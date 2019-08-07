Головні новини 8 серпня: Зеленський скликав силовиків, телефонував Путіну, зустрівся з Ердоганом

Володимир Зеленський через вбивство чотирьох військових на Донбасі терміново телефонував Володимиру Путіну та скликав силовиків на нараду через загострення на Донбасі. Також президент України прибув із першим офіційним візитом до Туреччини, там він зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом. Український пасажирський літак здійснив аварійну посадку. Такими були головні новини 8 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Телефонна розмова Зеленського й Путіна

Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру. Також Зеленський попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.

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"Другим питанням, яке я підіймав, було те, що ми продовжуємо розмінування. Нам потрібно скоротити з тієї сторони терміни будівництва мосту у Станиці-Луганській", – наголосив Зеленський.

У розмові президенти торкалися й інших питань, серед яких було і питання повернення полонених українців.

Я кажу, що наших людей вбивають, а мені відповідають, що є якісь деталі, де наші військові "стріляють по цивільним". Знаєте, усі говорять про те, що хочуть миру. Але крім слів ми повинні рухатися дуже швидкими кроками,

– сказав президент України.

І додав, що захищатиме права всіх українців, не залежно від того, де вони перебувають. І для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України щодо особливого статусу для окупованого Донбасу, як того хоче Путін.

У прес-службі президента України стверджують, що сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.



Карта окупованих територій Донбасу

Що відомо про вбивство 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль – загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з боку населеного пункту Українське, застосувавши протитанковий гранатомет.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив не тільки перемир'я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру, а 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Президент України має намір якнайшвидше зв'язатися з лідерами "нормандської четвірки", аби обговорити ситуацію на Донбасі. Зокрема, глава держави хоче найближчим часом домовитися про зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.



"Потрібно домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що "цього року повинна бути зустріч у "нормандському форматі". А скільки ще людей можуть загинути цього року? Тому я хочу, аби зустріч відбулася найближчим часом", – наголосив він.

Розмова Зеленського з Путіним: коментар Кремля

У Росії озвучили свої підсумки телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Російський президент заявив, що потрібно "виключити обстріли Донбасу українськими військами", які, мовляв, "призводять до загибелі мирних громадян".

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Також у Кремлі зазначили, що Зеленський із Путіним говорили про повернення ув'язнених і домовилися про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб.

Путін також "нагадав" Зеленському про "юридичні аспекти" надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу.

Це вже друга розмова Зеленського і Путіна. Перша відбулась ввечері 11 липня – до того український і російський лідери у жоден спосіб не контактували. Тоді говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.

Нарада силовиків через загибель військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду через загострення на Донбасі та порушення проросійськими бойовиками перемир'я. На нараді були секретар РНБО Олександр Данилюк, голова Генштабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів ЗСУ.

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Очільник Генштабу Руслан Хомчак наголосив, що Збройні сили України зі свого боку дотримуються домовленостей. Він додав, що кількість обстрілів набагато зменшилась, їхній характер – неприцільний.

Але є поодинокі випадки, особливо – в районі Павлополя та Світлодарська, де характер (обстрілів – 24 канал) іноді прицільний. Такий прикрий приклад ми мали вчора (6 серпня – 24 канал), коли загинули чотири наші військовослужбовці,

– сказав він на брифінгу після наради з президентом.

Воїни загинули через те, що в окоп влучила міна.

Хомчак наголосив, що від початку оголошення перемир'я – з 21 липня – на Донбасі загинули 6 військовослужбовців ООС. Поранення отримали 9 воїнів.

"Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-міліметрового міномета. Вона влучила прямо в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій", – розповів Хомчак.

Керівник Генштабу додав, що військовослужбовці готові були надати відповідь, однак бойовики після обстрілу покинули свої позиції. Водночас розмінування визначеної ділянки біля Станиці Луганської триває.

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