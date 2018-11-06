01:03
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Головні новини 6 листопада: відставка Луценка, Гонтарева заговорила з Лондона

      1615 Читать новость на русском
      Головні новини 6 листопада в Україні та світі: Луценко йде у відставку, Гонтарева живе у Лондоні
      Головні новини 6 листопада в Україні та світі: Луценко йде у відставку, Гонтарева живе у Лондоні / Колаж 24 канал

      Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що є готовим піти у відставку. З'явилася інформація, що колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева з 1 жовтня проживає у Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин. Гучні заяви з боку. Такими були головні новини 6 листопада в Україні та світі.

      Луценко та його відставка 

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Читайте також: Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві та що про них відомо

      "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – зауважив він. 

      Водночас очільник ГПУ наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

      Зауважимо, що одразу після таких слів в українському парламенті відбулося так зване "рейтингоове голосування" – кнопку "За" в рейтинговому натиснули 38 нардепів, проти – 110, утримались 11, ще 173 не голосувало.

      В урядовій колаліції, зі свого боку, заявили, що вони не планують підтримувати відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, незважаючи на його заяву. Про це, зокрема, повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в парламенті.

      Луценко та його провали на посаді генпрокурора: дивіться відео 

       

      Що говорять про відставку Юрія Луценка:

      Читайте також: Створення тимчасової слідчої комісії: що вимагають нардепи

      Гонтарева та її життя у Лондоні 

      Наразі екс-голова НБУ Валерія Гонтарева проживає у Лондоні і працює ту у Інституті міжнародних відносин школи економіки. Щодо помешкання, то, як розповіла економістка, вона орендує невелику двокімнатну квартиру разом із сином, який навчається у британській столиці.

      "І як же мені було смішно, коли абсолютно божевільний Валентин Наливайченко розповідав по телебаченню в той день, коли ми знімали квартиру з моїм сином, що нібито Гонтарева купила в Лондоні будинок за 23 мільйони фунтів", – переконує екс-очільниця НБУ.

      Також Гонтарева поскаржилась на "колосальну бюрократію" в Лондоні.

      Наприклад, процес зняття квартири, здавалося б, автоматизований. Брокера ти бачиш наживо, але документи здебільшого підписуєш через інтернет. Але кількість документів, перевірок та іншого – це більше, ніж ви можете собі уявити,
      – додала колишня українська посадовиця.

      Читайте також: На окупований Донбас прибув небезпечний терорист "Ісламської держави" "Бос", – ЗМІ

      Російська церква ніяк не втихомиться 

      Речник Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент заявив, що дії Вселенського патріарха Варфоломія щодо України наштовхують на підозри в його ангажованості з боку "сильних цього світу".

      Ця позицій Константинопольської патріархії ставить її поза канонічним полем і зрозумілій всій православній ойкумені принципів православного життя. Сьогодні майже всі помісні церкви бачать у обличчі Константинопольської патріархії потенційну загрозу спонтанної агресії, зазіхань на церковну територію без будь-якого пояснення та братського обговорення,
      – каже він.

      Священнослужитель також вкотре назвав створення Єдиної помісної церкви розколом і звинуватив у цьому Варфоломія та Філарета.

      Крім того, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, вважає, що "спроби влади України переформатувати" релігійну ситуацію матимуть важкі наслідки.

      Спроби державної влади України переформатувати релігійну ситуацію всупереч думці більшості вірян матимуть важкі наслідки для громадянського миру в країні, який і так роздирають протистоянням,
      – вважає він.

      Водночас представник РПЦ звинуватив Константинополь в ухвалені рішення "про легітимізацію українських розкольників".

      Читайте також: Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го

      Яка олія є дуже корисно для здоров'я чоловіків

      Медики провели амбулаторне дослідження серед чоловіків від 18 до 45 років, які страждають від ожиріння. Науковці,зокрема, хотіли з'ясувати вплив дієти з високим вмістом бавовняної і оливкової олій на ліпідні профілі.

      З'ясувалось, що в учасників рівень холестерину та тригліцеридів помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти зі страв з високим вмістом бавовняної олії.

      Середнє зниження склало 8% загального холестерину, зниження ліпопротеїнів низької щільності – на 15% і ниження рівня тригліцеридів – на 30%. Бавовняна дієта також підвищила рівень "хорошого холестерину" на 8%.

      Висновок вчених: жирна кислота, що міститься у бавовняній олії, може допомогти запобігти накопиченню зайвих тригліцеридів.

      Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ РПЦ УПЦ МП Релігія Відставка Гонтаревої Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 6 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада
      сьогодні , 00:05 Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      6 листопада , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Головні новини 6 листопада: відставка Луценка, Гонтарева заговорила з Лондона
      6 листопада , 23:08 Головні новини 6 листопада: відставка Луценка, Гонтарева заговорила з Лондона
      Украина растет в Doing Business: ожидать ли продолжения?
      6 листопада , 22:00 Украина растет в Doing Business: ожидать ли продолжения?
      Лев Парцхаладзе
      Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      6 листопада , 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Нормандська четвірка" приступила до переговорів у Берліні
       21 січня 2015 , 21:48
      Курс валют на 27 червня: євро здало позиції
      27 червня , 08:30
      Колишній нападник Динамо не сумнівається в тому, що кияни зможуть пройти Аякс та вийти у Лігу чемпіонів
       28 серпня , 09:00
      Екстрена нарада у Мадриді: Реал приймає доленосне рішення щодо майбутнього команди
       8 жовтня , 17:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук