обличчі Константинопольської патріархії потенційну загрозу спонтанної агресії, зазіхань на церковну територію без будь-якого пояснення та братського обговорення,

– каже він.

Священнослужитель також вкотре назвав створення Єдиної помісної церкви розколом і звинуватив у цьому Варфоломія та Філарета.

Крім того, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, вважає, що "спроби влади України переформатувати" релігійну ситуацію матимуть важкі наслідки.

Спроби державної влади України переформатувати релігійну ситуацію всупереч думці більшості вірян матимуть важкі наслідки для громадянського миру в країні, який і так роздирають протистоянням,

– вважає він.

Водночас представник РПЦ звинуватив Константинополь в ухвалені рішення "про легітимізацію українських розкольників".

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Яка олія є дуже корисно для здоров'я чоловіків

Медики провели амбулаторне дослідження серед чоловіків від 18 до 45 років, які страждають від ожиріння. Науковці,зокрема, хотіли з'ясувати вплив дієти з високим вмістом бавовняної і оливкової олій на ліпідні профілі.

З'ясувалось, що в учасників рівень холестерину та тригліцеридів помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти зі страв з високим вмістом бавовняної олії.

Середнє зниження склало 8% загального холестерину, зниження ліпопротеїнів низької щільності – на 15% і ниження рівня тригліцеридів – на 30%. Бавовняна дієта також підвищила рівень "хорошого холестерину" на 8%.

Висновок вчених: жирна кислота, що міститься у бавовняній олії, може допомогти запобігти накопиченню зайвих тригліцеридів.