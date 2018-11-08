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      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії

      1896 Читать новость на русском
      Головні новини 8 листопада в Україні та світі
      Головні новини 8 листопада в Україні та світі / Колаж 24 канал

      Верховна Рада схвалила дешевше розмитнення авто на єврономерах. США розширили санкції проти Росії через війну на Донбасі та анексію Криму. В Каліфорнії чоловік влаштував масову стрілянину, є багато жертв. В одному з українських міст заборонять поліетиленові пакети. Такими були головні новини 8 листопада в Україні та світі.

      Розмитнення авто на єврономерах

      Верховна Рада проголосувала за законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації.

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      Що передбачає новий закон:

      1. пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені впродовж 90 днів після набуття чинності закону;
      2. ставки акцизного податку будуть: для автомобілів з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро;
      3. розмір акцизного податку, який підлягатиме сплаті, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини;
      4. якщо машина має 15+ років, то коефіцієнт віку залишиться 15

      Проте власникам автомобілів на іноземній реєстрації цього виявилося замало і вони продовжували мітингувати. Розлючені активісти навіть закидали яйцями одного з народних депутатів.

      Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

      Окрім цього, парламент схвалив ще один законопроект з пакету законів про ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Цей закон передбачає штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту.

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      Так, за перевищення терміну перебування авто в режимі транзиту від 10 до 20 діб штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – на 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – на 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.

      Санкції проти Росії

      США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

      Спершу нові обмеження анонсував спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, а згодом відповідна інформація з’явилась увечері 8 листопада на сайті американського Мінфіну.

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      Міністерство фінансів США до "чорного списку" додало 3 фізичних і 9 юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини,
      – сказав Волкер.

      Санкції США Росія Курт Волкер війна на Донбасі анексія Криму
      США розширили санкції проти росії за військову агресію на Донбасі та анексію Криму

      Волкер наголосив, що "це перший крок, зроблений у форматі санкцій, який явно визнає те, що Росія насправді контролює Донбас, а усі тамтешні події відбуваються з руки Кремля".

      "Росія все ще відмовляється виконувати мінські угоди. Зокрема, вона так і не вивела свій контингент зі сходу України. У зв'язку з цим США є готовими зберігати наявні обмеження та час від часу посилювати режим санкцій, якщо Росія не робить кроки у сторону завершення конфлікту", – додав спецпред США.

      Також Волкер зазначив, що санкції підтверджують заяву, зроблену раніше Держсекретарем США Майком Помпео.

      Стрілянина в Каліфорнії

      8 листопада вночі у місті Таузанд-Оукс у Каліфорнії (США) чоловік влаштував стрілянину в барі Borderline Bar Grill. Там саме відбувалась щотижнева студентська вечірка і в закладі перебували кілька сотень людей.

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      Зловмисник здійснив не менше 30 пострілів, а також розкидав по залу димові шашки. Внаслідок інциденту загинуло 12 людей, в тому числі офіцер поліції. Ще 12 осіб зазнали поранень.

      Стрільцем виявився ветеран морської піхоти США, 28-річний Ян Девід Лонг і мотиви його вчинку наразі не відомі. Після кривавої бійні зловмисник наклав на себе руки.

      Заборона одноразових пакетів

      Львівська міська рада планує 9 листопада обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах міста. Раніше таке рішення вже схвалили у містечку Славське, що на Львівщині.

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      Зокрема, власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу – паперові пакети, багаторазові торбини тощо. Також торгові мережі мають розробити програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазових пакетів.

      Чи знаєте ви, скільки часу розкладаються різні види побутових відходів?

      Розкладання сміття екологія поліетиленові пакети пластик

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини США Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Авто Авто на єврономерах Екологія Жертви Стрілянина в Каліфорнії Штрафи Законодавство
      Джерело: 24 канал
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