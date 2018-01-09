Головні новини 9 січня: суд над вбивцею Ноздровської та деталі смерті екс-зятя Тимошенко

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ноздровської Юрія Россошанського, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Деталі смерті відомого рокера, екс-зятя Юлії Тимошенко Шона Карра. Скандальна заява намісника Києво-Печерської лаври Павла. "Азов" на Донбасі має летальне озброєння зі США. У світі лютує зима. Такими були головні новини 9 січня в Україні та світі.

Суд над вбивцею Ноздровської

9 січня Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід для Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

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Суд у справі про вбивство Ноздровської

За інформацією Антона Геращенка, 29 грудня Юрій Россошанський випадково зіткнувся з Іриною Ноздровською на зупинці громадського транспорту в селищі Демидів.

Між ними почалася суперечка, під час якої Юрій Россошанський вихопив з кишені саморобний ніж і вдарив ним у горло Ірину Ноздровську,

– розповів нардеп.

Після цього він на плечах виніс бездиханне тіло правозахисниці з місця злочину і втопив у річці, яка протікає поруч. За словами Геращенка Юрій Россошанський люто ненавидів Ірину Ноздровську, так як вона домагалася справедливості у справі про ДТП, в якій загинула її сестра, і перешкоджала виходу його сина Дмитра Россошанського з СІЗО за амністією.

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Зазначимо, сьогодні, 9 січня, у селі Демидів, що у Київській області, поховали правозахисницю Ірину Ноздровську.

Попрощатись з загиблою прийшли кілька десятків людей: донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини.



Похорон Ірини Ноздровської

Під час поховання юристки її батько Сергій не міг стримати горя на похороні доньки і звинувачував "тварюк" в її смерті.

Тебе кати забрали від нас! Ми все життя берегли тебе, але зараз не вберегли. Ось що значить домагатися правди в нашій країні. Тварюки!

– сказав батько Ноздровської.

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Деталі смерті екс-зятя Тимошенко

8 січня у Празі в 49-річному віці пішов із життя відомий рокер Шон Карр, який свого часу був чоловіком доньки лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко – Євгенії.

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За словами близького друга байкера Девіса МакРоббі, Шон Карр помер у лікарні від внутрішніх крововиливів, які стали наслідком тривалих проблем зі здоров'ям.

"У Шона тривалий час були проблеми зі здоров'ям. Він помер у клініці", – зазначив він.

Музиканта кремують у чеській Празі, а поховають – в його рідній Великій Британії.

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Скандальна заява намісника Києво-Печерської лаври

Під час спілкування з учасниками акції проти роботи Києво-Печерської лаври на ФСБ РФ намісник Києво-Печерської лаври Павло заявив, що Крим ніколи не був українським, а приєднання півострова до України у 1954 році було "незаконним".

Також владика сказав, що в Україні немає Московського патріархату, а є "Руська православна церква".

На запитання активістів, з ким воює Україна на Донбасі, намісник відповів, що не був на війні, а на Сході України воює "невідомо хто". Але за часів СРСР був "бандерівцем".

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Очільник лаври "Павєл" щойно заявив наступне: "на Донбасі воює невідомо хто невідомо з ким", "ваші бандерівці вбивали українців у 1940-х", "у Львові 90% людей мають польські паспорти",

– процитував слова владики після розмови під лаврою активіст Олег Слабоспицький у Facebook.

"Азов" на Донбасі має летальне озброєння зі США

Провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер у Twitter заявив, що українські війська на Донбасі вже мають летальне озброєння зі США.

"Чимало шуму здійнято навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" "вже" має виготовлене у США летальне озброєння", – йдеться в повідомленні.

Толер зазначив, що мова йде про гранатомети, які точно були у бійців "Азову" вже у липні 2017 року.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) 8 січня 2018 р.

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Проте у Національній гвардії України спростували інформацію про те, що у підрозділі "Азов" на озброєнні перебувають американські ПТРК Javelin та гранатомети PSRL (модернізовані РПГ-7).

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