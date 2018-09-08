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Головні новини 8 вересня: убивцю-втікача із Лук'янівки знайшли, президентські амбіції Порошенка

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Головні новини 8 вересня в Україні та світі: Утікача-убивцю з Лук'янівського СІЗО знайшли, Порошенко йде у президенти?
Головні новини 8 вересня в Україні та світі: Утікача-убивцю з Лук'янівського СІЗО знайшли, Порошенко йде у президенти? / Колаж 24 канал

Ув'язнений Віталій Пушкін, який 6 вересня зник у Лук'янівському СІЗО, переховувався від правоохоронців на території слідчого ізолятора. Остаточно стало відомо, що чинний президент Петро Порошенко візьме участь у найближчій боротьбі за найвищу посаду у країні. Соратник ліквідованого ватажка бойовиків Захарченка "Ташкент" втік до Росії. Такими були головні новини, суботи, 8 вересня.

Історія з утікачем із Лук’янівського СІЗО завершилась

24 канал повідомляв, що 6 вересня у Лук'янівському СІЗО зник в'язень Віталій Пушкін: його понад добу не могли знайти у будівлі пенітенціарної установи. Зазначалося, що минулоріч він здійснив жахливий злочин безпосередньо у закладі.

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Лук'янівське СІЗО, Пушкін, утікач, Кримінал
Віталія Пушкіна було засуджено за умисне вбивство 

8 вересня з’явилася інформація, що його нарешті знайшли. За словами речниці столичної прокуратури Надії Максимець, арештанта відшукали у вентиляційній системі, де він ховався, натомість екс-голова державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький заявив, що втікача знайшли у підвалі ізолятора.

Лук'янівське СІЗО, Пушкін, утікач, Кримінал
Утікач переховувався на території Лук'янівського СІЗО 

Додамо, що Віталій Пушкін, імовірно, є наркозалежним.

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Порошенко хоче знову стати президентом

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Президент України Петро Порошенко вже ухвалив рішення та буде балотуватися на другий термін на посаді під час виборів, що пройдуть у березні 2019 року.

Чи балотуватиметься Петро Порошенко в Президенти? – Так! Наскільки мені відомо, рішення вже прийняте. Я не знаю, чи було це заявлено офіційно, але особисто в мене сумнівів щодо цього немає,
– зазанчив він.

Окрім того, чиновник зазначив, що думка про те, що він входить до команди Президента України Петра Порошенка, є помилковою.

Додамо, що Порошенко, хоча офіційно не заявив, що йде не вибори, однак популяризує свої діяльність і персони уже давно. Зокрема, 8 вересня він укотре заявив, що українські військові повинні мати високі зарплати. 

Скільки снайпер отримуватиме зараз – після реалізації позавчорашнього рішення Ради нацбезпеки й оборони на фронті? 20 тисяч гривень. 10, як солдат, і 10 доплати за участь в Операції об'єднаних сил,
– сказав Порошенко.

Він також запевнив, що середня заробітна плата в Україні перевищить 10 тисяч гривень.

"Ми випереджуючими темпами будемо забезпечувати зростання зарплат. У середньому по країні це буде більш ніж 10 тисяч", – підкреслив президент.

Крмі того, політик наголосив, що Україна не буде питати дозволу та зважати на думку Росії-агресора щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, адже це суверенне право українського народу.

За його словами, зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію мають чітко зафіксувати в преамбулі завдання для Президента, Верховної Ради і уряду.

"Принципова позиція України полягає в наступному – ми не питали і не збираємось питати в країни-агресора або в Путіна дозволу щодо нашої європейської інтеграції, і щодо нашої євроатлантичної інтеграції. Це виключно суверенне право українського народу", – зауважив Порошенко.

Глава держави також сповітив, що згідно з соціологічними опитуваннями більшість українців підтримує європейський та євроатлантичних рух України як ключовий фактор гарантування безпеки держави.

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"Ташкент" утік з Донбасу 

"Екс-віце-прем’єр" і колишній "міністр доходів і зборів" так званої "ДНР" Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент" втік з Донбасу до Росії. Такий крок окупант пояснював заходами власної безпеки. Разом із "Ташкентом" з Донбасу також виїхав колишній радник Захарченка Олександр Казаков.

Згодом ЗМІ розтиражували фото, з Росії, на яких зображено Тимофеєєва та Казакова. 

Казаков, Тимофеєв, Прилєпін, Донбас, Захарченко, Ташкент
З'явилося фото Казакова та "Ташкента" у Росії

Як з'ясувалося, світлину зроблено на хуторі колишнього бойовика та письменника Захара Прилєпіна. За словами останнього, вони разом з іншими окупантами зібралися, аби відзначити 9 днів з дня загибелі Захарченка.

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"8-го числа у мене на хуторі в Лапіно відбувається зустріч друзів Олександра Захарченко, "ополченців", військових кореспондентів. Буде Семен Пегов, військовий і поет, Дмитро Стешин, письменник і журналіст, Деян Беріч, сербський снайпер, буде Олександр Казаков. Плануємо зустрітися, згадати та прочитати вірші", – зазначив він.

Чим загрожує відсутність повноцінного сну

Вчені розділили піддослідних мишей на дві групи, де одна не спала по шість годин щоночі, а другій дозволили спати за бажанням. Обох груп годували жирною їжею та солодкою водою, імітуючи вибір харчових продуктів, пов'язаних зі способом життя людей. У тварин була обмежена можливість для пробіжок по колесу в клітці.

Науковці констатували, що у першої групи мишей під час експерименту значно підвищився рівень глюкози в крові, що вплинуло на інсулін. Наслідком цього є збільшення ризиків розвитку діабету другого типу. Рівень жирів і вироблення глюкози в печінці ставали більше в групі з обмеженою кількістю сну після одного пробудження.

Також дослідники з'ясували, що нестача відпочинку змінило експресію ферментів, що регулюють обмін речовин в організмі у першій групі.

Висновок вчених такий: недостатність сну призводить до виникнення діабету другого типу та хвороб печінки.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Петро Порошенко Кримінальні новини СІЗО Новини політики
Джерело: 24 Канал
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