Відомі результати проміжних виборів у США. У Херсоні попрощались з Катериною Гандзюк. Генпрокурор Луценко передав заяву на звільнення на ім'я президента. А під Радою протестували "євробляхарі". Такими були головні новини середи, 7 листопада.

Вибори у США

6 листопада у США відбулись так звані проміжні вибори. Уряд США вже розслідує випадки дезінформації під час цього волевиявлення.

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Президент США Дональд Трамп уже поспішив назвати ці вибори грандіозним успіхом.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Хоча за їхніми результатами Республіканська партія Дональда Трампа втратить більшість у Палаті представників — нижній палаті Конгресу США.

Натомість Демократична партія провалилася на виборах у верхню палату – Сенат. Республіканці матимуть там щонайменше 54-55 місць.

На посадах губернаторів також здобули перемогу республіканці – 27 з 50.

Democrats will take control of the House. According to CBS estimates, the Democrats will win at least 220 seats tonight. #Midterms2018 #ElectionNight https://t.co/moYOfg9CCw pic.twitter.com/2kM6XQOG71 — CBS News (@CBSNews) 7 листопада 2018 р.

Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені, а до Конгресу пройшла рекордна кількість жінок.

Похорон Катерини Гандзюк

7 листопада у Херсоні поховали громадську активістку Катерину Гандзюк. 33-річна активістка померла 4 листопада через 96 днів після нападу, коли опіку сірчаною кислотою.

Провести в останню путь активістку та херсонську чиновницю прийшли кілька сотень людей.



У Херсоні поховали Катерину Гандзюк

Дивіться відео з церемонії прощання з Катериною Гандзюк:

У день похорону Гандзюк під біля будівлі обласної поліції у Херсоні влаштували пікет. Учасники акції запалили димові шашки.

Димові шашки кинули також в будинок ймовірного фігуранта замаху на активістку Ігоря Павловського. Він був помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука. На паркані біля будинку Павловського з’явились написи "Павловський – вбивця" і "Смерть собаці".

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Заява Луценка на столі у Порошенка

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади. Цю інформацію підвтердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

Протести "євробляхарів"

Під Верховною Радою зібрались на акцію протесту приблизно 2 тисячі мітингувальників та кількасот автомобілів.

"Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин.

У липні такий законопроект ухвалили у першому читанні, після цього нардепи більше не повертались до розгляду цього документу.



Під Радою мітингували "євробляхарі"/24 Канал