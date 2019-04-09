Головні новини 9 квітня: де і коли пройдуть дебати, з "Самопомочі" піде частина нардепів

Дебати кандидатів у президенти відбудуться на Суспільному 19 квітня о 20:00. Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію. Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, якого пов'язують зі справою Гандзюк, написав заяву про звільнення. Нардеп Олег Барна побився з представником команди Зеленського. Такими були головні новини вівторка, 9 квітня, в Україні та світі.

Дата і місце проведення дебатів

Дебати між кандидатами у президенти відбудуться на Суспільному телебаченні в останню п'ятницю перед голосуванням, а саме 19 квітня. Таку заяву зробив керівник НСТУ Зураб Аласанія та ЦВК.

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Позиція Суспільного така: ми готові до дебатів 19 квітня о 20:00 упродовж однієї години, як зазначено в законі. А після того є можливим будь-який час і будь-який формат. Як я розумію, ЦВК не буде сперечатися, що після цього вже буде воля вольна. Тобто ми готові надати кандидатам можливість більш вільно, поза межами офіційних дебатів і державних коштів, провести те, що можна назвати ток-шоу або щось у більш вільному стилі, з експертами та журналістами, якщо вони на це зголосяться,

– заявив Аласанія.

Водночас, голова ЦВК Тетяна Сліпачук наголосила, що закон "Про вибори президента" встановлює певні підстави та певний порядок проведення дебатів. За її словами, можна провести як дебати за рахунок виборчих коштів, так і дебати, які відповідно до закону "Про вибори Президента" статті 62 має проводити ЦВК із Суспільним.

Вона наголосила, що дебати, які встановлено законом, відповідають не лише міжнародній практиці, а і чотирьом базовим принципам:

Дебати має проводити незаангажована компанія, якою власне і є Суспільне; Дебати мають бути вседоступними, тобто всі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу трансляції дебатів; Дебати мають мати чітку структуру: вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповіді (це означає, що у рамках цього таймінгу кандидати мають зосередитися на тому, аби донести до виборця свою позицію); Неприпустимість агітаційної символіки на дебатах, тобто у студії не має бути жодної символіки щодо того чи іншого кандидата, а людина веде ці дебати не є арбітром чи кимось іншим, а є модератором (він має відслідковувати, чи кожен з кандидатів дотримується структури дебатів).

"Тому з боку Центральної виборчої комісії буде забезпечено все для того, щоб наші кандидати використали цю можливість і дали можливість нам з вами, виборцям, зрозуміти і визначитися зі своєю позицією. Це є найголовнішим нашим завданням", – підсумувала Сліпачук.

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Зауважимо, якщо кандидати Зеленський і Порошенко все ж вирішать о 19:00 19 квітня проводити ток-шоу на НСК "Олімпійський", вони матимуть годину, аби встигнути прийти на вже офіційні дебати у студію Суспільного.

Тому, якщо обидва кандидати не з'являться на ефір, Суспільне о 20:00 буде змушене перервати його для того, щоб зробити заяву щодо офіційних дебатів.

На екрані, якщо жоден з кандидатів не з’явиться, у нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру, наприклад, маленьке звірятко буде загортати своїми ручками що-небудь, а в той час буде рухомий рядок зі словами: "Перепрошуємо, кандидат "такий-то" не з’явився на дебати,

– жартуючи пояснив Аласанія.

Якщо на офіційні дебати у зазначений час прийде лише один кандидат, згідно з законом, він матиме право самостійно використати цей час в ефірі Суспільного.

З "Самопомочі" піде частина депутатів

Лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий прогнозує, що частина нардепепів покине парламентську фракцію "Самопоміч" і перейде до інших політичних сил.

"Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію. Парламент доживає останні місяці і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками", – зазначає Садовий.

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Він не назвав конкретних прізвищ парламентарів, але подякував колегам за роботу.

Як би не склалася доля тих, хто вирішить покинути "Самопоміч" в цей момент, і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю. Не скурвились, не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості,

– додав політик.

Він додав, що на "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування і нагадав, що партія формуватиме новий склад кандидатів на наступні парламентські вибори за принципом "відкритих списків".

"Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя", – наголосив Садовий.

Відставка ще одного фігуранта справи Гандзюк

Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук написав заяву про звільнення. У суботу, 6 квітня, таку ж заяву написав голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв. Активісти стверджують, що вони може бути причетними до вбивства Катерини Гандзюк.

Сам Рищук зауважив, що в облдержадміністрацію прийшов разом з Гордєєвим, тому і йде разом з ним.

"Чи шкодую я про те, що проміняв своє затишне життя на роботу в ОДА? Ні. І якщо б довелося почати все спочатку, я пройшов би цей шлях ще раз. Що я отримав натомість? Моя посада – це досвід, великий досвід і можливість допомагати людям. Я отримав сивини та повагу багатьох людей в області", – зазначив Рищук.

Він переконує, що у майбутньому надалі працюватиме депутатом облради.

Що стосується того проплаченого абсурду під назвою "Хто замовив Катю Гандзюк", можу сказати одне. Я вірю, що рано чи пізно знайдемо справжнього замовника. Щодо мене, то я все сказав в СБУ, пройшов поліграф і є готовим допомагати всім, хто шукає справжнього замовника,

– заявив Рищук.



Заява Рищука про відставку

Батько Катерини Гандзюк раніше підозрював у причетності до вбивства його доньки – активістки та радниці мера Херсона – голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та представника від "Батьківщини", голову Херсонської облради Владислава Мангера. За його словами, вони співпрацювали з офіційним підозрюваним і організатором злочину Левіним, шо має кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сама активістка звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Згодом, активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

Нові витівки Барни

Скандальний нардеп від БПП Олег Барна у коридорах телеканалу ZIK накинувся з кулаками на представника команди Володимира Зеленського – Святослава Юраша. Політик схопив свого опонента за горло, кілька разів стусонув його та у підсумку порвав тому сорочку. Сталося це у коридорі, коли Юраш ішов до гримерки. У конфлікт втрутилася охорона: вони спочатку розборонили учасників сутички, а потім вивели Барну з приміщення.

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Причиною бійки стало те, що Барні не сподобалося як представник команди Зеленського обговорював тему Іловайської трагедії та згадував на тлі цього про Порошенка як головнокомандувача.

Зауважимо, що Барна не брав участі у жодних ефірах і на канал приїхав спеціально.

Як Барна ледь не задушив представника команди Зеленського: дивіться відео