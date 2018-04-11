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Головні новини 11 квітня: загострення в Сирії, свідчення Цукерберга і знайдений українець

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Головні новини 11 квітня в Україні та світі
Головні новини 11 квітня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Президент США Дональд Трамп закликав Росію "готуватись" після хімічної атаки у Сирії. Засновник Facebook Марк Цукерберг дає кількагодинні свідчення у Конгресі. В Алжирі розбився військовий літак, загинуло понад 200 людей. А в Афганістані знайшли українця, який 30 років перебував у полоні. Такими були головні новини середи, 11 квітня.

Трамп погрожує Росії через Сирію

В середу, 11 квітня, ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами.

У середу з'явилась інформація, що президент Сирії Башар Асад разом з сім'єю втікає до Ірану.

Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", відповідь Дональда Трампа не змусила себе чекати.

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Він закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.

В свою чергу, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у Міноборони США готові до "військового сценарію" розгортання подій в Сирії, якщо Дональд Трамп прийме відповідне рішення.

8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки.

Свідчення Цукерберга

11 квітня Марк Цукерберг впродовж кількох годин дає свідчення у Конгресі США.

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Понад 5 годин поспіль він відповідав на питання американських конгресменів щодо найбільшого в історії витоку даних із Facebook, які потрапили до компанії Cambridge Analytica і могли бути використані для втручання у президентські вибори у США у 2016-му році.

Цукерберг зізнався, що його дані також потрапили до Cambridge Analytica.

Дивіться відео про свідчення Марка Цукерберга у Конгресі США:

Авіакатастрофа в Алжирі

В Алжирі розбився транспортний літак військово-повітряних сил країни.

Аварія сталась під час вильоту із Бліда, що неподалік від міста Буфарік, приблизно за 30 кілометрів від столиці країни.

В районі катастрофи військового літака Іл-76 на півночі Алжиру виявлено тіла 247 загиблих.

За останніми даними, загинуло 257 осіб.

Ще одна авіакатастрофа 11 квітня сталась у Сербії. Там також розбився літак військово-повітряних. Один пілот загинув, другий отримав важкі травми.

В Афганістані знайшли українця, який потрапив у полон 30 років тому

Українця Ігора Білокурова знайшли випадково учасники експедиції, які займались пошуком водоносних пластів.

Чоловіка, який був воїном-афганцем, вже вважали мертвим. Мати Білокурова після понад 20-ти років пошуку поставила синові на цвинтарі символічну могилу.

Колишній полонений не пам'ятав ні свого справжнього імені, ані української. Через перекладачів він зміг лише пояснити, що родом з Волині.

1988 року під час обстрілу колони його було контужено. Ми так думаємо. І так він потрапив у руки бойовиків. І уже 30 років він перебуває у цьому племені,
– пояснив голова Волинської обласної Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович.

Ігор Білокуров Афганістан

Ігор Білокуров знайшовся через 30 років в Афганістані

Теги: Війна у Сирії Новини політики Новини України Новини США Дональд Трамп Афганістан авіація Алжир Facebook Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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