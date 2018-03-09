Головні новини: нежіночне 8 березня, шокуюче самогубство біля маєтку Порошенка

8 березня в Україні пройшла низка резонансних протестів, які завершилися інцидентами, правоохоронець, який перебував на службі у селі Козин, неподалік резиденції Порошенка, вчинив самогубство, уночі у Києві з гранатомету обстріляли ресторан "Лео", внаслідок чого сталася пожежа. Такими були головні новини в Україні та світі у четвер, 8 березня.

Протести 8 березня в Україні

У Києві відбувалися одразу два марші за права жінок. Перші – представниці феміністичного руху, які виступають за права жінок. З іншого боку – противники фемінізму, молодики, які підтримують традиційні методи створення сім'ї.

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Так, на Михайлівській площі у Києві зібралися учасниці маршу "Досить терпіти". Вони, зокрема, вимагали ратифікувати конвенцію про запобігання насильства щодо жінок. Серед гасел учасниць акції – "Кухня, мода – це не свобода", "Квіти – клумбам, права – жінкам", "Геть фашизм, гомофобію, сексизм".

Окрім того, на тій же площі зібралися противники феміністичного руху. Вони прийшли з плакатами "Геть фемінізм", "Жінки проти фемінізму", "Фемінізм принижує жінок".

Сюжет 24 Каналу про протести 8 березня у Києві

Зауважимо, що упродовж самої акції жодних сутичок не було, але після її закінчення невідомі напали на учасниць.

Як повідомляє організаторка акції Олена Шевченко, напад стався біля Бесарабської площі, поблизу будівлі КМДА, де й закінчилась акція. За її словами, внаслідок нападу постраждало щонайменше 5 людей.

До слова, одна із учасниць акції на сторінці події "Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!" опублікувала фото, на якому її обличчя облите зеленкою.

Сама Шевченко розповіла, що прибула до відділку, де, за її словами, на неї складають адміністративний протокол.

"Протокол складають нібито через один з плакатів. Кажуть, що була гола жінка з тризубом, це знущання над державними символами. Я цього плакату не бачила", – зазначила активістка.

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Гаряче було і в Ужгороді, де також напали на учасниць маршу за права жінок, про що повідомили активісти у соцмережах. Зокрема, було викладено фото дівчини, облитої невідомою речовиною червоного кольору. Ярина Денисюк, яка теж виклала фото з Ужгорода, написала, що дівчат облили фарбою.

Інцидент прокоментували і у поліції.

“У міський відділок доставлено шістьох осіб з місця події для встановлення обставин, із них – чотири дівчини. Маємо заяви від двох потерпілих жінок, їм було завдано тілесних ушкоджень. Затриманих можуть звинуватити у хуліганстві", – зазначив спікер Нацполіції на Закарпатті Володимир Павлюх.

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Обстріл з гранатомету ресторану у Києві

Уночі проти 8 березня у самісінькому центрі Києва невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео", внаслідок чого у сусідніх будинках повилітали вікна та у приміщення самого закладу громадського харчування сталося займання.

Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС. На місці працювали поліцейські, експерти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група.

Сюжет 24 Каналу про обстріл ресторану у центрі Києва

О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Володимирській горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Згодом поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Сам тубус виявили неподалік від ресторану. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав,

– розповіли у Нацполіції Києва.

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Моторошна смерть біля резиденції Порошенка

У поліції лише зараз офіційно підтвердили, що 23 лютого поліцейський, який перебував на службі у селі Козин, вчинив самогубство.

Речник ГУНП у Київській області Микола Жукович уточнив, що співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента.

Факт такий є. Зараз проводиться розслідування. Відкрите кримінальне провадження,

— небагатослівно прокоментував інцидент речник поліції Київщини.

На запитання про те, чи охороняв цей співробітник поліції саме резиденцію Президента, Жукович відповів, що "це сталося недалеко від резиденції, але на посту".

Співробітник поліції полку особливого призначення застрелився із табельної зброї.

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ЗМІ пишуть, що поліцейського звали Сергій Галасюк, він мав звання старшого сержанта.