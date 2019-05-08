Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук піде на парламентські вибори. Кабмін визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Росія українцям на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Військовим, що проходять службу на передовій, збільшили зарплату на 5 тисяч гривень. Такими були головні новини середи, 8 травня, в Україні та світі.

Вакарчук йде на парламентські вибори

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук формує власну політичну силу і планує взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради. Низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють не лише про наміри Вакарчука, але й називають імена тих, хто має шанси потрапити у його штаб.

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За інформацією "НВ", передвиборчий штаб Вакарчука очолила екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Сам штаб розташований поруч зі штабом прем’єра Володимира Гройсмана в бізнес-центрі Horizon.

Одразу кілька джерел також повідомляють, Вакарчук веде переговори з декількома відомими медіаперсонами, аби вони увійшли до його політсили.

За джерелами 24 каналу, потенційно в команді Святослава Вакарчука може опинитись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун. Оголосити про свій похід у політику і представити команду Вакарчук збирається 16 травня, повідомляють "Факти ICTV".

Зазначимо, Київський міжнародний інститут соціології невисоко оцінює підтримку умовної "партії Вакарчука" – лише на рівні 1,5%.

Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження. Політолог Олександр Антонюк стверджує, що для того, аби цьогорічний похід у Раду став більш успішним Вакарчуку потрібно два складники – хороша команда та чітка програма.

"НВ" зазначає, що на входження в парламентський список Вакарчука сподівається невеликий політпроект "Дій з нами". Його організували депутати-єврооптимісти Мустафа Найєм, Олексій Мушак та Світлана Заліщук, а також один з творців Нацполіції – Сергій Блажевич.

Музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно заперечив, що на парламентських виборах очолить список партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

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Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.



Які партії пройшли б у Раду: інфографіка

Незаконні паспорти РФ на Донбасі

Кабінет Міністрів України визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Очільниця Міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз зазначила, що акція Росії проти України порушує принципи та норми міжнародного права та несе пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності нашої держави.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш під час брифінгу пояснив, що у постанові уряду вказані конкретні пункти видачі паспортів в Ростовській області РФ і дати початку оформлення, повідомила кореспондентка 24 каналу. Йдеться про два російських населених пункти: село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області.

Починаючи з цих дат, всі документи, видані цими органами будуть вважатися недійсними,

– зазначив Черниш.

Він додав, що російські паспорти визначатимуть за назвою органу, який їх видає, і за номером. Крім того, Україна рекомендуватиме застосувати іншим країнам такий самий механізм визначення незаконних паспортів.

Вадим Черниш наголосив, що у зв'язку з видачею російських паспортів уряд готує перелік високопоставлених російських чиновників, проти яких будуть застосовані санкції.

Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо залучені до незаконних дій з видачі паспортів українським громадянам,

– додав Черниш.

Фріз також додала, що громадяни України, що проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей і які отримали паспорти Російської Федерації, не зможуть отримати соціальні виплати та пенсії.



Допис Ірини Фріз на Facebook

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.



Крім того, Міністерство закордонних справ скерувало листа західним партнерам стосовно видачі Росією своїх паспортів жителям ОРДЛО. У відомстві закликають міжнародну спільноту розширити санкції через незаконні дії РФ. Павло Клімкін надіслав звернення до керівників зовнішньополітичних відомств країн "великої сімки", країн ЄС і НАТО. Україна також закликає не визнавати російські документи, які видали жителям окупованих території Донбасу.

Ми розраховуємо на чітку і послідовну підтримку міжнародного співтовариства, на невизнання тих паспортів, які видаватимуться громадянам України, порушуючи норми міжнародного права і українського законодавства. Ми будемо вимагати, щоб були розширені економічні і персональні санкції у відповідь на незаконні дії Кремля,

– зазначили в МЗС.

Відомо, що Україна теж готує проти Росії жорсткий пакет санкцій. Проте якими саме вони будуть – в МЗС наразі не розголошують.

Підвищення зарплат військовим

Виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, збільшили на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень. Усім іншим військовим зарплату збільшили на 1 тисячу гривень. Міністр оборони України Степан Полторак уже підписав відповідний наказ.

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УМіноборони повідомили, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об'єднаних сил, становитиме на першій лінії – 27 тисяч 300 гривень.

У інших районах проведення операції – 16 тисяч 800 гривень. Зарплата командира взводу на першій лінії від 31 тисячі 100 гривень, а в інших районах від 20 тисяч 600 гривень. Командир батальйону отримуватиме від 35 тисяч 500 гривень на пергій лінії та від 25 тисяч гривень у інших районах.

Крім того, командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, отримуватиме мінімальне грошове забезпечення в сумі 42 тисячі гривень, а в інших районах проведення операції – 31 тисячу 500 гривень.

Підвищення виплат відбувається у плановому порядку в межах виділених у 2019 році в держбюджеті коштів на утримання ЗСУ.

Раніше з 1 березня розмір виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень, загальна сума склала 12 тисяч гривень. Розмір виплат за участь в ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень, тобто загальна сума – 5 тисяч 500 гривень. Загалом цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У держбюджеті України на 2019 рік видатки на виплати українським військовим становлять 49,6 мільярдів гривень.



Як зростали зарплати військових з початку війни на Донбасі



Порошенко пообіцяв підняти на 37% зарплати українських військових-контрактників

Зарплата Порошенка

Президент України Петро Порошенко закінчує каденцію на посаді глави держави після 5 років правління країною. За цей час гарант отримав зарплату у розмірі 1 мільйона 363 тисяч гривень. Про це повідомили в Адміністрації Президента України у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

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З червня 2014 року по квітень 2019 року президентові Петру Порошенку нараховано заробітну плату в сумі 1 363 259,75 гривні. З травня 2016 року заробітна плата Президента України щомісячно нараховується в розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень,

– розповіли в Адміністрації.

Зарплата Порошенка складається виключно з посадового окладу, і він не отримує премії чи надбавки.

В Адміністрації також зауважили, що уся зарпалата гаранта після сплати податків перераховується на благодійність.

Якими статками володіє Порошенко? У 2018 році президент Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів. Водночас, у 2017 році його прибуток склав майже у 100 разів менше – всього 16,3 мільйона гривень.



Чинний глава держави є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок. Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також два авто – Mercedes-benz 2010 року випуску та автомобіль дружини Jaguar 2018 року випуску.



Порошенко зберігає готівкою майже 1 мільйон доларів, 11,4 тисячі євро, 10,56 мільйонів гривень та 8 тисяч фунтів.