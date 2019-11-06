Головні новини 6 листопада: бійка Ляшка з Герусом і візит Зеленського у Харків

Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом. Зеленський у Харкові представив нового голову ОДА. 4 українських військових отримали поранення на Донбасі. Депутат "Слуги народу" заявив, що працівники окупаційних адміністрацій Донбасу можуть залишитися при владі. Через теплу погоду ведмеді у Карпатах не можуть заснути. Такими були головні новини середи, 6 листопада.

Найважливіші новини середи, 6 листопада, в Україні та світі:

Ляшко знову нагадує про себе. І знову бійка

До теми: Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку.

Герус сказав, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Про інцидент вже повідомили поліції і правоохоронці проводять перевірку.

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

Зеленський у Харкові

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова і представив Олексія Кучера новим головою Харківської облдержадміністрації. На посаді голови Харківської ОДА Олексій Кучер змінив Юлію Світличну. Остання претендує на посаду заступниці секретаря РНБО та подала до НАЗК відповідну декларацію.

Варто знати: Олексій Кучер став новим головою Харківської ОДА: що про нього відомо

Що відомо про Олексія Кучера

До останнього часу був нардепом від "Слуги народу" – переміг у мажоритарному окрузі №179 на Харківщині (набрав 50,61% голосів виборців, що майже втричі більше за найближчого суперника — голову Харківської облради Сергія Чернова). У парламенті Кучер очолює підкомітет з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Комітету з питань правової політики. Коли Кучера призначать головою Харківської ОДА, Рада повинна буде достроково припинити його депутатські повноваження, а в окрузі №179 мають пройти проміжні вибори.



Олексій Кучер у Раді / Фото: UA:Харків

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До слова, свою харківську промову він розпочав зі слів про те, що дуже змерз. Мовляв, усі харківські будівлі, в яких він побував, – дуже холодні.

Президент також проінспектував харківські заводи. Главу держави вразила, зокрема, статистика – за 10 років місцевий авіаційний завод побудував всього один танк. Основною причиною такої ситуації Зеленський вважає низький рівень заробітних плат та умов праці для працівників заводів.Він додав, що не розуміє, як можна працювати на державу за 3,5 тисячі гривень, і почуватися при цьому людиною.

До слова, харків'яни сьогодні перекривали виїзд кортежу президента Володимира Зеленського. Мітингувальники просили не зносити ринок "Барабашово", через який хочуть побудувати нову дорогу. Президент вийшов, щоб поспілкуватися з ними.

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Зеленський сказав, що знає про ситуацію і вже доручив цю справу новому голові Харківської ОДА Олексію Кучеру.

Дивіться відео з блокуванням кортежу Зеленського​

На Донбасі знову гаряче. Розведення військ триває

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Четверо українських військовослужбовців отримали осколкові поранення з початку доби. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В штабі ООС також повідомили, що тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами.

Роботи з розмінування, за графіком, триватимуть до 9 листопада. Також українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка – Петрівське).

Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року при умові дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб.



Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

Скандальна заява депутата Максима Ткаченка

До теми: Працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть бути у владі, – "слуга народу" Ткаченко

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу і депутат фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко заявив, що працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть залишитися у команді нової влади. За його словами, на "тому боці зараз при владі все одно є чесні, порядні і професійні люди".



Максим Ткаченко / cкріншот відео

Однак, вже незабаром депутату довелося пояснити свою позицію.

Його логіка наступна: на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей рано чи пізно пройдуть вибори за законодавством України за участі міжнародних організацій. Ткаченко зауважує, що громадяни України, які проживають на непідконтрольній частині і внутрішньо переміщені особи, які повернуться додому, зроблять свій вибір.

Він додав, що за результатами цього вибору у новій українській владі можуть виявитися нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не приймали ніякої участі у незаконних діях, а залишилися на окупованій території як заручники ситуації.

Важливо: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

Що відомо про Максима Ткаченка?Депутат від "Слуги народу". 23 жовтня став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.



У серпні 2014 він став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.

Ведмеді у Карпатах через теплу осінь не впадають у сплячку

Останні тижні в Україні дуже теплі. Через таку погоду ведмеді в Карпатах ще не залягають в барлоги, а користуються нагодою наїстися на зиму. Заступник директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині Володимир Бучко розповів, що барлоги уже готові, солома накидана, тож ведмеді "можуть залягати хоч завтра".

За його словами, бабине літо спонукає ведмедів до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю.



Ведмідь гріється на сонечку / Фото з фейсбуку Галицького національного природного парку

Що відомо про Центр реабілітації диких тварин?

У 2017 році сюди привезли 4 бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

Коли ведмеді залягають у барлоги? Залежно від кліматичних та інших умов ведмеді залягають в барлогу з жовтня – листопада до березня – квітня, і навіть пізніше. Приблизно ведмеді сплять 5-6 місяців. До речі, у деяких теплих країнах ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.