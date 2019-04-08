Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі

Суд оголосив вирок підозрюваному у резонансному вбивстві поліцейських у Дніпрі. В Одесі вирують пристрасті довкола крісла голови обласної державної адміністрації. На Суспільному оголосили нову вартість дебатів на НСК "Олімпійський". Мангер перед черговим судом потрапив до реанімації. Військові випробували новий потужний радар. Такими були головні новини понеділка, 8 квітня, в Україні та світі.

Вирок у резонансній справі

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Кіровський районний суд Дніпра виніс вирок у резонансній справі про вбивство поліцейських у Дніпрі. Розгляд цієї справи тривав майже довгих 3 роки і врешті увінчався результатом.

Підозрюваному у розстрілі поліцейських екс-"торнадівцю" Олександру Пугачову присудили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, Пугачов має відшкодувати 3 мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої патрульної Ользі Макаренко і 26 тисяч гривень управлінню патрульної поліції Дніпра за пошкодження майна. Засуджений своєї провини так і не визнав і зі слідством не співпрацював.

Резонансне вбивство поліцейських у Дніпрі: що відомо?

25 вересня 2016 року у Дніпрі правоохоронець зупинив авто чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Той відкрив вогонь по поліцейському і його напарниці. Так, злочинець жорстоко застрелив патрульного та поранив його колегу. У дівчини були пораненні легені, печінка та нога. За словами медиків, одна куля застрягла у хребті. Через деякий час поліцейська померла у лікарні під час операції. Мовиться про правоохоронців Артема Кутушева і Ольгу Макаренко.

Правоохоронці швидко встановили, хто застрелив патрульних у Дніпрі. Екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов вже давно перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів, нагрудна камера вбитого поліцейського зафіксувала його обличчя під час жорстокого розстрілу. Шукати його довго не довелось. Оскільки правоохоронці перед загибеллю встигли поранити Пугачова, його "взяли" у лікарні, куди він із вогнепальним пораненням у живіт звернувся сам.

У загиблих правоохоронців залишились маленькі діти: у Кутушева – 5-річна донька Кароліна, а у Макаренко – двоє неповнолітніх синів.

Більше про резонансну справу і вирок у ній – на сайті 24 каналу.

Порошенко спробував відсторонити голову Одеської ОДА

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Президент України Петро Порошенко спробував відсторонити Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Указ про це, датований 6 квітня, з’явився на офіційному сайті глави держави. На його місце Порошенко відразу ж призначив замісника – Сергія Паращенка.

Своєю чергою, відсторонений Максим Степанов відмовився залишати цю посаду. Він вважає, що указ президента є незаконним.

Він додав, що документ, який з'явився на сайті президента "не має нічого спільного з законодавством України". Степанов зазначив, що 5 квітня Порошенко особисто запропонував піти йому у відставку, однак він відхилив цю пропозицію.

Він просто вийшов за межі повноважень президента, визначених Конституцією,

– заявив Максим Степанов.

Трохи згодом у штабі Петра Порошенка зазначили, що указ ще не підписаний президентом і підтвердили, що глава держави і справді не мав права підписувати таке подання без попереднього рішення Кабінету міністрів. Найімовірніше, Кабмін надасть таке подання Порошенку 10 квітня.

Вартість дебатів на НСК "Олімпійський": нова заява Суспільного

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Голова правління Суспільного Зураб Аласанія назвав орієнтовну вартість проведення теледебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка на стадіоні "Олімпійський".

Так, проведення дебатів там може обійтися у 5,6 мільйона гривень. Минулого тижня Аласанія називав зовсім іншу суму: 1 мільйон доларів. Для порівняння: організація концерту Святослава Вакарчука на стадіоні обійшлася у 500 тисяч доларів. Основні речі – це оренда стадіону. Його потрібно буде орендувати щонайменше на два дні, щоб все це влаштувати і побудувати там сцену. Далі залежить від самих сцен, де буде їхнє розташування, які екрани там будуть, освітлення, озвучення і так далі. Разом все це потягнуло приблизно на 6 мільйонів гривень,

– сказав глава Суспільного. Водночас, він зазначив: якщо буде доведено, що дебати на стадіоні, – це політична агітація, то доведеться ще заплатити телеканалам за їх трансляцію. "Це окремі суми, які я порахувати не можу. У ЦВК лежать ці прайси (телеканалів за трансляцію агітації – 24 канал), вони незмінні вже і додатково це може бути ще 6 мільйонів", – наголосив Аласанія. Як на епопею із дебатами реагують світові ЗМІ дивіться у відео: Мангер у реанімації Читайте також: У Раді створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського": відео Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера госпіталізували через проблеми з серцем. Через це підозрюваний у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк 8 квітня не з’явиться на судовому засіданні. Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко у коментарі журналісту 24 каналу повідомив, що той перебуває на лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері. Владислав Мангер потрапив до кардіологічного диспансеру і все ще перебуває у реанімаційному відділені,

– пояснив адвокат підозрюваного. За його словами, Мангеру стало погано ввечері 5 квітня – у день, коли на нього знову одягнули електронний браслет. Тепер Мангер не може бути присутнім у залі суду.

Новинка для українських військових

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На одному з полігонів Збройних Сил України українські військові перевірили бойову готовність контрбатарейного радара 1Л220УК. Він призначений для розвідки позицій артилерії противника.

Він оснащений потужною радіолокаційною станцією, яка працює у мікрохвильовому діапазоні. Завдяки цьому радар "бачить" снаряди, а потужна цифрова система "будує" траєкторії їх польотів. Українські бійці скоро зможуть отримати на озброєння цю новинку від вітчизняних конструкторів.



Так, завдяки їй бійці зможуть визначати на відстані десятків кілометрів точне місцеперебування ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

Контрбатарейний радар успішно завершив польові випробування: дивіться відео