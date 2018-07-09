Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"

У Брюсселі пройшов двадцятий саміт Україна – ЄС. Померла жінка, яка отруїлась "Новачком" поблизу Солсбері. Хорватські футболісти Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда потрапили у скандал через вигук "Слава Україні!" після перемоги над Росією на Чемпіонаті світу-2018. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон подав у відставку. Такими були головні новини 9 липня в Україні та світі.

Саміт Україна – ЄС

У Брюсселі 9 липня розпочався ювілейний, двадцятий, саміт Україна – ЄС. Президент України Петро Порошенко, голова Європейської ради Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели переговори за зачиненими дверима.

"Характерно, що цього саміту лідери ЄС та України закликали звільнити незаконно утримуваних українців у Росії та Криму, включно з режисером Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом та іншими політв’язнями. Голова Євроради Дональд Туск зі свого боку також додав, що сподівається, що це питання буде у порядку денному Трампа з Путіним у Гельсінкі, і пообіцяв на нинішній чи завтрашній зустрічі з послом США в Євросоюзі підняти це питання", – наголосив кореспондент Віталій Єреміца.

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За його словами, співдружність також вітає ухвалення закону щодо Вищого антикорупційного суду. Також він наголосив, що ЄС з нетерпінням очікує нового ухвалення необхідних поправок згідно зі зауваженнями Венеційської комісії.

"На цьому саміті також характерно те, що керівники Євросоюзу та України не оминули увагою і трагічне збиття літака рейсу МН-17, і голова Євроради Туск закликав РФ взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати зі слідством", – розповів Єреміца.

Результати ювілейного саміту Україна – ЄС

Президент Ради Європи Дональд Туск згадав і про незаконно утримуваних у Росії українців та про понад 50 днів голодування у російському полоні українського режисера Олега Сенцова.

Прикро про це говорити. Він залишається у в’язниці і вже понад 50 днів продовжує голодування. Я хотів би ще раз закликати звільнити його, а також всіх, кого незаконно утримують в Криму та в Росії,

– заявив президент Ради Європи.

Туск запевнив, що Європейський Союз продовжує непохитно підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України і не визнає анексію українського Криму Росією.

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Водночас, Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час саміту ЄС домовилися щодо спільного бачення в секторальній інтеграції України до цифрової, енергетичної, митної та сфер співробітництва щодо Шенгенської зони.

Також, глава держави закликав Євросоюз зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. Він підкреслив, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, і буде постачати необхідний газ для ЄС.

"Північний потік-2" не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку і захистити інтереси всього ЄС,

– сказав Порошенко.

«Північний потік-2» не має жодного сенсу з точки зору економіки. Це виключно політичний проект. Ми використаємо всі наявні засоби, щоб зупинити монополізацію європейського ринку а захистити інтереси всього ЄС — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Не оминув увагою Порошенко й інші незаконні дії Росії в Україні. Так, він закликав посилити санкції проти Кремля через відкриття країною-агресором Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів із російським Таманським.

Український лідер додав, що сума збитків, які понесла країна через російську агресію становить 100 мільярдів євро.

Незважаючи на всі підроблені підрахунки Росії, санкції змушують Кремль платити величезну ціну за свої міжнародні злочини. І Кремль буде продовжувати платити, поки не змінить свою поведінку,

– зазначив очільник держави.

Також, він наголосив, що Росія повинна погодитися на введення миротворчої місії ООН на території всіх тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, включаючи і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Кремль повинен прийняти розгортання багатонаціональної миротворчої операції під керівництвом ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон з Росією. pic.twitter.com/H7nWbB24cb — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июля 2018 г.

Перша жертва отруєння "Новачком"

У Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері, де раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія.