Головні новини 9 листопада: затримання українця Мазура , початок розведення у Петрівському

У Польщі на вимогу Росії затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура. У районі Петрівського на Донеччині, як українські воїни, так і окупанти почали розводити війська. В Україні відзначили день української мови. Такими були головні новини 9 листопада.

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Затримання Ігоря Мазура в Польщі: що про це відомо

У Польщі затримали добровольця, ветерана війни на Донбасі, працівника Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (позивний "Тополя"). Він мав відвідати офіційний захід на запрошення польської сторони, проте прикордонники затримали його на запит Росії через Інтерпол.

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Згодом віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська заявила, що затримання Мазура – лише технічне виконання Польщею міжнародних зобов'язань і українець "став жертвою дій східних сусідів", які внесли його до бази Інтерполу.

За її словами, Мазура внесли до реєстру затримань Інтерполу російські спецслужби. На сайті УНСО розповіли, що Ігоря Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ. Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Очільник українського МВС Арсен Аваков, зі свого боку, наголосив, що Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування й втручання у справи військового, політичного, релігійного та расового характеру. Чиновник додав, що МВС України негайно звернулося до Генерального секретаріату Інтерполу щодо нової спроби Росії "неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України".



Ігор Мазур

Крім того, Малґожата Ґошєвська пообіцяла, що у Польщі ретельно розслідуватимуть цю справу, а також пообіцяла особисту допомогу.

Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію,

– вважає віцеспікерка Сейму.

Зауважимо, що до Мазура спершу не допускали нікого з українських дипломатичних представників у Польщі. Проте згодом консул України в Любліні Юрій Кучерявий усе ж провів з ним зустріч. За словами останнього, деталі справи консулам є не відомими, а питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.

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Розведення військ у районі Петрівського стартувало

На ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області як українські воїни, так і бойовики почали розводити свої сили та засоби. Також обидві сторони на знак підтвердження запустили білу ракету.

У пресштабі ООС повідомили, що після запуску ракет з обох сторін зеркально розпочалося розведення сил і засобів, тобто техніки, озброєння та особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції триватиме 3 дні.

Далі за графіком розпочнеться розмінування територій, а вже після того почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.

На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено та вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Зауважимо, що російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі привітала початок розведення сил біля Петрівського. Аналогічна заява пролунала й з боку ОБСЄ. В організації розведення військ у районі Петрівського назвали "кроком до досягнення прогресу", а також пообіцяли надалі сприяти руху цим шляхом.

Що відомо про розведення військ у Богданівка – Петрівське: дивіться відео 24 каналу



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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День української мови в України

9 листопада в Україні відзначали День української писемності та мови. Не залишились осторонь цього дня й відомі українські політики.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська мова ніколи не має стати причиною розбрату, а повинна об’єднувати заради світлого майбутнього України та її громадян.

"Допоки існує мова – існує і держава. Бережімо наш найцінніший скарб! З Днем української писемності та мови", – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Свої вітання з нагоди Дня писемності та мови виголосив і п’ятий президент, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він зізнався, що до 1997 року майже не розмовляв українською мовою, адже на Одещині, де народився, спілкувалися суржиком, а в Києві в університеті викладали лише російською.

Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив,

– каже ексгарант.

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