Головні новини 6 вересня: "вибори" на Донбасі, хімвикиди у Армянську та російська нафта Марченко

За тиждень після вбивства Олександра Захарченка проросійські бойовики обрали собі нового "керівника" та оголосили про проведення "так званих" виборів в окупованих Донецьку та Луганську. Екологічна ситуація після хімвикидів у Криму загострюється. У дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко знайшли нафтовий бізнес у Росії. Такими були головні новини п'ятниці, 7 вересня, в Україні.

Псевдобивори на окупованому Донбасі

За тиждень після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка так звана "народна рада ДНР" обрала собі нового "керівника" – Дениса Пушиліна. Пушилін – один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області.

Читайте також: Новий ватажок бойовиків Пушилін: ЗМІ дізнались, хто увійде до його оточення

Був організатором проросійських мітингів в Донецьку у квітні 2014 року, заступником самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва та самопроголошений "спікером" так званої "ДНР". 18 липня 2014 року після втечі до Москви зробив заяву про свою відставку.

Через смерть Захарченка бойовики оголосили про проведення так званих "виборів" в окупованих Донецьку та Луганську 11 листопада. У Кремлі кажуть, що Російська Федерація до підготовки можливих "виборів" не має жодного стосунку.

Читайте також: Хто такий Пушилін та що він робитиме на місці Захарченка

У відповідь на провокативні заяви МЗС України закликало міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію.

Водночас вдова Захарченка пообіцяла сепаратистським ЗМІ, що обов'язково помститься за смерть свого чоловіка. Жінка виступила перед поплічниками Захарченка із промовою.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про значне скупчення важкої техніки поблизу окупованих Донецька і Луганська.

Екологічна катастрофа в Криму набирає обертів

У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею, а місцеві жителі почали скаржитися на алергічну реакцію.

Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію.

Українська розвідка повідомила, що Росія сама винна в екологічній катастрофі в Армянську. Підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва заводу "Кримський титан" в Армянську та содового заводу.

Читайте також: Хімвикід в Армянську: в Херсонській ОДА звинуватили російських військових

6 вересня під час засідання РНБО у Києві Президент Петро Порошенко заявив, що України готова прийняти на оздоровлення дітей з окупованого Росією Криму.

Ввечері у четвер стало відомо, що два з трьох контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом "Каланчак" і "Чаплинка" тимчасово припинили свою роботу. КПВВ "Чонгар" поки працює у звичному режимі.

У п’ятницю з’явилась інформація про те, що на півдні Херсонської області через викиди в окупованому Криму отруїлися 37 прикордонників. Із семи прикордонних сіл розпочалась евакуація дітей, їх везуть до курортного Скадовська в оздоровчі табори.

Окупанти заявляють про можливість повторного викиду хімікатів на півночі Криму разі збільшення температури. Натомість Генеральний директор заводу "Кримський титан" Андрій Акулов заявив, що завод повністю зупинять 9 вересня.

Не танцями єдиними: у Марченко знайшли нафтовий бізнес

Дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Як з'ясували журналісти, за даними кіпрського реєстру, Оксана Марченко є єдиним засновником кіпрської фірми Tumillon Investments LTD.

В Україні призупинили роботу відомого російського телеканалу

В Україні на півроку призупинили трансляцію телеканалу RTVI за неодноразові порушення чинного українського законодавства та російську пропаганду. Так, телеканал RTVI звинувачують у пропаганді органів держави-агресора за участю персон, внесених до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. Як зазначають у відомстві, іноземна програма RTVI має юрисдикцію Великої Британії.