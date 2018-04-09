Головні новини 9 квітня: ракетний удар по авіабазі в Сирії, крах російських олігархів

9 квітня у сирійській провінції Хомс було завдано ракетного удару по військовій авіабазі військ президента країни Башара Асада, внаслідок санкцій США російські олігархи зазнали мільярдних збитків, Росія оприлюднила таємну переписку з Терезою Мей. Такими були головні новини 9 квітня в Україні та світі.

Ракетний удар по авіабазі у Сирії

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Уранці 9 квітня у Сирії на сході провінції Хомс було завдано авіаудару по військовій авіабазі Т-4. Зокрема, по ній було випущено кілька ракет. За інформацією місцевих ЗМІ, їх було спрямовано з Середземного моря через територію Лівану.

У підсумку війська протиповітряної оборони Сирії змогли знищити п'ять із восьми ракет, але три ракети досягли західної частини аеродрому. Крім того, внаслідок атаки загинули 14 людей: серед загиблих осіб є як сирійці, так і іранці.

Поки достеменно невідомо, хто скоїв цей ракетний обстріл. Як переконують провладні сирійські інформаційні ресурси, за цим стоять Сполучені Штати, натомість Пентагон усі обвинувачення спростовує.

У Росії своєю чергою вважають, що ракетного удару завдали ізраїльські літаки.

"9 квітня в період з 3:25 по 3:53 (за московським часом) два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, не заходячи в повітряний простір Сирії, з території Лівану завдали удару вісьмома керованими ракетами по аеродрому Тіфор", – заявили у Міністерстві оборони країни.

Санкції діють: російські олігархи зазнали шалених збитків

Внаслідок санкцій, які нещодавно запровадили Сполучені Штати Америки проти російських олігархів, останні загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.

Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, а саме вплив санкцій суттєво відчули його холдинг En+, US Rusal і ще шість пов'язаних з олігархом компаній. За даними станом на 9 квітня, в результаті фінансове становище Дерипаски скоротилося на 1,3 мільярда доларів.

Крім того, його компанія "Русал" оголосила про ризик технічного дефолту.

"За оцінками компанії, санкції можуть привести до технічних дефолтів в зв'язку з деякими кредитними зобов'язаннями групи, і наразі компанія оцінює можливий вплив таких технічних дефолтів на її фінансове становище", – мовиться у повідомленні.

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До слова, 1,3 мільрда доларів втратив і партнер Дерипаски по "Норильському нікелю" Володимир Потанін, навіть попри те, що в списку санкцій його немає. Так, папери "Норнікелю" (Потаніну належить 32,9%, а частка Дерипаски складає 27,8%) обвалилися з ранку 9 квітня більше ніж на 16% і зараз торгуються на рівні 9 тисяч рублів за штуку. Замикає ж трійку Віктор Вексельберг, який разом з партнерами (через компанію SUAL Partners) володіє 26,5% акцій Rusal. Його втрати склали майже 1 мільярд доларів.

Росія проти Британії: війна триває

Напередодні генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що Росія має намір оприлюднити "фактичні обставини, встановлені під час слідства за кримінальною справою про незаконне отримання Борисом Березовським у вересні 2003 року притулку у Великобританії".

Як зауважив він, це будуть "копії окремих документів з листування з МВС Великобританії, в тому числі, і з Терезою Мей, яка тоді очолювала міністерство".

"Ці матеріали прямо вказують на те, що британська влада знала про неправдивий характер заяви щодо замаху на Березовського, але все одно надала йому статус біженця", – стверджував Чайка.

Крім того, його помічник Саак Карапетян заявив, що британська влада була зацікавленою у смерті Бориса Березовського, щоб він не повернувся в Росію з наявною у нього інформацією.

Як тільки пан Березовський зібрався, як випливає із преси і з його заяв, повернутися в Росію, у цей момент відбуваються факти, які ми маємо на сьогодні, – факт смерті Березовського. Кому це було вигідно, щоб Березовський не виїжджав у РФ, щоб не розголошувати ті закриті речі, інформацію, якою він володів, це, я думаю, очевидно, насамперед – британській владі,

– додав Карапетян.

Згодом Генеральна прокуратура Російської Федерації все ж оприлюднила листування з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей під час перебування її очільницею МВС Британії.

У заяві зазначено, що в 2010 році заступник генпрокурора РФ відправив на ім'я Мей особистий лист щодо "неналежного забезпечення британською владою безпеки учасників кримінального процесу у справі Бориса Березовського". Додамо, що він нібито залишився без відповіді.

"За останні півтора десятка років в компетентні органи Великобританії було направлено 83 запити про видачу осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності. З цієї кількості за 72 запитами особи обвинувачуються у скоєнні або вже засуджені за вчинення розкрадань в Російській Федерації на загальну суму близько 500 мільярдів рублів", – розповів заступник генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

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Також у Росії пояснили, що дії Лондона щодо "справи Скрипаля" нібито змусили їх розкрити дані про небажання Британії співпрацювати по попередніх гучних справах.



Лист заступника генпрокурора РФ на ім'я Терези Мей