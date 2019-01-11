Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленського

У Карпатах рятувальники дивом знайшли лижника, який чотири дні блукав у горах. У Києві штурмували офіс лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. У Горлівці окупанти майже повністю зупинили роботу хімзаводу "Стирол", на якому зберігається велика кількість небезпечних речовин. На шахті у Павлограді стався спалах метану, п'ять осіб постраждали. Такими були головні новини 11 січня в Україні.

Дивовижний порятунок лижника в Карпатах

Ввечері 10 січня рятувальники ДСНС знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка. Він заблукав у горах ще 6 січня і з того часу лише двічі виходив на зв'язок, аби повідомити, де перебуває.

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Туриста знайшли у хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті. Після порятунку його доправили до реанімації у Свалявській райлікарні. Лікарі діагностували у лижника обмороження кінцівок, але його стан стабільний. Наразі його перевезли до Ужгородської обласної лікарні, де ним опікуються лікарі опікового центру.



Ігор Грищенко у лікарні

Речниця надзвичайників Закарпаття Наталія Батир розповіла, що коли туриста забирали з хатинки лісника, він виглядав бадьорим, усміхався, жартував та "давав краба", дякуючи рятувальникам.

У нас не було таких випадків, аби після таких довгих пошуків у горах людину знаходили живою. Це – перший, і ми усі раді, що ця історія закінчилася хепіендом,

– розповіла речниця рятувальників.

У горах заблукалого туриста знайшов лісничий Іван Дукай разом з помічником. За їх словами, коли лижника нарешті знайшли, він сидів у хатині, зміг подати руку, сам вийшов і пересів в машину, і розповів про свої пригоди. Турист дякував своїм рятувальникам і відзначив, що ще одну ніч у горах не зміг би пережити.

Жага до життя, сім'я, дитина... Дві холодні ночівлі були. Копав руками в снігу лунки, щоб врятуватися. Танцював кожні 15 хвилин. Це жах, це жах і дуже страшно, тому що не знаєш, що буде далі,

– розповів Ігор Грищенко.

Також, він обіцяв знову повернутися в гори, аби привезти у будиночок лісника різні речі необхідні для туристів.

Дивіться коментар врятованого Ігоря Грищенка: відео

Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.



34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдавалося так довго триматися в засніжених горах.

Штурм офісу Зеленського в Києві

11 січня близько 20 силовиків увірвалось в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва за адресою Велика Васильківська, 21. На місце події також прибули 4 наряди поліції.

На відео видно, як група молодиків намагається прорватись у приміщення офісу, але їх не пускає охорона.