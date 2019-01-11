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      Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленського

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      Новини України сьогодні 11 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 11 січня в Україні / Колаж 24 Каналу

      У Карпатах рятувальники дивом знайшли лижника, який чотири дні блукав у горах. У Києві штурмували офіс лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. У Горлівці окупанти майже повністю зупинили роботу хімзаводу "Стирол", на якому зберігається велика кількість небезпечних речовин. На шахті у Павлограді стався спалах метану, п'ять осіб постраждали. Такими були головні новини 11 січня в Україні.

      Дивовижний порятунок лижника в Карпатах

      Ввечері 10 січня рятувальники ДСНС знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка. Він заблукав у горах ще 6 січня і з того часу лише двічі виходив на зв'язок, аби повідомити, де перебуває.

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      Туриста знайшли у хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті. Після порятунку його доправили до реанімації у Свалявській райлікарні. Лікарі діагностували у лижника обмороження кінцівок, але його стан стабільний. Наразі його перевезли до Ужгородської обласної лікарні, де ним опікуються лікарі опікового центру.


      Ігор Грищенко у лікарні

      Речниця надзвичайників Закарпаття Наталія Батир розповіла, що коли туриста забирали з хатинки лісника, він виглядав бадьорим, усміхався, жартував та "давав краба", дякуючи рятувальникам. 

      У нас не було таких випадків, аби після таких довгих пошуків у горах людину знаходили живою. Це – перший, і ми усі раді, що ця історія закінчилася хепіендом,
      – розповіла речниця рятувальників.

      У горах заблукалого туриста знайшов лісничий Іван Дукай разом з помічником. За їх словами, коли лижника нарешті знайшли, він сидів у хатині, зміг подати руку, сам вийшов і пересів в машину, і розповів про свої пригоди. Турист дякував своїм рятувальникам і відзначив, що ще одну ніч у горах не зміг би пережити.

      Жага до життя, сім'я, дитина... Дві холодні ночівлі були. Копав руками в снігу лунки, щоб врятуватися. Танцював кожні 15 хвилин. Це жах, це жах і дуже страшно, тому що не знаєш, що буде далі,
      – розповів Ігор Грищенко.

      Також, він обіцяв знову повернутися в гори, аби привезти у будиночок лісника різні речі необхідні для туристів.

      Дивіться коментар врятованого Ігоря Грищенка: відео

      Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.

      34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдавалося так довго триматися в засніжених горах.

      Штурм офісу Зеленського в Києві

      11 січня близько 20 силовиків увірвалось в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва за адресою Велика Васильківська, 21. На місце події також прибули 4 наряди поліції. 

      На відео видно, як група молодиків намагається прорватись у приміщення офісу, але їх не пускає охорона.

      Дивіться відео штурму офісу Володимира Зеленського у Києві:

      Згодом стало відомо, що офіс у центрі Києва штурмував сам Зеленський разом з поліцією та групою невідомих.

      Так, один з працівників фірми, приміщення якої штурмували, розповів, що за документами власниками офісу є дружина Зеленського Олена та один з продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір. Проте, за його словами, "цей офіс спірний, а справа в судах".

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      Він додав, що "існує таке собі товариство, яке має першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді". Водночас, Зеленський нібито не став чекати рішення суду, "уклав договір з нацполіцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав" у приміщення.

      Чоловік зазначив, що уся конфліктна ситуація почалася близько 10 години ранку.

      До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні покинути приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо. Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. У результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецпризначенці, які заштовхали шістьох наших співробітників в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції,
      – розповів він.

      Правоохоронці вивели з офісу Зеленського кілька осіб: відео

      Окрім того, представники компанії, яка орендувала офіс, повідомили, що вже написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок, 14 січня, будуть подавати заяву в суд.

      У Горлівці окупанти зупинили небезпечний хімзавод

      В окупованій Горлівці майже повністю припинив роботу хімічний завод "Стирол". Він спеціалізувався на виробництві аміаку, карбаміду, аміачної селітри, полістиролу, а також неорганічних солей та органічних смол.


      Завод "Стирол": фото із супутника

      Після того, як російські окупаційні війська захопили Горлівку, завод теж перейшов під їхній контроль, проте після завершення активних бойових дій так і не відновив свою роботу.

      На супутникових знімках підприємства ПрАТ "Концерн Стирол" видно, що теплових процесів не відбувається: рух залізничного та автомобільного транспорту відсутній, не проводяться роботи з відвантаження і підвезення сировини та готової продукції. Це ясно свідчить про консервацію підприємства, а значить – і подальше зберігання на його території небезпечних речовин,
      – наголосив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

      За його словами, на території заводу тоннами зберігаються хімічні речовини, зокрема велика кількість аміаку, що є дуже небезпечним для прилеглих населених пунктів.

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      "За інформацією МТОТ, отриманою з різних джерел, на підприємстві протягом 2018 року зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 року обсяги яких інколи доходили до 80 тонн аміаку. Вважаємо, якщо безвідповідально поводитись з такою речовиною, то практично все населення міста може постраждати", – підкреслив міністр.


      Завод "Стирол": фото із супутника

      Наразі в Горлівці проживає близько 250 тисяч осіб, тому в зоні небезпеки перебуває усе місто, включно із прилеглими населеними пунктами, і навіть місто Торецьк на підконтрольній Україні території.

      Черниш наголосив, що Україна буде звертатися до міжнародних організацій для доступу їхніх представників або незалежних міжнародних експертів на підприємство, щоб переконатися у безпечності його стану і речовин, які там зберігаються, для місцевого населення. 

      Зазначимо, у 2013 році на заводі сталась серйозна аварія: шість осіб загинули, більше 20-ти осіб постраждало. Цей випадок зафіксовано як один із найнебезпечніших у хімічній промисловості України.

      Спалах метану на шахті у Павлограді

      Ввечері 10 січня на шахті імені Героїв космосу у Павлограді стався спалах метану. Аварія трапиласся через спалах метану на ділянці 1130-ої лави на горизонті 370 метрів.

      Всіх 182 шахтарів евакуювали з місця аварії. 5 гірників з опіками різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Наразі троє з них перебувають у реанімації, медики оцінюють їх стан як стабільно важкий. Ще дві людини в хірургії, їх стан середнього ступеню важкості.

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      Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху метану на шахті. Правоохоронці розслідують справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" та встановлюють усі обставини події.

      Як побороти стрес на роботі

      Британські дослідники назвали простий спосіб, як можна впоратися зі стресом на роботі - потрібно колективно співати та слухати музику.

      Спів покращує дихання, поставу, він допомагає виробити аналогічні ендорфіни для кращого самопочуття. Також завдяки цим практикам люди у компаніях почуваються менш ізольованими.

      Також, за словами вчених, спів для чоловіків може принести більше користі, ніж для жінок, адже вони мають більший ризик стресу на роботі.

      Теги: Новини України Новини політики Павлоград Поліція Новини Києва Надзвичайні ситуації Горлівка ДСНС Карпати Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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