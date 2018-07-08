Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ

Зокрема він побував у кафедральному соборі святих Петра і Павла, де відбулась меса на вшанування 75-х роковин Волинської трагедії 1943-1944 років.



Дуда на Волині

Під час свого візиту Анджей Дуда виступив із промовою. Він заявив, що Польща "буде великим другом України", а польсько-українські взаємовідносини "треба будувати на історичній правді".

Як запевнив Дуда, Польща хоче підтримати Україну.

Ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою. Державою, яка дивиться на Захід, на Європу, а не на Схід, звідкіля до України десятиліттями, а то й століттями приходить небезпека,

– сказав президент Польщі.

Він також наголосивив, що нині багато українців приїжджають до Польщі.

"Ми радіємо цьому. Ми вітаємо вас з відкритими руками, приїжджайте до нас для туризму; якщо хтось повинен працювати, також буде для нього місце. Ми задоволені цим, бо я вірю, що таким чином ми разом будуємо процвітання наших націй" – додав Анджей Дуда.

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Своєю чергою, Президент України Петро Порошенко 8 липня відвідав село Сагринь у Польщі, де відкрив Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських "селянських батальйонів" та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

Під час своєї промови глава держави заявив, що підтримує внесення змін до польського закону "Про Інститут національної пам’яті", зокрема тієї його частини, що стосується українців.

Він зазначив, що польсько-український конфлікт у 40-х роках минулого сторіччя залишається "травмою".

Понад 70 років тому українці стали жертвою брутальної акції, яку вчинили окремі підрозділи польського підпілля,

– сказав Порошенко.

Президент України закликав українців і поляків до взаємного прощення.

"Я переконаний, що і в польському, і в українському суспільстві є достатньо мудрості, аби зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює нас, послаблює саме тоді, коли перед обома нашими країнами повстала спільна загроза зі Сходу, коли гібридна війна, розгорнута проти України, поширюється Кремлем і на всю Європу", – наголосив Порошенко.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

У житловому будинку Львова вибухнула граната, в результаті чого загинула людина

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У квартирі житлового будинку у Львові стався вибух гранати. Внаслідок нього загинув 57-річний чоловік, постраждалу в результаті інциденту жінку доправили до лікарні.

О 16:41 за адресою Некрасова 57/61, що у Личаківському районі міста Львова, вибухнула граната. Загинула 1 людина: чоловік віком 57 років,

– йдеться у повідомленні Гарячої лінії міста.

Зазначається, що травми також отримала 45-річна жінка. Діагноз, який поставили постраждалій медики, – осколкові рани травми правого стегна та грудної клітки. Її госпіталізували.

За інформацією ЗМІ, поліцію викликали сусіди, які почули вибух. У квартирі пошкоджені стіни й стеля.



У цьому домі у Львові стався вибух

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту.

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У Росії в ДТП загинули українці

На об'їзній дорозі міста Орел у Росії зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою. Під час зіткнення загинуло дві людини та ще п'ятеро отримали травми.

Відомо, що серед пасажирів були громадяни України.

В аварії, що сталася на вулиці Італійська о 6:16, постраждало п'ятеро осіб, а також двоє загинуло. Чоловік та жінка, які загинули в ДТП були громадянами України. П'ятеро постраждалих також українці,

– передали російські інформагентства.

Пізніше у МЗС підтвердили загибель українців у Росії.

"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України", – повідомив дипломат Василь Кирилич.

Окрім цього, відомо, що 4 постраждалих українців доправили в Орловську обласну клінічну лікарню.

Також, за його словами, консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними – з перевезення тіл загиблих до України.

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У Росії поки з'ясовують деталі інциденту.

У Таїланді із затопленої печери витягли 8 школярів

У неділю, 8 липня, розпочалася операція з евакуації 12 школярів та їх футбольного тренера з печери Тхам Луанг у Таїланді. Наразі відомо, що вже восьмеро хлопчиків врятовано.

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