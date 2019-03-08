Головні новини 8 березня: новий законопроект США щодо Криму та конфліктне 8 березня в Україні

Члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили новий законопроект – він забороняє американському уряду визнавати окупований Крим російським. У низці міст України пройшли марші за права жінок. На Київщині сталася моторошна аварія – загинули чотири молоді хлопці та 16-річна дівчина. Такими були головні новини п'ятниці, 8 березня, в Україні та світі.

Крим ніколи не визнають російським – новий законопроект США

Новий законопроект забороняє американському уряду визнавати Крим російським – його одноголосно схвалили члени комітету у закордонних справах Палати представників США.

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Законопроект скерували на розгляд до Палати представників, йдеться у підсумку засідання комітету.

Що передбачає законопроект?

У самому тексті законопроекту пропонується заборонити американським федеральним департаментам або Агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод.

Варто зауважити, що президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

До слова, щоб законопроект став законом у США, його повинні ухвалити Палата представників й Сенат США. Потім документ направлять на підпис президенту Сполучених Штатів.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій. Їх США запровидили через агресивні дії Росії в Україні.

Кого стосуються санкції? Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

8 березня в Україні – марші, радикали і квіти

Суперечки з приводу 8 березня не вщухають і цього року. Поки вулиці повнились продавцями квітів та їхніми покупцями, у низці українських міст пройшли марші жінок. Без провокацій не обійшлось.

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Так, "Марш жінок" проти домашнього, сексуального і психологічного насильства у Києві наштовхнувся на опір праворадикалів. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали за спроби створити перешкоди жіночому маршу та правоохоронцям.



Марш проти насильства в сім'ї у Києві

Учасники "Маршу жінок" тримали плакати: "Ні насильству, домаганням, проституції, зґвалтуванням", "Моє тіло – моє діло", "Я – феміністка. А чого досягли ви?" тощо.

Що таке сексизм?Мова про упередження або дискримінацію людей через їхню стать (гендер). При чому як щодо жінок, так і щодо чоловіків та інших гендерів, ким би себе людина не визначала. Проявляється сексизм у стереотипах, диспропорції прав та можливостей між статями.

Поруч з "Маршем жінок" спробували організувати контракцію праві сили. Вони вийшли під гаслами "Бог! Батьківщина! Патріархат!", "Фемінізм руйнує українські родини" та "Сучасний фемінізм спотворює Богом закладений образ жінки". Учасників акції та контракції розділяв кордон поліції.

Кілька людей намагалися прорватися крізь правоохоронців. Як наслідок – щонайменше троє осіб, які намагалися завадити проведенню "Маршу жінок", затримані поліцією.



Марш за права жінок у Києві

Дивіться відео про конфлікт радикалів з правоохоронцями в Києві:

Понад 400 людей вийшли марш жіночої солідарності у Харкові із гаслами: "Місце жінки не на кухні – місце жінки всюди". На акції такозж були присутні чоловіки і діти.

Активісти заявили, що рівності в Україні насправді немає, вона тільки на папері. А нерівність прикривають традиційними цінностями.



Марш у Харкові

У місті відбулась і акція "проти фемінізму" – до неї приєдналося 300 чоловіків та декілька дівчат. Вони пропагували патріархальні цінності і кричали, що фемінізму немає місця в країні. Через це почались заворушення, дуже багато людей готувались до бійки.



Марш "проти фемінізму" у Харкові

А ось в Росії навколо 8 березня розгорнулась справжня битва. Чоловіки з російської організації "Сєть" – відомої також активною підтримкою режиму Володимира Путіна – вирішили оригінально, квітами, привітати жінок з 8 березня.

От тільки квіти вони понесли до феміністського кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі. І феміністки з відповіддю не забарилися.

Прийшли чоловіки із "вітаннями" ще 7 березня, але у час, коли вхід до закладу чоловікам заборонено. А прохання і вимоги піти геть – ігнорували.

Не витримавши такої наруги, одна з жінок, що якраз перебували у "Симоні", застосувала газовий (або перцевий – за іншою версією) балончик проти чоловіка, який увесь цей час фільмував події. Результат – опік сітківки ока, за словами членів "Сєті".

Історія отримала продовження наступного дня – 8 березня. Феміністки влаштували акцію у відповідь: засипали подарованими минулого дня квітами голого чоловіка і поклали того на сходах Палацу одружень на Англійській набережній.



Ваші квіти проростуть на могилі патріархату

При оказії знову втрапив у конфуз російський прем’єр Дмитро Медведєв. Той і собі намагався привітати жінок із 8 березня. Вирішим бути "оригінальним" – намалювати у повітрі вісімку. Але от як вона виглядає – він забув.

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Смертельна ДТП на Київщині

У селі Яблунівка Макарівського району, що на Київщині, у ніч на 8 березня сталася моторошна аварія. Вони забрала життя чотирьох молоді хлопців та 16-річної дівчини. Ще одна неповнолітня сильно постраждала.

Правоохоронці називають попередню причину – водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Одну з дівчат госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами. Наразі за її життя борються медики.

Скільки аварій трапилося в Україні за 2018 рік? Минулого року в Україні трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які потрапили більше 115 тисяч українців. Внаслідок аварій загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали травми. При цьому з вини водіїв сталось більше 12 тисяч аварій, у той час як з вини пішоходів – всього 743.

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Місія успішна – космічний корабель компанії Маска Crew Dragon приводнився біля США

Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX успішно завершив місію на Міжнародну космічну станцію та вже повернувся на землю. Апарат приводнився біля мису Канаверал, що розташовується штаті Флорида (США).

.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue — NASA (@NASA) 8 березня 2019 р.

Посадку капсули корабля транслювало національне космічне агентство США NASA. Яку видно з оприлюднених кадрів, капсула приводнилася на чотирьох парашутах, відразу після чого до неї підпливли човни.

08.45 за північноамериканським східним часом космічний корабель Crew Dragon від SpaceX здійснив приводнення в Атлантичному океані за 320 кілометрів від східного узбережжя Флориди, повернувшись з тестового польоту Demo-1 до Міжнародної космічної станції й інавгураційного польоту компанії за програмою Commercial Crew Program від NASA,

– зазначили у NASA.

Там також зауважили, що повернення космічного корабля було найважливішим елементом випробувань, оскільки потенційно це найбільш небезпечна частина польоту. Крім того, підкреслюють у агентстві, Demo-1 мала продемонструвати світу можливість безпечних місій з астронавтами NASA на борту до лабораторії на орбіті.

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Для чого створили Crew Dragon?Crew Dragon є призначеним для пілотованих польотів у космос і має замінити російські "Союзи" в американських космічних місіях. Щоправда, у цій місії вчені хотіли перевірити, наскільки добре захистить майбутній екіпаж теплозахисна оболонка корабля.



​Зокрема, на відміну від більш ранніх "шатлів", оболонка яких складалася з замінних пластин, на цьому кораблі вона є цілісною. Однак конструкція корабля передбачає, що деякі окремі вузли сильніше піддаються впливу високих температур під час зниження в щільних шарах атмосфери. Тому на цій капсулі було встановлено безліч датчиків, що вимірюють вплив високих зовнішніх температур на корпус і майбутніх членів екіпажу.