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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"

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      Головні новини 7 листопада в Україні та світі
      Головні новини 7 листопада в Україні та світі / Колаж 24 Канал

      Відомі результати проміжних виборів у США. У Херсоні попрощались з Катериною Гандзюк. Генпрокурор Луценко передав заяву на звільнення на ім'я президента. А під Радою протестували "євробляхарі". Такими були головні новини середи, 7 листопада.

      Вибори у США

      6 листопада у США відбулись так звані проміжні вибори. Уряд США вже розслідує випадки дезінформації під час цього волевиявлення.

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      Президент США Дональд Трамп уже поспішив назвати ці вибори грандіозним успіхом.

      Хоча за їхніми результатами Республіканська партія Дональда Трампа втратить більшість у Палаті представників — нижній палаті Конгресу США.

      Натомість Демократична партія провалилася на виборах у верхню палату – Сенат. Республіканці матимуть там щонайменше 54-55 місць.

      На посадах губернаторів також здобули перемогу республіканці – 27 з 50.

      Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені, а до Конгресу пройшла рекордна кількість жінок.

      Похорон Катерини Гандзюк

      7 листопада у Херсоні поховали громадську активістку Катерину Гандзюк. 33-річна активістка померла 4 листопада через 96 днів після нападу, коли опіку сірчаною кислотою.

      Провести в останню путь активістку та херсонську чиновницю прийшли кілька сотень людей.

      Гандзюк похорон
      У Херсоні поховали Катерину Гандзюк

      Дивіться відео з церемонії прощання з Катериною Гандзюк:

      У день похорону Гандзюк під біля будівлі обласної поліції у Херсоні влаштували пікет. Учасники акції запалили димові шашки.

      Димові шашки кинули також в будинок ймовірного фігуранта замаху на активістку Ігоря Павловського. Він був помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука. На паркані біля будинку Павловського з’явились написи "Павловський – вбивця" і "Смерть собаці".

      Напад із кислотою на Катерину Гандзюк і її подальша смерть: усе, що слід знати

      Заява Луценка на столі у Порошенка

      Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади. Цю інформацію підвтердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

      6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

      Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

       

      Протести "євробляхарів"

      Під Верховною Радою зібрались на акцію протесту приблизно 2 тисячі мітингувальників та кількасот автомобілів.

      "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин.

      У липні такий законопроект ухвалили у першому читанні, після цього нардепи більше не повертались до розгляду цього документу.

      Протести євробляхарів під Радою
      Під Радою мітингували "євробляхарі"/24 Канал

       

       

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Юрій Луценко Петро Порошенко Новини Херсона Вибори у США Новини США Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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