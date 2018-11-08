Верховна Рада схвалила дешевше розмитнення авто на єврономерах. США розширили санкції проти Росії через війну на Донбасі та анексію Криму. В Каліфорнії чоловік влаштував масову стрілянину, є багато жертв. В одному з українських міст заборонять поліетиленові пакети. Такими були головні новини 8 листопада в Україні та світі.

Розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада проголосувала за законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації.

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Що передбачає новий закон:

пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені впродовж 90 днів після набуття чинності закону; ставки акцизного податку будуть: для автомобілів з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро; розмір акцизного податку, який підлягатиме сплаті, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини; якщо машина має 15+ років, то коефіцієнт віку залишиться 15

Проте власникам автомобілів на іноземній реєстрації цього виявилося замало і вони продовжували мітингувати. Розлючені активісти навіть закидали яйцями одного з народних депутатів.

Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

Окрім цього, парламент схвалив ще один законопроект з пакету законів про ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Цей закон передбачає штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту.

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Так, за перевищення терміну перебування авто в режимі транзиту від 10 до 20 діб штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – на 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – на 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.

Санкції проти Росії

США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

Спершу нові обмеження анонсував спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, а згодом відповідна інформація з’явилась увечері 8 листопада на сайті американського Мінфіну.

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Міністерство фінансів США до "чорного списку" додало 3 фізичних і 9 юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини,

– сказав Волкер.



США розширили санкції проти росії за військову агресію на Донбасі та анексію Криму

Волкер наголосив, що "це перший крок, зроблений у форматі санкцій, який явно визнає те, що Росія насправді контролює Донбас, а усі тамтешні події відбуваються з руки Кремля".

"Росія все ще відмовляється виконувати мінські угоди. Зокрема, вона так і не вивела свій контингент зі сходу України. У зв'язку з цим США є готовими зберігати наявні обмеження та час від часу посилювати режим санкцій, якщо Росія не робить кроки у сторону завершення конфлікту", – додав спецпред США.

Також Волкер зазначив, що санкції підтверджують заяву, зроблену раніше Держсекретарем США Майком Помпео.

Стрілянина в Каліфорнії

8 листопада вночі у місті Таузанд-Оукс у Каліфорнії (США) чоловік влаштував стрілянину в барі Borderline Bar Grill. Там саме відбувалась щотижнева студентська вечірка і в закладі перебували кілька сотень людей.

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We're used to seeing young people posting photos and video from their nights out... these are images we should NEVER SEE. #ThousandOaksShooting kills 12 people inside country western bar's "college night." #iamup pic.twitter.com/IA3UwTR7Wg — Hannah VanHuss Davis (@hannahdinhd) 8 ноября 2018 г.

Зловмисник здійснив не менше 30 пострілів, а також розкидав по залу димові шашки. Внаслідок інциденту загинуло 12 людей, в тому числі офіцер поліції. Ще 12 осіб зазнали поранень.

Стрільцем виявився ветеран морської піхоти США, 28-річний Ян Девід Лонг і мотиви його вчинку наразі не відомі. Після кривавої бійні зловмисник наклав на себе руки.

Заборона одноразових пакетів

Львівська міська рада планує 9 листопада обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах міста. Раніше таке рішення вже схвалили у містечку Славське, що на Львівщині.

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Зокрема, власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу – паперові пакети, багаторазові торбини тощо. Також торгові мережі мають розробити програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазових пакетів.

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