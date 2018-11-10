Україна і світ анонсують рішучі кроки у відповідь на псевдовибори на окупованому Донбасі, які проросійські бойовики проведуть 11 листопада. Між лідерами США і Франції розгорілася суперечка через "європейську армію". Луценко каже, що "працюватиме попри образи", – пристрасті навколо "відставки" гепрокурора не стихають. Такими були головні новини суботи, 10 листопада, в Україні і світі.

Псевдовибори на окупованих територіях Донбасу

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Про намір їх провести проросійські бойовики заявили після смерті свого лідера Олександра Захарченка. Від часу заяви окупантів Україна та світ неодноразово різко реагували на можливість проведення незаконних виборів.

Зокрема, 30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

Напередодні так званих "виборів" Євросоюз вкотре заявив про їх категоричне невизнання.

Так, у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні йдеться про те, що такі дії є "незаконними та нелегітимними".

ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов’язання, взяті за мінськими угодами, та порушують суверенітет і закони України,

– пояснила Могеріні.

Представниця ЄС нагадала, що мінські угоди передбачають проведення місцевих виборів виключно у межах українського законодавства та стандартів ОБСЄ. Ці причини роблять заплановані "вибори" окупантів недійсними.

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні повністю і без зволікань впроваджуватись, починаючи зі всебічного припинення вогню та виведення важкої зброї, з тим, щоб створити необхідні умови для політичних перетворень шляхом місцевих виборів, які вони передбачають", – наголосила у своїй заяві Могеріні.

Президент України Петро Порошенко розповів про різкі кроки у відповідь, яких слід очікувати найближчим часом.

Глава України наголошує, що Росія взяла на себе повну відповідальність та підтвердила свою участь в окупації території Донбасу та взяла безпосередню участь в організації незаконних виборів. Відтак Україна "найближчими годинами чекає на засідання країн Великої сімки та реакції партнерів по ЄС, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу".

Перш за все, це ми проводимо вже в понеділок у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де буде це питання внесено позачергово в порядок денний. Ми розпочали консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки,

– повідомив Порошенко.

Окрім того, за словами глави держави, питання незаконного проведення так званих виборів мають внести у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

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На псевдовибори відреагували також у МЗС України.

Так, глава міністерства Павло Клімкін наголосив, що реакцією на проведення проросійськими бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі стане посилення міжнародних санкцій. Над цим питанням Україна вже працює зі своїми партнерами.

"Там вже є російська окупаційна адміністрація, і тому це не циркова російська вистава. Це злочин. За злочини обов’язково буде покарання. Звичайно, у вигляді санкцій", – повідомив міністр у відео, яке розмістив на сторінці.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 листопада 2018 р.

Різкою заявою відзначився і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному: зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили, які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання. Перший крок зробили Бойко з Рабіновичем (угода про об’єднання партії). І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів,

– сказав він.

Незаконне збагачення Луценка

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Пристрасті навколо спроби Луценка піти у відставку не стихають.

Так, про свої наміри подати у відставку генпрокурор ефектно повідомив ще 6 листопада після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Однак результати рейтингового голосування підтвердили, що "за" відставку свій голос віддали лише 38 нардепів, натомість 116 були "проти".

Тому 9 листопада український гарант повернув заяву генпрокурора, мотивуючи це тим, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті. Після цього очільник ГПУ заявив, що "працюватиме максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

Однак кількість запитань від активістів та громадськості, які Луценкові ще потрібно буде відповісти, збільшується.

Тепер генпрокурор не втомлюється коментувати своє рішення про відставку. Луценко стверджує, що "за владу не чіпляється, до влади не просився".

Чому я подав у відставку? Не тому, що вважаю себе в чомусь винним, хоча, звичайно, я – не безгрішний. Просто я бачив, що у парламенті йшлося не про розслідування. Крикунам було байдуже, чи когось затримали, чи є якісь версії, чи когось допитують. А їх цікавила влада! Це не громадські активісти, а це депутати. Це лідери партій, які маскуються під громадських активістів для досягнення влади,

– зауважив він.

Також Луценко запевнив, що є готовим продовжувати роботу на посаді генпрокурора, навіть попри хвилю образ, недовіри, звинувачень.

Натомість інформацію про своє можливе незаконне збагачення Луценко коментував із меншою завзятістю.

Він запевнив, що немає проблем з декларацією про власні доходи, а сама інформація про незаконне збагачення генерального прокурора з’явилась через розслідування ГПУ проти підприємств одного з крупних олігархів.

"Цій "дохлій кішці" (інформації – 24) вже декілька місяців. Як тільки я запевнив про готовність заарештувати підприємство одного з найвідоміших олігархів України, одразу з’явились спроби заявити про мої незаконні доходи. Цій інформації вже два місяці, але вона з’явилася лише зараз, щоб відправити мене у відставку", – наголосив Луценко.

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Генпрокурор підкреслив, що всі свої доходи чесно вказує в декларації.

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Конфлікт між Трампом і Макроном

Трамп жорстко розкритикував пропозицію Макрона створити спільну європейську армію.

Конфлікт між лідерами США та Франції спалахнув під час візиту Трампа на урочистості з відзначення 100 років від часу закінчення Першої світової війни. Так, Дональд Трамп негативно відреагував на пропозицію Еммануеля Макрона створити спільну європейську армію.

Про це Трамп написав у Twitter, коли ввечері 9 листопада прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

Як зазначив Дональд Трамп, Еммануель Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю та Росії".

Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою,

– йдеться у повідомленні президента США.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

Макрон, у свою чергу, перед зустріччю з Трампом заявив про взаєморозуміння у питанні розподілу військових витрат НАТО.

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"Я поділяю точку зору президента Трампа про те, що ми повинні набагато краще розподіляти між собою навантаження в НАТО. Тому я думаю, що моя пропозиція щодо європейської оборони повністю узгоджується з цим", – наголосив Макрон.

Він пояснив, що його висловлювання про "більше Європи" в НАТО означає більше можливостей саме взяти на себе частину цього тягаря.

Несправедливо, щоб сьогодні безпеку Європи забезпечувалася винятково Сполучені Штати. Ми багато повинні робити самі. Ось чому я вважаю, що ми повинні мати кращі європейські можливості - більше європейської оборони,

– заявив він.

LIVE | Avec Donald Trump, Président des États-Unis. https://t.co/uQs43RRum0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 листопада 2018 р. I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 листопада 2018 р.

Свята близько: як правильно вживати жири

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Багато людей намагаються уникати жирної їжі та купувати все знежирене. Також багатьох людей лякає слово "холестерин", тому вони відмовляються від тваринних жирів або обирають лише олії. Натомість, за словами Супрун, не потрібно цього робити, адже організм потребує жирні кислоти і холестерин.

Корисні властивості жирів у вашому раціоні забезпечать організм енергією, підтримуватимуть ріст клітин і допоможуть організмові контролювати рівень холестерину та поглинати життєво необхідні поживні речовини.

Усик – Белью: де дивитися онлайн боксерський бій

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У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик проведе захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Суперником українця буде британець Тоні Белью. Цей бій можна буде переглянути в Україні.



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Бій Усик – Белью в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої і відбудеться трансляція поєдинку – о 22:30. Коли саме розпочнеться саме бій Усик – Белью – поки невідомо, адже в андеркарті бою будуть й інші поєдинки, у тому числі за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.

Варто зазначити, що телеканал "Інтер" доступний до перегляду і онлайн. Онлайн поєдинку Усик – Белью проведе і сайт 24 Каналу.

Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться у суботу, 10 листопада. Відео бою та результат – на сайті 24 Каналу.