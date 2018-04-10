Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко

10 квітня Президент України Петро Порошенко зустрівся у Німеччині з Ангелою Меркель. У Вінниці на будівництві обвалилася стіна. А у Надії Савченко вдома та у офісі провели обшуки. Такими були головні новини вівторка, 10 квітня, в Україні і світі.

Порошенко у Німеччині

10 квітня Президент України Петро Порошенко відправився з офіційним візитом до Німеччини. Там він провів ряд зустрічей з місцевими політиками у тому числі і канцлером Ангелою Меркель. Про деталі переговорів після зустрічі розповіла глава німецького уряду. Вона ж анонсувала переговори лідерів України, Німеччини та Франції.

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Вже після переговорів з Меркель, Порошенко заявив, що Україна запровадить особисті санкції проти російських олігархів.

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А також назвав кількість російських військових, які сидять в українських тюрмах.

Обшуки у Савченко

10 квітня правоохоронці провели обшук у квартирі арештованої нардепа Надії Савченко. Обшук тривав 2 години.

"Під час проведення слідчих дій силовики вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до зброї, і все, більше нічого не знайшли. Склали протокол, мені залишили копії протоколу", – розповіла мати Надії Савченко.

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Крім того, як стало відомо, правоохоронці також вилучили під час обшуків сервер, який нібито належить сестрі Надії – Вірі Савченко.

Згодом стало відомо про те що обшук провели і у офісі Надії Савченко.

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Обвал на будівництві у Вінниці

У Вінниці стався обвал на будівництві, внаслідок якого постраждало щонайменше троє людей.

Інцидент трапився в самому центрі міста на вулиці Соборній приблизно о 15:30. Завалилась стіна між будівлею банку та готелем "Франція".

Двох потерпілих забрали до лікарні, третій від госпіталізації відмовився.

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Зухвале пограбування "Укрпошти"

Удень 10 квітня поблизу села Гостра Могила Ставищенського району, що на Київщині, група невідомих озброєних осіб скоїла зухвалий розбійний напад на начальника пересувного відділення зв’язку "Укрпошти" та водія, які на легковому автомобілі перевозили гроші для виплати пенсій.

Зазначається, що спершу зловмисники підрізали авто, на якому пересувалися працівники "Укрпошти", а потім, використавши сльозогінний газ, викрали у них близько 200 тисяч гривень.

Крім того, як підкреслюють у поліції, вони підпалили один із своїх автомобілів та втекли, щоправда від полум’я також згоріла машина "Укрпошти".

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Скільки втратили російські олігархи через санкції

Від введення нових американських санкцій, російські мільярдери втратили близько 17 мільярдів доларів, починаючи з п’ятниці, 6 квітня.

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Гаманець Володимира Потаніна, власника і президента керуючої компанії "Інтеррос" "схуд" на 2,25 мільярда доларів. Дещо менше втратив Олег Дерипаска, власник холдингу "Базовий Елемент" який потрапив у оновлений санкційний список – його втрати агентство оцінило у 2,06 мільярда доларів. У "трійці" також співвласник найбільшої нафтової компанії Росії "ЛУКОЙЛ" Вагіт Алекперов – його статки за ці вихідні зменшились на 1,4 мільярда доларів.

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