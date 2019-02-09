Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
СБУ викрила підступні наміри російських спецслужб: агенти РФ шукали готових підпалювати церкви УПЦ МП за гроші. У Києві врятували підлітка, який плив Дніпром на відколотій крижині. У Києві поліція затримала активістів із плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". У Генуї розпочали демонтаж смертоносного мосту Моранді. Такими були головні новини 9 лютого в Україні та світі.
Підпалити церкву за 2 тисячі доларів
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Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті.
Так, російські спецслужби шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.
Замовник-зловмисник пообіцяв надіслати 2 тисячі доларів виконавцю "замовлення" на банківську картку. Рахунок, до речі, відкритий в одному з українських банків.
Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.
Вщент палити не обов'язково, головне, аби будівля храму почала горіти. Об'єкт може бути будь-який, на ваш вибір. Обов'язково Московський патріархат,
– зазначено у повідомленні.
Замовник забороняв брати телефон з сім-картою на місце злочину. Він наказував вмикати "режим польоту" аби виконувач не "засвітився".
СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі. В СБУ просять інформувати їх про подібні випадки.
Мандрівка Дніпром на крижині
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У Києві на Русанівці підліток вийшов на крижину у каналі Дніпра, вона відкололася, і дитина опинилась посеред води на шматку льоду.
По льоду підліток гуляв разом зі своїми друзями. А коли просто ходити стало нудно, діти спробували відколоти крижину, кажуть очевидці.
Дітям вдалося відколоти крижину і один з підлітків поплив "у подорож" каналом.
На місце інциденту викликали надзвичайників. Вони швидко зреагували і за допомогою човна врятували дитину з крижини. Коли ж прибули на берег, підліток швидко втік із човна.
У Києві затримали активістів
На зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями прийшли активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" з плакатами і питанням: коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера.
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У поліції повідомили, що на Контрактовій площі затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". Поліція затримала активістів з плакатами із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з "Хто замов Катю Гандзюк?". Їх забрали до поліцейського відділку.
Ми також знаємо, що правоохоронці отримали команду забрати всіх, хто прийшов запитати у Тимошенко про вбивство Каті Гандзюк,
– наголосили активісти.
Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.
Поліція затримала активістів із плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?": дивіться сюжет
Окрім цього, після затримання активістів під відділенням поліції, за словами правоохоронців, почав відбуватися штурм. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили під дверима відділення почалася штовханина, проти правоохоронців застосували газові балончики.
У результаті всіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб. Із ними проводять першочергові слідчі дії,
– йдеться у повідомленні Нацполіції.
У затриманих вилучили "наган" та ножі.
В результаті події трьох поліцейських лікарі "швидкої" доправили в лікарню.
Активісти на Контрактовій площі
Водночас, активісти зазначають, що приблизно десятьох з них оточили і затримали без жодних пояснень.
Ми збиралися біля ресторану "Пузата хата". Чоловік 10 приблизно, які прийшли на нашу зустріч, були просто оточені поліцією і запаковані в один із автобусів без будь-яких названих нам причин. Я особисито намагалася з'ясувати причину, імена, звання поліцейських. Зрештою, тільки один назвався. Тобто ми повертаємось в 2013 рік, коли ти стоїш серед активістів і хочеш поставити нормальне запитання до одного з політиків, і тебе просто пакують,
– розповіла подруга Катерини Гандзюк Марина Хромик.
Додамо, що Юлія Тимошенко ніяк не відреагувала на запитання активістів.
Демонтаж смертоносного мосту у Генуї
В італійській Генуї почали зносити міст, який влітку 2018 року частково обвалився, поховавши під собою 43 людини. Влада італійського міста обіцяє до кінця 2019 року побудувати на його місці нову переправу.
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Відомо, що перші великі частини мосту Моранді почали зносити вранці 8 лютого. Ремонтники, які займаються розбором переправи, працюють на висоті у 38 метрів. За початком цих робіт слідкували прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте та міністр інфраструктури Даніло Тонітеллі.
До кінця 2019 року ми зобов’язані відбудувати міст, тоді нам доведеться почекати ще кілька місяців, щоб його відкрити. Ми покажемо, що італійська система працює,
– сказав прем'єр Конте, який спостерігав за початком робіт.
Демонтаж смертоносного мосту у Генуї
Що відомо про обвал мосту Моранді в Італії? 14 серпня 2018 року в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Кількість жертв по завершенню пошуково-рятувальної операції склала 43 особи. Серед постраждалих опинилась і сімейна пара з України, їм дивом вдалося вижити.
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Що стало причиною обвалу? Офіційну причину обвалу влада Італії поки не назвала. Першою була версія про те, що у переправу влучила блискавка, – це й спричинило трагедію. Проте згодом цю версію відкинули: місцеві мешканці пригадали, що останніми роками опори мосту часто ремонтували, а під час обвалу у Генуї був потужний шквальний вітер і злива.
Демонтаж мосту у Генуї
Сніг у Токіо
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Більш ніж сотню рейсів скасували в аеропортах Токіо через сильний снігопад. На японську столицю найшла холодна повітряна маса .
Так, у Токіо на ранок 9 лютого випало близько 5 сантиметрів снігу. Згодом сніг перейшов у крижаний дощ, що спричинило додаткові труднощі у столичних аеропортах.
Проте реакція японців на сніг радше позитивна – у соцмережах вони діляться радісними світлинами. Більше знімків – за посиланням.