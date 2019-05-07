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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії

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      Новини України сьогодні 7 травня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 7 травня / Колаж 24 каналу

      Головою Антикорупційного суду в Україні обрали Олену Танасевич. Росія хоче спростити видачу дозволів на проживання українцям. Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова. У місті Марганець на Дніпропетровщині вибухнула граната. Посеред травня Карпати знову засипало снігом. Такими були головні новини вівторка, 7 травня, в Україні та світі.

      Голова Антикорупційного суду

      Головою Антикорупційного суду обрали 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.

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      Судді не змогли обрати голову суду з першого разу. З третього разу Танасевич підтримали 23 суддів Вищого антикорупційного суду із 38-ми. 

      Хто така Олена Танасевич?Раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. Танасевич показала найкращі бали на відборі до Антикорупційного суду. Вона закінчила харківську Юридичну академію, а присягу судді склала у 2012 році. Її чоловік Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові. Родина має у місті квартиру та сім земельних ділянок. За 2018 рік суддя заробила 220 тисяч гривень, а її чоловік – 1 мільйон.

      Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, який оприлюднили експерти Фундації DEJURE.

      Заступником голови суду обрали Євгена Крука. Він обійшов у голосуванні Віктора Маслова. За Крука проголосувало 22 людини, а за Маслова проголосували 12 суддів, ще 4 утрималося.

      Що відомо про Євгена Крука?Він з Києва та займається адвокатською діяльністю з 2006 року. Його сім'ї належить дві квартири у Києві, а за містом будинок з сауною.

      Антикорупційний суд почне роботу 5 вересня 2019 року. Для роботи Антикорупційного суду Кабмін виділив два приміщення у Києві, але будівлі потребують реконструкції. Тимчасово суд розміщується в приміщенні Печерського райсуду столиці на вулицях Хрещатик і Гайцана.

      Відео: як відбувалося обрання голови Антикорсуду

      Росія знову заманює українців

      Уряд РФ розгляне законопроект, який має на меті спростити отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території країни-агресора.

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      Хто зможе отримати дозвіл на проживання у РФ без дозволу на тимчасове проживання?

      1. Люди, які народилися на території РРФСР (Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки) і мали радянське громадянство;
      2. Люди, які були депортовані з території Кримської АРСР (Автономної Радянської Соціалістичної Республіки), і їх родичі по прямій лінії;
      3. Народжені в РФ діти, усиновлені іноземцями;
      4. Висококваліфіковані фахівці тощо.

      Тому, ця норма закону поширюватиметься на громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні. За словами прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, також буде скорочено термін розгляду заяв на тимчасове проживання і посвідки з 6 до 4 місяців.

      Що ще зробила Росія, аби заманити українців – читайте у статті.

      Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

      Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова та призначив виконуючим обов'язки генерала-лейтенанта Миколу Балана. Відповідний Указ оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

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      У свою чергу Юрій Аллеров наголосив, що рішення про звільнення було його ініціативою. Напередодні він написав заяву про відставку.

      Я подав у відставку за сімейними обставинами, він (Петро Порошенко – ред. 24 канал) її задовільнив,
      – сказав Аллеров.

      Аллеров додав, що готовий продовжувати працювати на цій посаді, якщо його призначить Володимир Зеленський. Однак наразі він буде звільнений згідно з законом.

      Що відомо про Юрія Аллерова?Він український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Петро Порошенко призначив Аллерова командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.

      На Дніпропетровщині вибухнула граната

      У місті Марганець вибухнула граната. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.

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      Вибух трапився 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова. Унаслідок вибуху загинув чоловік 1981 року народження. Ним виявився підозрюваний в торгівлі зброєю. Чоловіка намагалися затримати поліцейські, але під час затримання він підірвав гранату і одразу загинув.

      Серед постраждалих – 3 чоловіка та 2 жінки 63-х та 65 років. Їх із чисельними осколковими пораненнями госпіталізували до міської лікарні.

      На Дніпропетровщині вибухнула граната: дивіться відео 18+

      Сніг у травні

      Посеред травня Карпати знову засипало снігом. Зокрема, він випав на Прикарпатті у Верховинському районі. У регіоні оголошено штормове попередження.

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      У Карпатах синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі – до 0…-3 градусів, що може викликати слизькість на дорогах. Видимість на автошляхах може бути обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.

      карпати сніг травень
      У Карпатах випав сніг у травні//Фото: МВС України

      Відео, на якому видно, як Карпати засипає снігом опублікував на своїй Facebook-сторінці Іван Шкіндюк.

      Ранок 7 травня 2019 рік, Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жив у горах, не зрозуміє,
      – зазначив він у дописі до відео.

      У соцмережах українці теж діляться неочікуваною появою снігу у травні.

      Карпати у травні засипає снігом: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія Нацгвардія Карпати Сніг в Україні Погода Негода в Україні Вибух Жертви Новини Дніпра Новини Росії Судді Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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