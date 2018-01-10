Головні новини 10 січня: новий виток у справі Ноздровської, сепаратистський скандал у Львові

За словами правоохоронців, докази, які їм вдалося зібрати, вказують , що правозахисницю Ірину Ноздровську вбив Юрій Россошанський. Соліста Львівського театру опери та балету звинувачують у сприянні терористам Донбасу, новим головою правління "Приватбанку" став чех Петр Крумханзл. Такими були головні новини 10 січня в Україні та світі.

Вбивство Ірини Ноздровської: нові деталі

За результатами експертизи ДНК, причетним до убивства Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський – батько імовірного винуватця смертельної ДТП, внаслідок якої загинула сестра правозахисниці Світлана Сапатинська.

"Вина його (Юрія Россошанського) доводиться не лише технічно, а вагомими доказами. Ми отримали результати проведення експертизи ДНК. На потерпілій було виявлено частини, які належать підозрюваному, тому говорити про те, що щось не зроблено... – зроблено максимум того, що можна було зробити", – заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, на місці вбивства юристки правоохоронці виявили особисті речі жертви, зокрема, мобільний телефон, та знайшли кілька ножів.

"Ми вже провели експертизу, яка показала, що один із цих ножів є знаряддям вбивства. Це не зовсім звичайний ніж. Це певний предмет, який використовується у господарстві", – додав заступник голови Нацполіції.

Також поліцейський зазначив, що особисті речі вбитої правозахисниці було знайдено і у печі в будинку Россошанського.

Крім того Аброськін підкреслив, що слідчі розглядали кілька версій вбивства, одна із яких – помста Юрія Россошанського.

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Сепаратизм у Львівській опері: бути чи не бути

У Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької розгорівся сепаратистський скандал. З'явилась інформація, що його артист Микола Санжаревський від початку війни на Донбасі активно підтримує так звані "ДНР" і "ЛНР", поширюючи інформацію, яка може розцінюватися як посягання на територіальну цілісність України.ї

Спершу про антиукраїнські погляди артиста повідомила журналістка Олена Добровольська. Також вона зауважила, що Санжаревський, окрім виступів у театрі, є арт-директором і вчителем у львівській Школі академічного та сучасного балету. У самій же Львівській опері, він є відомим за партіями Квазімодо з "Есмеральди", Блазня з "Лебединого озера", чорта та бога-творця зі "Сотворення світу" та брав участь у фольк-опері "Коли цвіте папороть", прем’єра якої нещодавно відбулася.

За словами представниці ЗМІ, він завзято репостить сторінки терористичних угрупувань, таврує тих, хто називає вторгнення російських військ в Україну вторгненням, і поширює пропагандистські дописи про "яжематєрєй на колінах перед ополчєнцами". Як доказ представниця ЗМІ, оприлюднила деякі скріншоти його дописів у соцмережах.



Приклади дописів Миколи Санжаревського у соцмережах

Також вона переконує, що Санжаревський ще й сприяє фінансуванню терористів Донбасу. Зокрема, про це свідчить WEB-гаманець, що є на нього зареєстрованим: його реквізити можна побачити в різних сепаратистських групах і у відео інтерв’ю з так званим лікарем "ополчення "ДНР", яке артист Львівської опери оприлюднював на своїх сторінках у соцмережах.

Натомість сам танцюрист усі обвинувачення спростовує.

"Річ у тому, що доступ до сторінки у VK було втрачено ще у 2014 році, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015-му або 2016-му СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень, і моєї причетності до протиправних дій не виявили, – підкреслив соліст Львівської опери.

За його словами, судячи з повторного резонансного звинувачення, я змушений буде запросити нову перевірку.

"Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби порушувати проти Миколи Санжаревського кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження від подібних дій. Щодо скандалу, який розгорівся напередодні, діяльність Миколи Санжаревського обов’язково перевіримо", – речник УСБУ у Львівській області Олег Александров.

Сюжет 24 Каналу про сепаратистький скандал у Львові

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Новий голова правління "Приватбанку": що відомо

Увечері 10 січня Наглядова рада "Приватбанку" призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління. Крім того, було подано документи до Національного банку України щодо його затвердження.

"На вищих керівних посадах у провідних банках Європейського союзу він проявив себе як вимогливий і прагматичний лідер, зосереджений на вдосконаленні процесів і організації надійної системи внутрішнього контролю. Він також довів свою ефективність в умовах українського банківського ринку періоду кризи 2008 року", – підкреслюють у "Приватбанку".



Петр Крумханзл

Крім того підкреслюється, що його останній досвід роботи був пов’язаним з ринком Китаю, де Крумханзл на посаді члена правління з операційних питань Home Credit керував усіма операціями банку, в складі якого працювало понад 85 тисяч працівників.

Відомо, що чех у 1989 році закінчив Карлів університет у Празі та є за освітою математиком. З 2004 по 2008 роки він працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; а з 2008 по 2011 обіймав аналогічну посаду в Україні в "Райффайзен Банку Аваль".

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Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською та японською мовами. Також він захоплюється айкідо.