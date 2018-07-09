Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
У Брюсселі пройшов двадцятий саміт Україна – ЄС. Померла жінка, яка отруїлась "Новачком" поблизу Солсбері. Хорватські футболісти Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда потрапили у скандал через вигук "Слава Україні!" після перемоги над Росією на Чемпіонаті світу-2018. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон подав у відставку. Такими були головні новини 9 липня в Україні та світі.
Саміт Україна – ЄС
У Брюсселі 9 липня розпочався ювілейний, двадцятий, саміт Україна – ЄС. Президент України Петро Порошенко, голова Європейської ради Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели переговори за зачиненими дверима.
"Характерно, що цього саміту лідери ЄС та України закликали звільнити незаконно утримуваних українців у Росії та Криму, включно з режисером Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом та іншими політв’язнями. Голова Євроради Дональд Туск зі свого боку також додав, що сподівається, що це питання буде у порядку денному Трампа з Путіним у Гельсінкі, і пообіцяв на нинішній чи завтрашній зустрічі з послом США в Євросоюзі підняти це питання", – наголосив кореспондент Віталій Єреміца.
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За його словами, співдружність також вітає ухвалення закону щодо Вищого антикорупційного суду. Також він наголосив, що ЄС з нетерпінням очікує нового ухвалення необхідних поправок згідно зі зауваженнями Венеційської комісії.
"На цьому саміті також характерно те, що керівники Євросоюзу та України не оминули увагою і трагічне збиття літака рейсу МН-17, і голова Євроради Туск закликав РФ взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати зі слідством", – розповів Єреміца.
Результати ювілейного саміту Україна – ЄС
Президент Ради Європи Дональд Туск згадав і про незаконно утримуваних у Росії українців та про понад 50 днів голодування у російському полоні українського режисера Олега Сенцова.
Прикро про це говорити. Він залишається у в’язниці і вже понад 50 днів продовжує голодування. Я хотів би ще раз закликати звільнити його, а також всіх, кого незаконно утримують в Криму та в Росії,
– заявив президент Ради Європи.
Туск запевнив, що Європейський Союз продовжує непохитно підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України і не визнає анексію українського Криму Росією.
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Водночас, Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час саміту ЄС домовилися щодо спільного бачення в секторальній інтеграції України до цифрової, енергетичної, митної та сфер співробітництва щодо Шенгенської зони.
Також, глава держави закликав Євросоюз зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. Він підкреслив, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, і буде постачати необхідний газ для ЄС.
"Північний потік-2" не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку і захистити інтереси всього ЄС,
– сказав Порошенко.
Не оминув увагою Порошенко й інші незаконні дії Росії в Україні. Так, він закликав посилити санкції проти Кремля через відкриття країною-агресором Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів із російським Таманським.
Український лідер додав, що сума збитків, які понесла країна через російську агресію становить 100 мільярдів євро.
Незважаючи на всі підроблені підрахунки Росії, санкції змушують Кремль платити величезну ціну за свої міжнародні злочини. І Кремль буде продовжувати платити, поки не змінить свою поведінку,
– зазначив очільник держави.
Також, він наголосив, що Росія повинна погодитися на введення миротворчої місії ООН на території всіх тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, включаючи і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
Перша жертва отруєння "Новачком"
У Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері, де раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія.
Шокуючі та трагічні новини. Дон пішла на той світ, залишивши сім’ю, в тому числі й три дитини. Всі наші думку та молитви – зараз з ними, у цей надзвичайно складний час,
– зазначив очільник контртерористичного управління Скотланд-Ярду Ніл Басу.
Лікарі переконують, що зробили усе, що було в їхніх силах. Правоохоронці зі свого боку почали розслідувати смерть жінки як убивство.
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Щодо 45-річного Чарлі Роулі, який отруївся "Новачком" разом із Старджесс, то він і надалі перебуває у лікарні в критичному стані.
Дон Старджесс, яка отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла
Представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу розповів, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі ймовірно взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.
"Їхня реакція (на вплив "Новачка", – "24") була такою серйозною, що призвела до смерті Дон і до критичного стану Чарлі. Це означає, що вони отримали високу дозу, і наша гіпотеза полягає в тому, що вони тримали в руках контейнер (з речовиною, – "24"), який ми наразі шукаємо", – сказав представник Скотланд-Ярду.
Басу зазначив, що знахідка контейнера з "Новачком" є пріоритетним завданням слідчих. Він також додав, що у поліції немає доказів зв'язку між отруєннями "Новачком" Роулі і Стерджесс та Сергія і Юлії Скрипалів.
Водночас, міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон відверто звинуватив Росію у причетності до смерті 44-річної жінки після отруєння.
"Проста реальність полягає в тому, що Росія напала на британську землю, яка бачила смерть британського громадянина... Я думаю, що світ об'єднається з нами, засудивши цей акт", – наголосив міністр.
Скандал через вигук "Слава Україні" хорватськими футболістами
Екс-гравці Київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!".
Згодом, у кількох британських топ-ЗМІ це гасло назвали "націоналістичним". Тоді, посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз.
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"Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" – патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?", – заявили дипломати.
Скандал дійшов до того, що члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації.
Також, Федерація футболу Хорватії (HNS) вирішила вибачитися перед росіянами за його вчинок. Також на сайті Федерації опубліковано звернення самого Вукоєвіча, де він теж просить вибачення за свій вчинок.
"Я розумію, що ці слова можна тлумачити по-різному. Ось чому я шкодую і прошу вибачення перед російською громадськістю, якщо вони зрозуміли мої заяви таким чином", – йдеться в заяві Вукоєвіча.
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Водночас, Федерація футболу України направила листи до ФІФА та УЄФА заступившись за колишнього гравця киян, назвавши цю ситуацію цькуванням.
У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії,
– йдеться в заяві ФФУ.
На підтримку хорватів висловилися і вболівальники київського "Динамо", які на товариському матчі киян проти швейцарського "Люцерна" вивісили банер з написом "Hvala, Domagoj!".
А як вважаєте ви – чи дійсно такою образливою є фраза "Слава Україні", чи це просто патріотичне гасло на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева? Беріть участь в опитуванні.
Відставка британських міністрів
Глава Міністерства з питань Brexit Великої Британії Девід Девіс подав у відставку.
Офіційна причина такого рішення політика наразі не озвучується, водночас приводом для нього стали результати переговорів у резиденції Чекерс, де британським Кабміном узгоджувалися умови виходу Великобританії з Європейського Союзу.
За однією з версій, Девіс не підтримував нову урядову стратегію співпраці Британії з ЄС після Brexit і вважав, що Тереза Мей йде на значні поступки Брюсселю.
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Згодом, стало відомо, що новим міністром з питань виходу Британії з ЄС стане Домінік Рааб, який є членом парламенту з 2010 року і заступником Міністра юстиції з питань прав людини з 2015. Рааб також є членом Консервативної партії і відомий як прихильник виходу Великобританії зі складу ЄС.
Через кілька годин, у відставку подав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.
Цього дня прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона як міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Тереза Мей подякувала Борису Джонсону за його роботу,
– повідомив речник Даунінг-стріт.
Як додають ЗМІ, відповідні рішення обидвох міністрів, які протягом доби покинули уряд Терези Мей, пов'язані з розбіжностями влади щодо виходу країни з Євросоюзу.
Смертельна ДТП у Туреччині
У Туреччині в районі Чорлу турецької провінції Текирдаг сталася смертельна аварія потяга, у якій загинуло щонайменше 10 людини, ще 73 поранено.
За даними Міністерства транспорту Туреччини, кілька вагонів поїзда перекинулися через пом'якшення ґрунту після проливних дощів. Загалом в потягі перебували 362 пасажира та шестеро членів персоналу потяга.
Дивіться відео: Аварія потяга у Туреччині
Згодом стало відомо, що кількість жертв аварії поїзда в провінції Текірдаг сягнула 24 осіб. За словами міністра охорони здоров'я Ахмета Демірджана, в лікарні доставлено 318 пасажирів, 124 з них перебувають на стаціонарному лікуванні.
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