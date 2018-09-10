Головні новини 10 вересня: в Україні збільшили термін призову в армію і "Титан" продовжує роботу

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Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році.

Про це йдеться указі №274, який оприлюднений 10 вересня на сайті глави держави.

Як зазначається, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Нагадаємо, що чергові призови громадян на строкову військову службу в 2018 році були визначені на квітень-травень і жовтень-листопад.

Отже, призову до війська в жовтні-грудні підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які визнані придатними до строкової підготовки та не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії.

Кого не призовуть?

Є низка підстав для відстрочки від призову:

Сімейні обставини – опікунство над непрацездатними родичами; дружина-інвалід; вагітна дружина; дитина-інвалід; двоє і більше дітей; дитина у віці до 3-х років; самостійне виховання дитини; сирітство; брат на строковій службі у цей час. Стан здоров’я – якщо офіцера визнали тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік. Навчання – інтернатура, аспірантура, докторантура. Також мають право на відстрочку особи молодші 21 року, які здобувають освіту за денною формою. Професійна діяльність – священнослужителі; кандидати (доктори) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови – на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські – на весь період їхньої служби. Не підлягають призову підозрювані у кримінальних злочинах.

Що світить за ухилення від призову?

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Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

Покарання за ухилення від призову:

Неявка до військкомату без поважних причин – штраф 85-119 грн Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170-255 грн Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.

Суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Фонтані в Одесі

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У понеділок, 10 вересня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід водію BMW Олегу Семиренку, який скоїв смертельну аварію на 6-ій станції Фонтану в Одесі. Чоловіка взяли під варту на 2 місяці без права застави.

На судовому засіданні 27-річному Олегу Семиренку, який перебував за кермом BMW та спровокував жахливу ДТП, обрали запобіжий захід. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей на Фонтанській дорозі.



Семиренку обрали запобіжний захід

До зали суду Семиренко з'явився із великим синцем під оком. Раніше з'являлась інформація про те, що відразу після аварії очевидці витягнули Семиренка із авівки та вчинили над ним самосуд. Проте, у відповідь на запитання судді, водій BMW відповів, що синець у нього з'явився в результаті аварії та, що його ніхто не бив.



Семиренко з'явився до зали суду із великим синцем під оком

Про Семиренка відомо, що він – мешканець Одеси, має вищу освіту, офіційно ніде не працював, займався продажем запчастин. Раніше судимостей не мав. Він – неодружений, дітей не має.

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Слідчий і прокурор в залі суду просили для обвинуваченого тримання під вартою. Вони аргументують це тим, що підозрюваний раніше вже був учасником ДТП, а також, щоб він не чинив вплив на свідків та потерпілих у ДТП на Фонтані.

Більше інформації із зали суду дивіться у відео:

Своєю чергою, адвокат Семиренка зазначив, що імовірність того, що його підзахисний втече чи незаконно впливатиме на свідків, прокурор і слідчий не можуть обґрунтувати.

Олег Семиренко визнав себе винним у скоєному. Він повідомив суддям, що не знає, чому поїхав на червоне світло світлофора, проте наголошує, що рухався зі швидкість 80 кілометрів на годину.

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Суддя Микола Тонконоженко виніс рішення щодо запобіжного заходу. Семиренка триматимуть під вартою 2 місяці без права застави.

"Титан" продовжує працювати попри заперечення окупантів

Фатальний завод "Титан" не припинив своєї роботи, а з труб продовжує диміти. З окупованої території були обіцянки про те, що протягом двох тижнів завод не працюватиме, однак все це просто залишилося обіцянкою.

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