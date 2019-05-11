Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП

Адвокат президента США Трампа, Рудольф Джуліані, скасував свій візит до України та зустріч із Володимиром Зеленським. У Мінкульті розповіли, чи ще існує Українська православна церква Київського патріархату. Росія наказала бойовикам Донбасу обов’язково отримати паспорти РФ. Садовий готовий боротися за посаду прем'єра. Такими були головні новини суботи, 11 травня, в Україні та світі.

Скасований візит

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Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, передумав і скасував свій візит. Причиною такого рішення стали "виснажливі атаки", яким він піддався після анонсування своєї поїздки.

Також Джуліані припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є ворогами Трампа, в деяких випадках і ворогами США, а ще – "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року".

Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей я переконаний, що президент (Зеленський, – 24 канал) оточений людьми, які є ворогами президента Трампа, і людьми, які, щонайменше в одному випадку, явно корумповані і залучені в цю схему,

– сказав Джуліані.

Адвокат Трампа навіть назвав одне прізвище "ворога Трампа в оточенні Зеленського". Так, Джуліані назвав прізвище нардепа Сергія Лещенка. За словами Джуліані, Лещенко допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році.

Є людина, яка була викрита в допомозі демократам під час виборів 2016 року. У мене є його ім'я. Його ім'я – Лещенко, який опублікував "чорну книгу",

– заявив адвокат Трампа.

Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.



Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".



Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

Що відомо про "чорну книгу" і до чого тут Пол Манафорт?

Зазначимо, що у 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або є "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Чи існує УПЦ КП: відповідь Мінкульту

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Інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Про це заявили в Міністерстві культури.

У Мінкульті нагадали, що діяльність такого релігійного об'єднання як УПЦ-КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до утвореної Православної церкви України. Так вирішив помісний собор колишньої УПЦ КП 15 грудня 2018 року – напередодні Об'єднавчого собору.

В міністерстві додали, що релігійне об'єднання УПЦ-КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

Зазначимо, що 9 травня патріарх Філарет заявив, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання церков у ПЦУ, досі існує. Після цього у ЗМІ поповзли чутки про відновлення в Україні УПЦ КП.

Бойовики на Донбасі – перші в черзі за російськими паспортами

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Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство. Про таке розпорядження російські командири повідомили бойовикам з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.

Російська окупаційна адміністрація також посилює заходи з русифікації населення окупованих Донеччини та Луганщини.

Масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних ЗМІ роз’яснень та коментарів так званих фахівців з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних SMS,

– сказав речник Міноборони.

Окрім того, керівництво ФСБ Росії запровадило додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з РФ. Насамперед обмеження стосуються тих, хто має стосунок до окупаційних адміністрацій або проходить службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах проросійських бойовиків.

Ці люди можуть перетинати українсько-російський кордон лише за умов службового відрядження. Перед цим вони повинні проінформувати російську сторону про час, місце та мету поїздки.

Так, добровільно-примусово отримувачами російських паспортів можуть стати "чиновники" місцевих окупаційних адміністрацій, учасники силового блоку бойовиків: так звані народна міліція, воєнізовані структури (армія), МНС та інші.

До речі, координатор "Інформаційного спротиву" і нардеп Дмитро Тимчук застеріг жителів окупованого Донбасу від отримання російських паспортів. Він наголосив, що приховати подвійне громадянство від української сторони не вдасться.

Садовий заявив про свої плани на прем'єрське крісло

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Голова "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий очолити список "Об’єднання "Самопоміч" на майбутніх парламентських виборах та зможе поборотися за посаду прем’єр-міністра.

Про це він розповів однопартійцям під час звітного з’їзду "Самопомочі", який відбувається у суботу, 11 травня, у Києві

"Я б дуже хотів, щоб після інавгурації нового Президента таланти і успішні менеджерські здобутки були використані для розбудови нашої країни. Моя діяльність на посаді міського голови Львова плавно добігає кінця. І як я вже казав раніше, не маю наміру балотуватися в наступній каденції", – зазначив Садовий.

Він запевнив, що готовий йти в парламент, очолювати список "Самопомочі", якщо буде довіра однопартійців.

Я готовий боротися за посаду прем’єр-міністра і наводити лад в країні,

– заявив Андрій Садовий.

Як "Самопоміч" буде взаємодіяти з Зеленським на посту президента?Андрій Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського, стосуватиметься рішень, які той ухвалюватиме.



Мер Львова додав, що спочатку потрібно подивитися на перші кроки майбутнього президента та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.