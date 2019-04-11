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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Головні новини 11 квітня: свіжі рейтинги кандидатів і нове державне свято в Україні

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      Новини України сьогодні 11 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 11 квітня / колаж 24 каналу

      Соціологи оприлюднили результати опитування серед українців про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів. На Донбасі неспокійно: 8 поранених військових. У Макрона прокоментували зустріч із Зеленським і Порошенком. В Україні запровадять нове державне свято. Такими були головні новини четверга, 11 квітня, в Україні та світі.

      Нові рейтинги кандидатів у президенти

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      Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів-2019 в Україні.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Так, серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

      Кандидат Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Крім того, він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. Водночас на Заході – позиції обох кандидатів майже рівні.

      61% опитаних вірять, що наступним президентом стане Володимир Зеленський, лише 1 7% думають, що головою держави буде Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю.

      Більше деталей про те, у яких регіонах яку підтримку мають кандидати – за посиланням.

      Неспокій на Донбасі

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      11 квітня на Донбасі було неспокійно. Загалом було зафіксовано 11 обстрілів з боку окупантів, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. У результаті аж 8 українських воїнів зазнали поранень.

      Найпотужніший удар щодо українських захисників бойовики завдали у районі Павлополя на Донеччині. Так, бій розпочався о 7:20 та тривав близько 2,5 години.


      Карта окупованих територій

      Зазначимо також, що на Донбасі загинув український військовий Ярослав Чемний. Чоловік родом із Тернопільщини. Відомо, що 31-річний Ярослав загинув від снайперської кулі. Він підтримував Революцію Гідності, а від початку конфлікту на Сході добровільно поїхав на окупований Донбас. Більше про загиблого українського героя – за посиланням.

      Зустріч Зеленського і Порошенка з Макроном: що кажуть у Франції

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      У Єлисейському палаці підтвердили дату і прокоментували зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона із кандидатами у Президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. 

      Так, спершу Макрон розмовлятиме із Зеленським, після цього відбудеться зустріч із Порошенком. Прийом кандидатів відрізнятиметься. Зустріч із Володимиром Зеленським розпочнеться о 15:00 і відбудеться у достатньо неформальній атмосфері. Натомість Петра Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії.

      Мета зустрічей полягає в тому, щоб нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед,
      – заявили у президента Франції.

      Нове державне свято в Україні

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      В Україні невдовзі відзначатимуть нове державне свято. Мовиться про День свободи совісті і віросповідання. У цей день українці мають вшановувати тих, хто стали жертвами за релігійною ознакою.

      За словами голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, комуністичний режим провадив репресивну політику проти українців. Репресії не обмежувалися тільки національним чи соціальним чинниками: був ще й чинник релігійний, їх намагалися знищити за їхні віросповідання. Жертвами ставали фактично всі віросповідання: мовиться про Українську православну церкву, УГКЦ, про протестантів, іудеїв, мусульман.

      Він додав, що поки конкретну дату для цього дня не обрали, проте дискусії тривають і незабаром в Україні все ж відзначатимуть День свободи совісті і віросповідання.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Рейтинги Війна на Донбасі Еммануель Макрон Дебати Зеленського з Порошенком
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