Консул навідався у СІЗО до частини полонених у РФ українських моряків. Константинопольський Патріархат вирішив позбавити предстоятеля УПЦ МП Онуфрія титулу митрополита Київського. В Івано-Франківській області заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту. Такими були головні новини у п'ятницю, 7 грудня, в Україні та світі.

Консул побачився із полоненими українськими моряками в СІЗО

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Український консул у Москві Альберт Черняков відвідав у російських СІЗО 7 українських військовополонених моряків.

Зокрема, 7 грудня консул побачився із чотирма моряками: Денисом Гриценком, Романом Мокряком, Юрієм Без’язичним та Богданом Головашем. До цього, вночі, він відвідав трьох поранених українських військових у СІЗО "Матросская тишина".

Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо. Зокрема, коли консул поцікавився у Дениса Гриценка його справами, він, як справжній капітан, у відповідь запитав – "Як почуваються поранені хлопці?". Всі переказували рідним, щоб ті не хвилювалися,

– переповіла слова консула українська омбудсвумен Людмила Денісова.

За словами дипломата, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки.

7 грудня всім переказали фінансову допомогу у розмірі 74 долари на особу. Також вже є домовленість щодо можливості телефонної розмови військовополонених з рідними.

Окрім цього, Черняков спростував слова радниці головнокомандувача ВМС Вікторії Христенко про важкі поранення хлопців. Раніше вона, посилаючись на волонтерів, розповіла, що у військовополонених українських моряків, які перебувають в СІЗО Москви, важкі поранення ніг і ампутація пальців руки.

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Консул не підтвердив правдивість цієї інформації, на власні очі побачивши 7 моряків.

За його словами, їхній стан здоров'я задовільний. Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає – кістки та суглоби цілі.

Щодо стану решти, ще 17 моряків, стане відомо наступного тижня. Саме 10, 11 та 12 грудня Черняков має навідатися до цих військовополонених у СІЗО.

Главу УПЦ МП позбавлять важливого титулу

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Після проведення Об'єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня, Вселенський патріархат позбавить голову УПЦ МП Онуфрія титулу Митрополита Київського.

Відповідний лист Патріарха Варфоломія оприлюднив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко).

У документі вказано, що Онуфрій носить титул митрополита Київського з порушенням канонів.

Через цей Патріарший лист та звернення до Вас як "Високопреосвященний митрополит Київський", у формі ікономії та милості, ми повідомляємо Вас, що після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, котрий Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року,

– йдеться у листі Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас, незважаючи на позбавлення важливого титулу, Онуфрію не заборонили балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви та порадили "не втрачати зв'язок із Філаретом".

На Прикарпатті заборонили музику, кіно та книги російською мовою

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7 грудня Івано-Франківська обласна рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території регіону. Відповідне рішення на сесії облради підтримали 68 депутатів.

Згідно з рішенням, мораторій вводиться на публічне використання російськомовного культурного продукту країни-агресора в будь-яких формах на території Івано-Франківської області до моменту повного припинення окупації території України. Проект цього рішення представив депутат Ігор Дебенко, який зауважив, що воно має рекомендаційний характер. Ми як депутати обласної ради маємо засвідчити свою позицію. Проситимемо людей утримуватися від культивування, просовування російськомовного продукту агресора,

– зауважив він. Депутат додав, що під поняттям "російськомовний продукт агресора" слід розуміти пісні, фільми, музику, які виробляються, продукуються російськими громадянами чи фірмами.

У цілому житловому масиві Києва зникло світло

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7 грудня цілий Деснянський житловий масив Києва залишився без світла. І хоч його не було всього 40 хвилин – це призвело, зокрема, до транспортного колапсу.



На Троєщині зникло світло

Як повідомляли місцеві жителі, не працювали світлофори і зупинилися тролейбуси та трамваї, не горіли ліхтарі.

Також очевидці стверджували, що в ТРЦ SkyMall людей не випускали з деяких магазинів. Щоб вийти, потрібно було показати свої сумки охоронцям через те, що рамки не працювали.

Дивіться відео: в ТРЦ SkyMall вимкнули світло

За інформацією КП "Київпастранс", заблокованим був рух трамваїв 28, 33К, 35, 4, 5 і тролейбусів 37, 37А, які їздять вулицями Закревського, Бальзака, Драйзера та Братиславською. Також в комунальній службі звинуватили у відсутності світла КП "Київенерго".

Пізніше стало відомо, що на Лівому березі Києва відключилися 4 високовольтні кабельні лінії. Це призвело до аварійної ситуації.

Так, на 40 хвилин без світла у столиці залишилися: 291 багатоквартирний житловий будинок, 305 організацій, 325 приватних житлових будинків і ТРЦ "Sky Mall".

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові поїздки до зимових свят

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"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів для пасажирів у новорічно-різдвяний період. Так, компанія вже відкрила продаж на 5 додаткових потягів.

Для перевезень на зимовий період "Укрзалізниця" вже запропонувала пасажирам майже 120 тисяч місць у графікових поїздах. Ще понад 20 тисяч місць буде відкрито для продажу в додаткових поїздах,

– йдеться у повідомленні.

Більшість їх призначили саме на захід країни: до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.