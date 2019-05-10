Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряків

Володимир Зеленський записав нове відео для депутатів та чинного гаранта Петра Порошенка. Відбулось тригодинне відкрите слухання Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських моряків. Коломойський заговорив – навіть про наміри Зеленського. Кремль утримує Олега Сенцова за своїми ґратами вже 5 років. Такими були головні новини п'ятниці, 10 травня, в Україні та світі.

Зеленський і Порошенко знову обмінялися зверненнями

Читайте також: Інавгурації Зеленського: які дати пропонують у Раді

Щоправда, новообраний президент за звичкою записав відео, а замість чинного гаранта на нього відповіла прес-служба Адміністрації Президента.

Зеленський розкритикував Порошенка та депутатів. Мовляв, поки парламентарі "трясуться над своїми мандатами" та відтягують дату інавгурації, Порошенко "коїть незворотнє".

Що саме "коїть" Порошенко (звинувачення Володимира Зеленського):

робить активні перестановки у вищому командуванні армії (Порошенко звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив виконувачем обов'язків командувача Миколу Балана; призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС;

намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення;

призначає суддів Верховного суду, серед яких – юристи "Рошену", судді Майдану та родичі пана Ківалова (був головою ЦВК з лютого по 8 грудня 2004 року, його звинувачують у махінаціях під час виборів 2004 року, завдяки чому переміг Янукович – 24 канал);

роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких – начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов, відповідальний за безпеку арсеналів і складів, за якого сталися вибухи у Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватовому;

Звернення Зеленського до Ради щодо дати його інавгурації: дивіться відео

До всього, Володимир Зеленський назвав Петра Порошенка "туристом у єгипетському готелі". За його словами, "марно щось говорити людині, яка каже, що готова підставити плече, а саме тримає дві дулі в кишені".

Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі – завтра додому, валізи спаковано, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки та бере все підряд зі шведського столу,

– заявив він.

На це у АП Зеленському відповіли, що "Україна – це не номер в єгипетському готелі". А ще нагадали: Порошенко пропонував ще 30 квітня провести зустрічі для обговорення "найважливіших питань життєдіяльності країни, не чекаючи інавгурації".

"Водночас (у команді Порошенка – 24) вважають позитивним сам факт того, що обраний Президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію… Можливо, навіть без консультацій із їхнім спільним адвокатом", – додали у прес-службі АП.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.





А тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували п’ять постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Відповідні документи надійшли від позафракційних нардепів Сергія Міщенка, Віктора Балоги, Віталія Купрія, а також членів БПП Олександра Сугоняко та Сергій Капліна. Депутати пропонують, аби інагвурація нового президента відбулася 19 або 20 травня та 1 червня.

Слухання Міжнародного суду по справі полонених моряків

Читайте також: Слухання Міжнародного суду по справі полонених РФ моряків: Зеркаль розповіла подробиці

У Гамбурзі відбулося слухання у справі захоплення Росією 3 українських кораблів та 24 моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

На засідання приїхала делегація від України, яку очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. А от Росія від участі відмовилась. Зеркаль пояснила, що переживати з цього приводу не варто, адже присутність чи відсутність Росії під час слухань не впливає на легітимність рішення трибуналу.

Хто представляє Україну на слуханнях у Міжнародному трибуналі з морського права щодо агресії Росії на Азові:

Олена Зеркаль – заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, вона очолить делегацію

Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби

Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Україну підтримали представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс.

Друга частина слухань відбудеться завтра, 11 травня. Рішення у справі оголосять 25 травня.

Які вимоги Україна оголосила Росії:

– негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

– закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

– відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

Коломойський говорить

Читайте також: Вакарчук "відкусить" рейтинг Зеленського, – гендиректор КМІСу

Український олігарх Ігор Коломойський, із яким пов’язують новообраного президента України, щедро роздає інтерв’ю ЗМІ і ділитись своїми думками щодо всього на світі. Особливо – про призначення новообраного українського гаранта.

Каже – після виборів до Верховної ради партія новообраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" за жодних обставин не піде на коаліцію з екс-регіоналами. А ось можлива вона із Тимошенко, Ляшком і Гриценком.

Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко,

– додав він.

Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

Окрім того, Коломойський підтримав Якова Смолія як главу Національного банку України, проте вважає, що його заступниці Катерині Рожковій місце за ґратами.

Читайте також: Радник пояснив, коли Зеленський визначиться із посадами

"А чому ні, нехай залишається (Коломойський погодився із заявою Зеленського щодо того, що Яків Смолій має залишитись главою НБУ – 24 канал). Рожкову нехай вижене... Вона не принципове питання, вона просто заплямувала себе – "Платинум Банк". Так до чого тут я. Її треба було посадити ще до (націоналізації – 24 канал) "ПриватБанку", – сказав він.

І про Арсена Авакова. Мовляв, може бути навіть прем’єром.

Аваков буде, напевно тією людиною, яка зможе збалансувати. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум. І чому його міняти, він же показав на виборах, і я сподіваюся ще покаже, що ніхто нікому не підігрує, а поліція – це найважливіша річ,

– вважає Коломойський.

Натомість сам новообраний Президент поки мовчить. Речник штабу майбутнього гаранта Дмитро Разумков розповів, що Зеленський не повинен робити перші кадрові призначення у день інавгурації. Однак у Зеленського вважають, що деякі імена краще взагалі не озвучувати до призначення. Наприклад, претендентів на очільників Служби зовнішньої розвідки і Служби безпеки України.

Олег Сенцов у полоні Росії рівно 5 років

Читайте також: Олег Сенцов: біографія, фільми та цитати бранця Кремля

Коли режисер залишився вдома один, спецпризначенці ФСБ вдерлися до його будинку у Сімферополі й силоміць забрали. Це було 10 травня 2014 року – рівно 5 років тому.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше – у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Після затримання спецпризначенці неодноразово катували Олега, аби той зізнався у тому, що не робив. Навіть після чотирьох спроб удушення пакетом, внаслідок яких кінорежисер втрачав свідомість, Сенцов не здався. А ось його друг тортур не витримав – і визнав себе терористом. Паралельно звинуватив у цьому і Сенцова, а також допоміг ФСБ зняти поставне відео. Історію про віру та незламність читайте у матеріалі 24 каналу.

Екслюкзивне інтерв'ю з другом Сенцова