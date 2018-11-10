Президент Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку. У Києві авто Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою. Активісти кажуть, що знайшли замовників вбивства Катерини Гандзюк. Нардепка Ірина Луценко виштовхала вагітну журналістку через незручне питання щодо нецензурної лексики її чоловіка-генпрокурора. Такими були головні новини п'ятниці, 9 листопада, в Україні.

Порошенко не відпустив Луценка у відставку

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Президент Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку. Все офіційно – цю інформацію підтвердили в Адміністрації Президента.

Власне, про свою відставку Луценко заявив оголосив ще 6 листопада під час виступу з трибуни парламенту, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті активістки Катерини Гандзюк. Тоді генпрокурор заявив, що "не хоче триматись за крісло".

Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

Тепер на Банковій пояснюють, що таке рішення президент прийняв на основі цього ж рейтингового голосування у парламенті.

Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті,

– зазначили в Адміністрації.

Зі свого боку, Юрій Луценко прокоментував реакцію Петра Порошенка. При цьому гепрокурор наголосив, що вчинив так, "як вчить нас європейська практика", але тепер "вимушений працювати".

Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

Отриманий вотум довіри і відхилення заяви про відставку президентом продовжує "відповідальність" Юрія Луценка. Тепер генпрокурор обіцяє "працювати максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

"У разі гострого суспільного обурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами. Це означає вотум довіри. Значить, я вимушений працювати", – сказав генпрокурор.

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За словами Луценка, це продовжує його відповідальність і він працюватиме максимально як у випадку зі справою щодо нападу на Катерину Гандзюк, так і у 54 випадках нападів на інших активістів.

Я повідомив, що подаю у відставку. Парламент поставив це питання на голосування. За мою відставку проголосувало 38 депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання,

– зазначив він.

Сергій Лещенко потрапив у ДТП

У Києві на Окружній дорозі авто Volkswagen народного депутата Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою.



Сам Лещенко не постраждав, а його помічницю госпіталізували



Машина Лещенка серйозно постраждала у ДТП



Вантажівка протаранила Volkswagen народного депутата Сергія Лещенка

За словами самого нардепа, він їхав з боку житлового масиву Оболонь у напрямку Пущі-Водиці.

Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF зїхав на узбіччя та перевернувся. Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу.

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"Зі мною все в порядку, обійшовся без травм. З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який в нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", – зазначив нардеп.

Згодом у мережі опублікували відео, зняте на місці аварії у столиці.

Активісти кажуть, що знайшли замовника вбивства Гандзюк

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Український волонтер Роман Синіцин заявив, що активісти громадської ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" вже знають особи замовників нападу на працівницю Херсонської міськради.

За його словами, замовників нападу на Гандзюк кілька.

Журналісти "злили" одного з посередників вбивства Каті (помічника народного депутата БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського). Через це у Луценка була істерика у Раді. Ми знаємо, хто, кому і скільки передавав грошей за напад на Катю. Замовник насправді не один,

– заявив Синіцин.

Однак активіст відмовився називати імена підозрюваних, але додав, що це відбудеться, якщо слідство їх не розкриє.

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Дружина генпрокурора Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання

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Проте не лише генпрокурор опинився у центрі конфлікту. Його дружина – народна депутатка Ірина Луценко виштовхала журналістку 24 каналу через незручне питання щодо нецензурної лексики генпрокурора України.

До слова, скандал навколо лайки Юрія Луценка розгорівся 6 листопада під час його виступу в парламенті.

Тоді генеральний прокурор назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью". І вжив ще кілька образливих і нецензурних слів у його бік. Такі вислови спровокували хвилю обурення в парламенті.

Відео, як Ірина Луценко виштовхала журналістку

Дивіться коментар депутата Єгора Соболєва щодо лайки генпрокурора

Журналістка 24 каналу Тетяна Шевченко вирішила поцікавитись у дружини генпрокурора про манеру спілкування її чоловіка. Натомість Ірина Луценко штовхнула журналістку, яка, до слова, вагітна. Згодом нардепка-дружина генпрокурора втекла з кулуарів.

В Україні поступово зникатимуть одноразові пакети

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У Львові ввели обмеження на застосування поліетиленових пакетів у торгівельних мережах. Відтепер власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу одноразовим пакетам – паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

Окрім того, торгові мережі Львова мають розробити програму лояльності до клієнтів, щоб заохотити їх використовувати багаторазові пакети. До слова, понад 33 країн світу повністю відмовилися від пластикових пакетів, а ще 53 ввели часткове обмеження або податкову систему.