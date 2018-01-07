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Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі

22:01, сьогодні 1470 Читать новость на русском
Головні новини 7 січня в Україні та світі: криваве вбивство у Києві, смертельний вибух у Стокгольмі
Головні новини 7 січня в Україні та світі: криваве вбивство у Києві, смертельний вибух у Стокгольмі / Колаж 24 Канал

7 січня у Києві на Подолі сталося жахливе криваве вбивство, у шведському Стокгольмі біля станції метро стався вибух, православні та греко-католики України відзначили Різдво. Такими були головні новини 7 січня в Україні та світі.

Криваве вбивство на Подолі

У ночі проти 7 січня у самісінькому центрі Києва, на Подолі, на вулиці Констянтинівській, 27б у квартирі №4 сталося жахливе вбивство.

Місце вбивства на Подолі: відео

Як розповіла правоохоронцям місцева мешканка, весь її під’їзд був у крові: кривавий слід від квартири на другому поверсі тягнувся аж до вулиці. Саме на вулиці правоохоронці і знайшли бездиханне тіло чоловіка.

Згодом з’ясувалося, що тіло мертвого з другого поверху витягли на вулицю та кинули біля під'їзду.

За словами одного зі свідків, у вбитого – три ножових поранення в ногу та зрізані брови. Крім того, на місці злочину було знайдено закривавлену пікову карту.

Вбивство, Поділ, Київ, Кримінал
Вбивство на Подолі: весь під'їзд був у крові

Загиблим виявився 48-річний уродженець Херсонської області.

Наразі причини його смерті встановлює слідчо-медична експертиза.

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Вибух біля метро у Стокгольмі

Біля однієї зі станцій метро у Стокгольмі спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Як повідомляють місцеві ЗМІ, перехожий помітив на тротуарі якийсь предмет, підібрав його, і річ вибухнула.

За інформацією журналістів, йдеться про вибух ручної гранати.

У результаті інциденту, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей, які проходили повз, – 60-річний чоловік і 45-річна жінка. Однак згодом стало відомо, що перший від серйозних ушкоджень помер у лікарні.

Правоохоронці вже заявили, немає підстав припускати, що вибух біля метро було спрямовано проти цих двох людей.

Стокгольм, Швеція, вибух
Місце вибуху у Стокгольмі

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Різдво в Україні

В Україні відсвяткували Різдво Христове. Так, у Запоріжжі показали, яким було справжнє козацьке Різдво. Там організували традиційні бої "лава на лаву". Така забава була дуже популярною у Війську Запорозькому.

Козаки наголошують: вони не суперники, а друзі. І після "лави" завжди братаються та обіймаються.

"Після молебну у різдвяний день козаки виходили на центральний січовий майдан і влаштовували козацькі забави, бої "лава на лаву". І таким чином вони святкували і одночасно гартувалися, робили собі такий вишкіл", – розповів отаман війська "Запорозька Січ" Костянтин Рижов.

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Дивіться відео козацьких забав у Запоріжжі

Тим часом у Львові відбулися традиційні різдвяні гуляння у Шевченківському гаю з вертепами та колядками, як у давні часи. Колядників зібрав автентичний гурт "Коралі" разом із яким вони ходили від хати до хати. Так колядували і за радянських часів. Тільки тоді робили це таємно, а тепер голосно й щиро.

Колядуватимуть у гаю аж до 9 січня. Там рекомендують зайти у кожну хату, адже вони представляють різні регіони України.

А в анексованому Криму Різдво не таке веселе. Так, в окупованому Сімферополі на площі Леніна встановили вертеп. Біля нього літургію провів протоієрей Сімферопольської єпархії Московського патріархату отець Іоанн Шимон.

Окрім того, на заході кілька українських колядок виконали церковний хор і міський хор художньої самодіяльності у російських національних костюмах.

"Ми співали і співали б колядки українською, але нам вони (організатори вистави) сказали, українською треба виконати тільки дві колядки", – сказала одна з хористок.

Теги: Новини України Новини політики Жертви Різдво Новини Криму Новини Львова Запоріжжя Швеція Вибух Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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