Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
Порошенко знову здав аналізи на Олімпійському для VADA, Зеленський відмовився зробити аналогічний вчинок. Україна розширила заборону на товари з Росії. Кабмін підтримав президента та схвалив укази про звільнення двох голів обласних державних адміністрацій. Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри. Такими були головні новини середи, 10 квітня, в Україні та світі.
"Аналізіада" продовжується
Чим ближче до 21 квітня, тим більше виборча кампанія стає схожою на цирк. Петро Порошенко знову здав аналізи на Олімпійському для VADA, а Зеленський відмовився зробити аналогічний вчинок.
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Результати аналізів чинного президента будуть відомі через 2-3 дні. Порошенко зазначив, що не вважає здачу аналізів приниженням.
Після того, як Зеленський відмовився знову здати аналізи під його офіс приїхали люди з символікою Автомайдану. Вони закликали екс-шоумена таки здати аналізи VADA. Проте, пізніше на сторінці Автомайдану на Facebook з'явилася інформація, що "Автомайдан до цієї фейкової акції не має жодного відношення".
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З усього серйозним видається лише те, що 12 квітня обидва кандидати зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сподіваємось, у Париж вони поїдуть без баночок та ультиматумів.
Дивіться відео про те, як Порошенко і Зеленський здавали аналізи:
Стоп російським товарам
Кабінет Міністрів на засіданні 10 квітня розширив торговельні санкції проти Росії, розширивши список заборонених для імпорту в Україну товарів з країни-агресора.
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У Міністерстві економічного розвитку зауважили, що нова заборона не призведе до дефіциту товарів чи до підвищення ціни на них. Відтепер заборона поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, провідники електричні для напруги понад 1000 В.
У 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 мільйонів доларів, що майже в двічі вище показників 2017 року.
Окрім того, під санкції потрапили товари зі скла – банки для консервування, пляшки для харчових продуктів і напоїв та скляні місткості.
Які товари вже заборонено імпортувати з Росії?З 2016 року під дію санкцій на ввезення з Росії потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети. Також до переліку заборонених товарів увійшли сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.
Мінус два губернатори
Кабмін підтримав Президента та схвалив укази про звільнення двох голів обласних державних адміністрацій – Максима Степанова (Одеса) та Андрія Гордєєва (Херсон).
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6 квітня Президент України Петро Порошенко своїми указами відсторонив Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та тимчасово поклав виконання обов'язків голови ОДА на першого заступника її керівника Сергія Паращенка. Щодо звільнення Гордєєва, то він пішов у відставку з посади голови Херсонської ОДА за власним бажанням. Активісти та батько вбитої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк закидають Гордєєву співпрацю із підозрюваними у вбивстві жінки.
Що відомо про Максима Степанова?Був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка з посади 7 листопада 2016 року Міхеїла Саакашвілі. До цього Степанов 5 років працював директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".
Що відомо про Андрія Гордєєва?З 2012 року був депутатом Херсонської міської ради. Протягом 2014-2016 років був народним депутатом України ("Блок Петра Порошенка"). Указом президента у 2016 році був призначений головою Херсонської ОДА.
Батько Гандзюк звинуватив Гордєєва у причетності до замовлення вбивства активістки. Окрім Гордєєва, у цьому було звинувачено голову Херсонської облради Владислава Мангера та заступника голови ОДА Євгена Рищука. Усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним, переконує батько загиблої.
Історичне досягнення вчених
Сьогодні вчені вперше в історії показали зображення чорної діри. Аби зробити перше фото горизонту чорної діри, науковці об'єднали кілька телескопів світу в один надпотужний телескоп.
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Під час трансляції міжнародне об’єднання вчених Event Horizon Telescope сфотографувало Sagittarius A* − це чорна діра в центрі нашої галактики, маса якої у 4 мільйони разів перевищує масу Сонця.
Так виглядає чорна діра
Чому це важливо. Реальний знімок чорної діри дасть змогу краще зрозуміти природу таких космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.
Спостереження дасть змогу відсортувати найбільш божевільні теорії про чорні діри. Також вчені зможуть дізнатись досі невідому інформацію про чорну діру.
Вперше в історії показали зображення чорної діри: відео на 40:37