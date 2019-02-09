Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві

СБУ викрила підступні наміри російських спецслужб: агенти РФ шукали готових підпалювати церкви УПЦ МП за гроші. У Києві врятували підлітка, який плив Дніпром на відколотій крижині. У Києві поліція затримала активістів із плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". У Генуї розпочали демонтаж смертоносного мосту Моранді. Такими були головні новини 9 лютого в Україні та світі.

Підпалити церкву за 2 тисячі доларів

Читайте також: Російські прикордонники масово не впускають до країни українців

Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті.

Так, російські спецслужби шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

Замовник-зловмисник пообіцяв надіслати 2 тисячі доларів виконавцю "замовлення" на банківську картку. Рахунок, до речі, відкритий в одному з українських банків.

Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

Вщент палити не обов'язково, головне, аби будівля храму почала горіти. Об'єкт може бути будь-який, на ваш вибір. Обов'язково Московський патріархат,

– зазначено у повідомленні.

Замовник забороняв брати телефон з сім-картою на місце злочину. Він наказував вмикати "режим польоту" аби виконувач не "засвітився".

СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі. В СБУ просять інформувати їх про подібні випадки.

Мандрівка Дніпром на крижині

Читайте також: Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка

У Києві на Русанівці підліток вийшов на крижину у каналі Дніпра, вона відкололася, і дитина опинилась посеред води на шматку льоду.