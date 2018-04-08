Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії

8 квітня у окупованому Криму внаслідок зіткнення електрички та маршрутного таксі на залізничному переїзді загинули щонайменше 7 осіб та ще 4 зазнали поранень, у сирійському місті Дума внаслідок імовірної хімічної атаки загинули щонайменше 70 осіб, команда раніше затримано судна "Норд" намагалася покинути територію України. Такими були головні новини 8 квітня в Україні та світі.

Смертельне зіткнення електрички з маршруткою у Криму

Удень 8 квітня на нерегульованому залізничному переїзді в районі Армянська маршрутне таксі Mercedes Sprinter, яке виконувало рейс "Севастополь – Армянськ", зіткнулося з приміським поїздом "Керч – Армянськ".

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Резульатат страшної ДТП у Криму

В результаті загинули та постраждали здебільшого ті люди, що перебували у маршрутці, – 7 жертв і 4 потерпілих. Серед загиблих, можливо, є і водій транспортного засобу. Загалом у ній їхало 13 осіб, в тому числі і дитина, однак вона залишилася живою.

Місце зіткнення мікроавтобуса та електрички у Криму: відео

Додамо, що електричка у підсумку ДТП з рейок не зійшла та постраждалих серед її пасажирів немає.

Причини інциденту встановлюються.

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Моторошна хімічна атака в Сирії

Під час ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума померло щонайменше 70 людей. Це останнє місто, яке перебуває під контролем повстанців у Східній Гуті. Сирійський уряд своєю чергою назвав ці заяви сфабрикованими.

Натомість Державний департамент США заявив, що, згідно зі звітами, є можливою "потенційно велика кількість жертв". Крім того, відомтсво наголошує, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the Civil Defense volunteers continue their search and rescue operations. #Doumasuffocating pic.twitter.com/R2Wa3JzZWg — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

Додамо, що начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко на брифінгу спростував інформацію про те, що урядові сили в САР використовували хімічну зброю в місті Дума.

За його словами, 8 квітня починається операція з виведення з сирійського міста Дума непримиренних бойовиків угруповання "Джейш аль-Іслам". Він зазначив, що низка західних країн здійснює заходи щодо зриву цієї операції, використовуючи тему застосування урядовими силами Сирії хімічної зброї.

"Рішуче спростовуємо цю інформацію і заявляємо про готовність після звільнення міста Дума від бойовиків негайно направити російських фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту для збору даних, які підтвердять сфабрикований характер цих заяв", – заявив Євтушенко.

До слова, очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що за злочин проти людяності, яким можуть визнати хімічну атаку у Сирії, мають понести відповідальність і злочинці, і ті, хто їх підтримує.

"За нього (злочин – ред.) мають понести відповідальність і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує. Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї в Сирії стане таким самим вето як по MH17", – наголосив міністр.

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Президент США Дональд Трамп дуже гостро відреагував на цю атаку. За його словами, президент країни Башар Асад є твариною, а Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Багато загиблих, в тому числі жінок та дітей, у жахливій хімічній атаці в Сирії. Місце жаху заблоковане та оточене сирійською армією, що унеможливлює потрапляння туди ззовні. Президент Путін, Росія та Іран відповідальні за підтримку тварини Асада. Велика ціна. Необхідно якомога швидше відкрити територію для медичної допомоги та перевірки,

– наголосив він.

Ситуація навколо судна "Норд" набирає обертів

У неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено низку справ.



Після цього так звана ФСБ у анексованому Криму порушила кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу. В п'ятницю, 6 квітня, херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

Вже уночі проти 8 квітня команда судна спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. Зауважимо, що вивезти їх намагалися представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету.

Близько 21-ї години, у пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з України прибули два автомобілі Volkswagen з дипломатичними номерами РФ. Під час прикордонного контролю особи, які їхали як пасажири, замість паспортних документів пред'явили посвідки на повернення до РФ,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Водночас підкреслюється, що за спробу порушення державного кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Зважаючи на те, що громадяни України не мали належних документів для перетину кордону, їх не пропущено через держаний кордон та повернуто в тил України.

Сюжет 24 Каналу про спробу втечі команди судна "Норд"

Згодом постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабин повідомив, що окупаційна влада на півострові через адвокатів та дипломатів намагається терміново передати легальні документи – паспорти громадян України, з Криму для членів екіпажу сейнера "Норд".

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"За ними їх пропустять в Крим через КПВВ без проблем. А за виданими окупаційною владою РФ "аусвайсами" ніхто нікого в Крим не пропустить, маємо чітку позицію ДПС України", – заявив чиновник.

Крім того, він спростував інформацію, яку поширили в російських ЗМІ про нібито домовленість між Україною та Росією щодо пропуску членів екіпажу через кордон.

Великдень в Україні

8 квітня віряни східного обряду в Україні святкують Великдень. За інформацією МВС, у нічних богослужіннях участь взяли понад 6,8 мільйона осіб.

Зазначається, що найчисленніші заходи відбулися у Львівській області, де до богослужінь долучилися близько 1,59 мільйона людей.

"Найчисленніші заходи відбулися у Львівській (1,59 мільйона), Дніпропетровській (880 тисяч), Київській (497 тисяч) і Чернігівській (365 тисяч) областях", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Сюжет 24 Каналу про Великдень на передовій

Додамо, що у Києві на Великдень люди збиралися на Михайлівській площі, де відбувається фестиваль. Та на Софіївській, де діє вже традиційна виставка великодніх яєць. Тут кияни та гості міста вітали одне одного та передавали вітання військовим на Схід.

Щодо традиційного фестивалю пасхальних писанок, то сюрпризом стали розмальовані фігури ще одного символу свята – кролика, оскільки організатори вирішили поєднати українську великодню традицію з міжнародною. Всі символи було розписано вручну художниками з усієї України.