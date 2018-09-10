Головні новини 10 вересня: в Україні збільшили термін призову в армію і "Титан" продовжує роботу
Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році. Суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Фонтані в Одесі. Кримський завод "Титан", де трапився хімічний викид, продовжує працювати. Росія звинуватила США в застосуванні фосфорних боєприпасів у Сирії. Такими були головні новини понеділка, 10 вересня, в Україні та світі.
Порошенко збільшив термін призову в армію
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Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році.
Про це йдеться указі №274, який оприлюднений 10 вересня на сайті глави держави.
Як зазначається, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.
Нагадаємо, що чергові призови громадян на строкову військову службу в 2018 році були визначені на квітень-травень і жовтень-листопад.
Отже, призову до війська в жовтні-грудні підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які визнані придатними до строкової підготовки та не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії.
Кого не призовуть?
Є низка підстав для відстрочки від призову:
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Сімейні обставини – опікунство над непрацездатними родичами; дружина-інвалід; вагітна дружина; дитина-інвалід; двоє і більше дітей; дитина у віці до 3-х років; самостійне виховання дитини; сирітство; брат на строковій службі у цей час.
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Стан здоров’я – якщо офіцера визнали тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік.
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Навчання – інтернатура, аспірантура, докторантура. Також мають право на відстрочку особи молодші 21 року, які здобувають освіту за денною формою.
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Професійна діяльність – священнослужителі; кандидати (доктори) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови – на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські – на весь період їхньої служби.
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Не підлягають призову підозрювані у кримінальних злочинах.
Що світить за ухилення від призову?
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Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.
Покарання за ухилення від призову:
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Неявка до військкомату без поважних причин – штраф 85-119 грн
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Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170-255 грн
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Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.
Суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Фонтані в Одесі
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У понеділок, 10 вересня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід водію BMW Олегу Семиренку, який скоїв смертельну аварію на 6-ій станції Фонтану в Одесі. Чоловіка взяли під варту на 2 місяці без права застави.
На судовому засіданні 27-річному Олегу Семиренку, який перебував за кермом BMW та спровокував жахливу ДТП, обрали запобіжий захід. Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей на Фонтанській дорозі.
Семиренку обрали запобіжний захід
До зали суду Семиренко з'явився із великим синцем під оком. Раніше з'являлась інформація про те, що відразу після аварії очевидці витягнули Семиренка із авівки та вчинили над ним самосуд. Проте, у відповідь на запитання судді, водій BMW відповів, що синець у нього з'явився в результаті аварії та, що його ніхто не бив.
Семиренко з'явився до зали суду із великим синцем під оком
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Своєю чергою, адвокат Семиренка зазначив, що імовірність того, що його підзахисний втече чи незаконно впливатиме на свідків, прокурор і слідчий не можуть обґрунтувати.
Олег Семиренко визнав себе винним у скоєному. Він повідомив суддям, що не знає, чому поїхав на червоне світло світлофора, проте наголошує, що рухався зі швидкість 80 кілометрів на годину.
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Суддя Микола Тонконоженко виніс рішення щодо запобіжного заходу. Семиренка триматимуть під вартою 2 місяці без права застави.
"Титан" продовжує працювати попри заперечення окупантів
Фатальний завод "Титан" не припинив своєї роботи, а з труб продовжує диміти. З окупованої території були обіцянки про те, що протягом двох тижнів завод не працюватиме, однак все це просто залишилося обіцянкою.
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Про це в прямому ефірі розповів голова Каланчацької ОТГ Володимир Зінчук.
За його словами, вживаються усі заходи безпеки, щоб убезпечити населення. На території материкової України немає такої катастрофічної ситуації, як в Криму.
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Додамо, що поблизу адмінмежі з окупованим Кримом працює пересувна лабораторія, яка перевіряє концентрацію забруднюючих речовин у повітрі.
Згідно з першими результатами перевірки, перевищення гранично допустимих концентрацій речовин виявлено не було.
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У відібраних пробах повітря біля сіл Олександрівка, Олексіївка, Гаврилівка Каланчацького району перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено не було.
Зранку 10 вересня у МінТОТ також оприлюднили результати перевірки повітря в районі села Першоконстянтинівка Чаплинського району. Там перевищень теж не зафіксовано.
Пересувна лабораторія продовжить свою роботу в районі села Преображенка Каланчацького району.
Росія звинуватила США в застосуванні фосфорних боєприпасів у Сирії
Міністерство оборони США спростувало заяву російських військових, що американські винищувачі F-15 використовували заборонені фосфорні бомби в Сирії.
Представник Пентагону Шон Робертсон заявив, що військові підрозділи у цьому регіоні не мають таких боєприпасів.
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До цього часу ми не отримали ніяких повідомлень про використання білого фосфору. Жодна з військових частин в цьому районі навіть не оснащена білими фосфорними боєприпасами,
– сказав Робертсон.
Міністерство оборони Росії заявило, що 8 вересня два винищувачі військово-повітряних сил США скинули фосфорні запальні боєприпаси на місто Хаджінов в провінції Дейр-ез-Зор.
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Через удари в районі сталися сильні пожежі, повідомив глава російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-лейтенант Володимир Савченко. Скільки людей загинули і постраждали, не уточнювалася.
Додамо, що боєприпаси з використанням білого фосфору заборонені додатковим протоколом до Женевської конвенції 1949 року.
Що таке фосфорні боєприпаси?Це спеціалізований тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Боєприпаси, що містить білий фосфор, поширюють запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія. Площа займання при застосуванні такого типу боєприпасів може досягати кількох сотень квадратних метрів. Така зброя може викликати особливо тяжкі та болісні пошкодження або ж спровокувати повільну та болісну смерть. Для лікування завданих поранень потрібен спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні опіки.
Південь Африки засипало лапатим снігом
У суботу, 8 вересня, на півдні африканського континенту випав сніг. За кілька годин висипало до 7 сантиметрів снігу.
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Зазначається, що температура повітря різко знизилася з 16 градусів до нуля. Опади продовжувалися протягом вихідних.
Заповідник Sneeuberg Nature Reserve засипало густим шаром снігу. Такі умови дуже незвичні для місцевих мешканців.
Додамо, що у вересні в Африці розпочинається весна.
Сніг на півдні Африки:
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