Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленського
У Карпатах рятувальники дивом знайшли лижника, який чотири дні блукав у горах. У Києві штурмували офіс лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. У Горлівці окупанти майже повністю зупинили роботу хімзаводу "Стирол", на якому зберігається велика кількість небезпечних речовин. На шахті у Павлограді стався спалах метану, п'ять осіб постраждали. Такими були головні новини 11 січня в Україні.
Дивовижний порятунок лижника в Карпатах
Ввечері 10 січня рятувальники ДСНС знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка. Він заблукав у горах ще 6 січня і з того часу лише двічі виходив на зв'язок, аби повідомити, де перебуває.
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Туриста знайшли у хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті. Після порятунку його доправили до реанімації у Свалявській райлікарні. Лікарі діагностували у лижника обмороження кінцівок, але його стан стабільний. Наразі його перевезли до Ужгородської обласної лікарні, де ним опікуються лікарі опікового центру.
Ігор Грищенко у лікарні
Речниця надзвичайників Закарпаття Наталія Батир розповіла, що коли туриста забирали з хатинки лісника, він виглядав бадьорим, усміхався, жартував та "давав краба", дякуючи рятувальникам.
У нас не було таких випадків, аби після таких довгих пошуків у горах людину знаходили живою. Це – перший, і ми усі раді, що ця історія закінчилася хепіендом,
– розповіла речниця рятувальників.
У горах заблукалого туриста знайшов лісничий Іван Дукай разом з помічником. За їх словами, коли лижника нарешті знайшли, він сидів у хатині, зміг подати руку, сам вийшов і пересів в машину, і розповів про свої пригоди. Турист дякував своїм рятувальникам і відзначив, що ще одну ніч у горах не зміг би пережити.
Жага до життя, сім'я, дитина... Дві холодні ночівлі були. Копав руками в снігу лунки, щоб врятуватися. Танцював кожні 15 хвилин. Це жах, це жах і дуже страшно, тому що не знаєш, що буде далі,
– розповів Ігор Грищенко.
Також, він обіцяв знову повернутися в гори, аби привезти у будиночок лісника різні речі необхідні для туристів.
Дивіться коментар врятованого Ігоря Грищенка: відео
Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.
Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.
34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдавалося так довго триматися в засніжених горах.
Штурм офісу Зеленського в Києві
11 січня близько 20 силовиків увірвалось в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва за адресою Велика Васильківська, 21. На місце події також прибули 4 наряди поліції.
На відео видно, як група молодиків намагається прорватись у приміщення офісу, але їх не пускає охорона.
Дивіться відео штурму офісу Володимира Зеленського у Києві:
Згодом стало відомо, що офіс у центрі Києва штурмував сам Зеленський разом з поліцією та групою невідомих.
Так, один з працівників фірми, приміщення якої штурмували, розповів, що за документами власниками офісу є дружина Зеленського Олена та один з продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір. Проте, за його словами, "цей офіс спірний, а справа в судах".
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Він додав, що "існує таке собі товариство, яке має першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді". Водночас, Зеленський нібито не став чекати рішення суду, "уклав договір з нацполіцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав" у приміщення.
Чоловік зазначив, що уся конфліктна ситуація почалася близько 10 години ранку.
До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні покинути приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо. Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. У результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецпризначенці, які заштовхали шістьох наших співробітників в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції,
– розповів він.
Правоохоронці вивели з офісу Зеленського кілька осіб: відео
Окрім того, представники компанії, яка орендувала офіс, повідомили, що вже написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок, 14 січня, будуть подавати заяву в суд.
У Горлівці окупанти зупинили небезпечний хімзавод
В окупованій Горлівці майже повністю припинив роботу хімічний завод "Стирол". Він спеціалізувався на виробництві аміаку, карбаміду, аміачної селітри, полістиролу, а також неорганічних солей та органічних смол.
Завод "Стирол": фото із супутника
Після того, як російські окупаційні війська захопили Горлівку, завод теж перейшов під їхній контроль, проте після завершення активних бойових дій так і не відновив свою роботу.
На супутникових знімках підприємства ПрАТ "Концерн Стирол" видно, що теплових процесів не відбувається: рух залізничного та автомобільного транспорту відсутній, не проводяться роботи з відвантаження і підвезення сировини та готової продукції. Це ясно свідчить про консервацію підприємства, а значить – і подальше зберігання на його території небезпечних речовин,
– наголосив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.
За його словами, на території заводу тоннами зберігаються хімічні речовини, зокрема велика кількість аміаку, що є дуже небезпечним для прилеглих населених пунктів.
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"За інформацією МТОТ, отриманою з різних джерел, на підприємстві протягом 2018 року зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 року обсяги яких інколи доходили до 80 тонн аміаку. Вважаємо, якщо безвідповідально поводитись з такою речовиною, то практично все населення міста може постраждати", – підкреслив міністр.
Завод "Стирол": фото із супутника
Наразі в Горлівці проживає близько 250 тисяч осіб, тому в зоні небезпеки перебуває усе місто, включно із прилеглими населеними пунктами, і навіть місто Торецьк на підконтрольній Україні території.
Черниш наголосив, що Україна буде звертатися до міжнародних організацій для доступу їхніх представників або незалежних міжнародних експертів на підприємство, щоб переконатися у безпечності його стану і речовин, які там зберігаються, для місцевого населення.
Зазначимо, у 2013 році на заводі сталась серйозна аварія: шість осіб загинули, більше 20-ти осіб постраждало. Цей випадок зафіксовано як один із найнебезпечніших у хімічній промисловості України.
Спалах метану на шахті у Павлограді
Ввечері 10 січня на шахті імені Героїв космосу у Павлограді стався спалах метану. Аварія трапиласся через спалах метану на ділянці 1130-ої лави на горизонті 370 метрів.
Всіх 182 шахтарів евакуювали з місця аварії. 5 гірників з опіками різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Наразі троє з них перебувають у реанімації, медики оцінюють їх стан як стабільно важкий. Ще дві людини в хірургії, їх стан середнього ступеню важкості.
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Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху метану на шахті. Правоохоронці розслідують справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" та встановлюють усі обставини події.
Як побороти стрес на роботі
Британські дослідники назвали простий спосіб, як можна впоратися зі стресом на роботі - потрібно колективно співати та слухати музику.
Спів покращує дихання, поставу, він допомагає виробити аналогічні ендорфіни для кращого самопочуття. Також завдяки цим практикам люди у компаніях почуваються менш ізольованими.
Також, за словами вчених, спів для чоловіків може принести більше користі, ніж для жінок, адже вони мають більший ризик стресу на роботі.