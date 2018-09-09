Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної

Нові деталі резонансної аварії в Одесі, яка сталась біля 6-ї станції Великого Фонтану. У ДТП в Абхазії загинув "прем'єр" окупаційної адміністрації самопроголошеної республіки. У Росії відбулись багатолюдні протести проти пенсійної реформи. А збірна України здобула вольову перемогу у матчі Ліги націй над збірною Словаччини. Такими були головні новини неділі, 9 вересня.

Деталі смертельної ДТП на Фонтані в Одесі

Приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня, автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, спровокував смертельну ДТП в Одесі. Двоє людей загинули на місці.

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На швидкості приблизно 100 кілометрів на годину його автомобіль на 6-й станції Фонтану зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро. У чоловіка численні забої, порізи на руках та обличчі, сильно пошкоджена права нога від коліна і нижче – він пересувається із палицею.

Користувачі соцмереж з’ясували, що 27-річний водій BMW, неодноразово брав участь у так званих вуличних гонках, що відбувались у місті.

Над горе-водієм ще до прибуття поліції після аварії очевидці ледь не вчинили самосуд.

Водія BMW затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами.

Вдень 9 вересня у мережі з’явились відео з камер спостереження, на яких видно момент фатального зіткнення.

Дивіться відео з камер спостереження, на яких зафіксовано момент смертельної ДТП:

Момент аварії на 6-й станції Фонтану в Одесі 8 вересня: дивіться відео

Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі: відео з відеореєстратора

Станом на вечір неділі не підтвердилась інформація про третього загиблого. Відомо, що його доставили в лікарню та прооперували.

На місці аварії від отриманих травм загинуло дві людини: 55-річна Алла Брядко та 52-річний Сергій Камінський.

У ДТП загинув "прем'єр" самопроголошеної Абхазії

У смертельну аварію потрапив так званий "прем'єр-міністр" самопроголошеної республіки Абхазія Геннадій Гагулія.

Інцидент стався ввечері 8 вересня на відрізку дороги Псоу – Сухум, коли проросійський ставленик Грузії повертався з аеропорту в російському Сочі. Так званому "прем'єру" був 71 рік.

РосЗМІ пишуть, що у Сочі Гагулія повернувся із Сирії, де перебував з так званим офіційним візитом у складі делегації, яку очолював "президент" Абхазії Рауль Хаджимба.

Автомобіль, в якому їхав чиновник, злетів у кювет після зіткнення з іншою машиною.



"Прем'єр" самопроголошеної Абхазії загинув у ДТП

Дивіться відео з місця ДТП, в якій загинув "прем'єр" Абхазії Гагулія:

Єдиний день протестів у Росії

9 вересня у Росії був Єдиний день голосування – відбувались вибори різного рівня: у 22 суб’єктах на території РФ проходили прямі вибори губернаторів, також відбулись додаткові вибори в Держдуму у семи одномандатних округах в шести регіонах, а у Москві обирали мера.

На 9 вересня прихильники опозиціонера Олексія Навального провели за аналогією – Єдиний день протесту.

Я и представить себе не могла, как похорошеет Москва! pic.twitter.com/D5WXKB469K — Aнна Велликок (@annavellikok) 9 вересня 2018 р.

На вулиці міст практично по всій території Росії виходили люди, протестуючи проти впровадження пенсійної реформи.

Оскільки більшість акцій не були погоджені з владою – не обійшлось без затримань.

Акция против пенсионного грабежа в Казани. Незаконные отказы в митингах и шествиях, как мы видим, не смущают людей. Все, кто сегодня выходит, — большие молодцы, настоящие граждане с твёрдым чувством собственного достоинства.https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/eCTvY2LQ2u — Команда Навального (@teamnavalny) 9 вересня 2018 р.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 вересня 2018 р.

За даними видання "ОВД-Інфо", на протестних акціях в Росії 9 вересня загалом було затримано 839 осіб.

Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі – 354 осіб, на другому місці за кількістю затримань Єкатеринбург – там у неділю затримали 129 осіб.

Дивіться відеосюжет про акції протесту 9 вересня у Росії:

Збірна України перемогла Словаччину

Національна збірна України з футболу здобула перемогу у поєдинку Ліги націй проти збірної Словаччини.

Матч відбувався на "Арені-Львів" у Львові за порожніх трибун.

Долю поєдинку вирішив єдиний, гол, який на 80-й хвилині з пенальні забив Андрій Ярмоленко.