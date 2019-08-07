Головні новини 8 серпня: Зеленський скликав силовиків, телефонував Путіну, зустрівся з Ердоганом
Володимир Зеленський через вбивство чотирьох військових на Донбасі терміново телефонував Володимиру Путіну та скликав силовиків на нараду через загострення на Донбасі. Також президент України прибув із першим офіційним візитом до Туреччини, там він зустрівся з президентом Реджепом Ердоганом. Український пасажирський літак здійснив аварійну посадку. Такими були головні новини 8 серпня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні.
Телефонна розмова Зеленського й Путіна
Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру. Також Зеленський попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.
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"Другим питанням, яке я підіймав, було те, що ми продовжуємо розмінування. Нам потрібно скоротити з тієї сторони терміни будівництва мосту у Станиці-Луганській", – наголосив Зеленський.
У розмові президенти торкалися й інших питань, серед яких було і питання повернення полонених українців.
Я кажу, що наших людей вбивають, а мені відповідають, що є якісь деталі, де наші військові "стріляють по цивільним". Знаєте, усі говорять про те, що хочуть миру. Але крім слів ми повинні рухатися дуже швидкими кроками,
– сказав президент України.
І додав, що захищатиме права всіх українців, не залежно від того, де вони перебувають. І для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України щодо особливого статусу для окупованого Донбасу, як того хоче Путін.
У прес-службі президента України стверджують, що сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.
Карта окупованих територій Донбасу
Що відомо про вбивство 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль – загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з боку населеного пункту Українське, застосувавши протитанковий гранатомет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив не тільки перемир'я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру, а 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче.
Президент України має намір якнайшвидше зв'язатися з лідерами "нормандської четвірки", аби обговорити ситуацію на Донбасі. Зокрема, глава держави хоче найближчим часом домовитися про зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
"Потрібно домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що "цього року повинна бути зустріч у "нормандському форматі". А скільки ще людей можуть загинути цього року? Тому я хочу, аби зустріч відбулася найближчим часом", – наголосив він.
Розмова Зеленського з Путіним: коментар Кремля
У Росії озвучили свої підсумки телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Російський президент заявив, що потрібно "виключити обстріли Донбасу українськими військами", які, мовляв, "призводять до загибелі мирних громадян".
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Також у Кремлі зазначили, що Зеленський із Путіним говорили про повернення ув'язнених і домовилися про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб.
Путін також "нагадав" Зеленському про "юридичні аспекти" надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу.
Це вже друга розмова Зеленського і Путіна. Перша відбулась ввечері 11 липня – до того український і російський лідери у жоден спосіб не контактували. Тоді говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.
Нарада силовиків через загибель військових на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду через загострення на Донбасі та порушення проросійськими бойовиками перемир'я. На нараді були секретар РНБО Олександр Данилюк, голова Генштабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів ЗСУ.
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Очільник Генштабу Руслан Хомчак наголосив, що Збройні сили України зі свого боку дотримуються домовленостей. Він додав, що кількість обстрілів набагато зменшилась, їхній характер – неприцільний.
Але є поодинокі випадки, особливо – в районі Павлополя та Світлодарська, де характер (обстрілів – 24 канал) іноді прицільний. Такий прикрий приклад ми мали вчора (6 серпня – 24 канал), коли загинули чотири наші військовослужбовці,
– сказав він на брифінгу після наради з президентом.
Воїни загинули через те, що в окоп влучила міна.
Хомчак наголосив, що від початку оголошення перемир'я – з 21 липня – на Донбасі загинули 6 військовослужбовців ООС. Поранення отримали 9 воїнів.
"Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-міліметрового міномета. Вона влучила прямо в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій", – розповів Хомчак.
Керівник Генштабу додав, що військовослужбовці готові були надати відповідь, однак бойовики після обстрілу покинули свої позиції. Водночас розмінування визначеної ділянки біля Станиці Луганської триває.
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Спільний брифінг Володимира Зеленського з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком: дивіться відео
Зеленський зустрівся з турецьким лідером Ердоганом
У Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Лідери виходили на площу перед Палацом Президента Туреччини під гімни обох держав.
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Після цього президенти оглянули стрій турецьких воїнів Почесної варти та представили членів офіційних делегацій.
Зеленський та Ердоган на офіційній церемонії в Туреччині
Разом з Зеленським до Туреччини приїхав секретар РНБО Олександр Данилюк, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко, заступник керівника ОП Олексій Гончарук та інші.
Зеленський представив Ердогану українську делегацію
Одразу після офіційної церемонції розпочалися переговори Зеленського та Ердогана у форматі "віч-на-віч".
За підсумками переговорів Зеленський та Ердоган дали спільну прес-конференцію (дивіться відео):
Під час брифінгу український президент говорив про загиблих 6 серпня воїнів на Донбасі. Він відзначив, що бійці були дуже молодими.
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"Вчора загинули четверо наших військових хлопців – молодих людей, молодших за мене. Я думаю, що було б справедливо, якщо ми зараз вшануємо хвилиною мовчання наших загиблих", – сказав Зеленський.
Присутні на брифінгу стоячи вшанували хвилиною мовчання українських морпіхів.
Турецький президент висловив співчуття у зв'язку з вбивством російськими окупантами бійців на Донбасі.
Зеленський з Ердоганом вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі бійців:
Перед зустріччю із Ердоганом Зеленський відвідав відкриття Об'єднаного центру кримськотатарської діаспори Туреччини, де спілкувався із представниками кримськотатарської громади Туреччини.
Росія зразка ХХІ століття несе горе і біль на кримську землю, вдаючися до репресій,
– наголосив Зеленський.
Саме тому багато хто змушений покинути рідну землю, а ті, хто залишився, страждають від обшуків і арештів, і навіть від заборони вшановувати пам'ять репресованих. І це не кажучи про те, що у Росії намагаються кримських татар просто не помічати.
У Росії кажуть "татари", пропускаючи навмисно слово "кримські", чим нехтують вашою ідентичністю",
– зазначив український президент.
Зеленський відвідав відкриття Об'єднаного центру кримськотатарської діаспори Туреччини
Спростити отримання дозволу на відвідини Криму
Український президент наголосив, що українці не втомляться привертати увагу світової спільноти до порушення прав кримських татар у Росії. А також Україна не залишить і переселенців із Криму сам на сам з їх проблемами.
Відвідувати родичів важливо – ми це розуміємо. Тому дуже скоро на законодавчому рівні ми затвердимо положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму,
– наголосив Зеленський.
"Достеменно знаю, настане день, коли Крим повернеться. І сім'ї возз'єднаються. І надалі в історії народу кримських татар будуть тільки щасливі світанки", – сказав Зеленський.
Президент України подякував кримським татарам за те, що зберегли Україну в серці
На завершення звернення президент України подякував кримськотатарській спільноті за підтримку України та за внесок у розвиток відносин між Україною та Туреччиною.
Дякую вам за те, що зберегли Україну в серці! Ми поставили амбітні цілі: збудувати країну, до якої наші люди будуть повертатися для будівництва кращого життя. Я хочу, щоб ви долучилися – ви нам дуже потрібні,
– підсумував Володимир Зеленський.
Зеленський перебуватиме у Туреччині протягом 7-8 серпня. Окрім зустрічі з президентом Ердоганом, яка вже відбулася, в українського президента запланована бесіда із Вселенським патріархом Варфоломієм та відвідини українсько-турецького бізнес-форуму.
Український пасажирський літак здійснив аварійну посадку
Український літак компанії Bravo Airways, що прямував зі Львова до Анталії, розвернувся в повітрі та екстрено приземлився в Одесі. Це вже не перший подібний інцидент з цією авіакомпанією.
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Літаки, що належать компанії Bravo Airways, неодноразово потрапляли у аварійні ситуації. Торік лайнер компанії зробив екстрену посадку в Борисполі. Як пишуть туристи, причиною посадки була відмова системи навігації та проблеми з електрообладнанням. Також потім стало відомо, що той самий літак вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію, проте продовжував перельоти.
З російської колонії звільнили українського політв'язня
З російської колонії в окупованому Криму звільнили українського бранця Олександра Стешенка. У 2018 році ФСБ ув'язнила його за буцімто плани підпалити дім Муфтія для залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі.
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Сашко Стешенко був одним з в'язнів зі "списку Сенцова", зазначив голова "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець.
Ми в "Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля" цілий день чекали, затамувавши подих. Сашка Стешенка вивозили з Криму на материк. Сашка відпустили по УДО, хоча до останнього здавалося, що окупанти передумають та дадуть задню,
– розповів Котелянець.
Окремо він подякував представнику президента України в АР Крим Антону Кориневичу за допомогу у вивезенні політв'язня з Криму та поверненні його додому в Харків.
Що таке "список Сенцова"?У 2018 році український політичний в'язень Росії Олег Сенцов оголосив голодування. Стан його здоров'я суттєво погіршився і були великі сумніви щодо того, чи виживе бранець.
Згодом він пообіцяв припинити голодування, якщо російська влада звільнить "усіх полонених українців". Адвокат Дмитро Дінзе зазначав, що таких – 64. Та точний список бранців не наводили. Утім, самого Сенцова у списку не було.