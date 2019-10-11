Головні новини 11 жовтня: Скільки українців довіряють Зеленському і величезний штраф Ахметову

Компанії Ахметова загрожує мільярдний штраф. Скільки українців довіряють Зеленському сьогодні і кому не довіряють? У Стокгольмі оголосили ім'я володаря Нобелівської премії миру. Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019? Помер легендарний радянський космонавт Олексій Леонов. Такими були новини 11 жовтня.

Головні новини за 11 жовтня в Україні:

Покарання для Ахметова

До теми: Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію

Групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові" штучно створювали дефіцит електроенергії на ринку, щоб мати можливість завищувати ціни. За такі зловживання монопольним становищем їм загрожує штраф у мільярди гривень. Про це 24 каналу розповів голова парламентського Комітету з питань енергетики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

До Бурштинського "енергоострова" входять три області: Закарпатська, Івано-Франківська і Львівська. Там майже 95% генерації належать одній компанії, яка є беззаперечним монополістом у цих регіонах, пояснює Герус.

Внаслідок зловживання "ДТЕК Західенерго" монопольним становищем у трьох областях ціна на електроенергію на 20-25% вища, ніж в інших регіонах. Споживачі – школи, лікарні, садочки, магазини, фабрики, заводи, водоканали, електротранспорт – купують електроенергію дорожче. Тобто з часом це зростання цін перекладеться на населення,

– наголошує Андрій Герус.

Зокрема, зауважив народний депутат, зростуть тарифи навіть на холодну воду. У водоканалу 40% витрат – це тариф на електроенергію.

Що відомо про групи компаній Ахметова на Бурштинському "енергоострові"?Власниками найбільших енергетичних монополій в Україні є олігархи. Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію, є найбагатший українець Рінат Ахметов. Антимонопольний комітет України 4 жовтня 2019 року відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні.

Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння

Цікаво: Наскільки за рік зросла середня зарплата в Україні

Після проголошення незалежності України в обіг ввели тимчасову грошову одиницю "карбованець", що проіснувала лише 5 років. Згодом у 1996 році з’явилася гривня. На початку свого шляху гривня була міцною валютою. Середня заробітна плата в 1996 році становила 130 гривень або 73 долари. Один "зелений" 23 роки тому коштував лише 1,77 гривні. Сьогодні середня зарплата в Україні 10 000 гривень, а долар (станом на 11 жовтня) коштує 24,53 гривень. Що можна було купити за 10 гривень тоді?

31 батон

Один батон у 1996 році коштував 32 копійки, тож на 10 гривень можна було купити 31 батон. Зараз батон коштує від 10 до 15 гривень.

11 літрів молока

Літр молока коштував 90 копійок, на 10 гривень можна було дозволити 11 літрів молока. Сьогодні ціна молока коливається від 20 до 40 гривень.

Майже 5 літрів сметани

За пів літра сметани в 1996 році треба було віддати 1,5 гривні. На десять гривень отримуємо 4,5 літра. Станом на 2019 рік пів літра сметани коштує від 30 гривень.

2 кілограма масла

Одна 200-грамова упаковка масла коштувала гривню. На десять гривень виходило 10 таких упаковок. Сьогодні упаковка масла коштує від 50 гривень

Майже 6 літрів олії

Літр рафінованої соняшникової олії коштував 1,8 гривні, і на 10 гривень, відповідно, можна було купити 5,5 літрів. Сьогоднішня ціна – близько 50 гривень.

16 кілограмів гречки

Кілограм гречки коштував 60 копійок. За 10 гривень можна було купити 16,5 кілограмів крупи. Зараз кілограм коштує близько 40 гривень.

33 кілограми картоплі

У 1996 році кілограм картоплі коштував 30 копійок, а на 10 гривень виходило аж 33 кілограми. Сьогодні за кілограм треба віддати близько 15 гривень.

12 плиток шоколаду

Плитка шоколаду коштувала 80 копійок. На 10 гривень виходило 12 плиток шоколаду. У 2019 1 плитка коштує від 18 гривень.

16,5 літрів бензину

Літр бензину коштував 60 копійок. На 10 гривень виходило 16,5 літрів бензину. Сьогодні ціна за літр – майже 29 гривень.

33 кілограми солі

Один кілограм солі мав ціну у 30 копійок. Відповідно за 10 гривень виходило 33 кілограми. Сьогодні за упаковку солі треба віддати близько 10 гривень.

Тож все, що ви можете купити у 2019 році за 10 гривень – це кілограм солі. До речі, щоб оплатити місячну оренду комунальних послуг, проживаючи в однокімнатній квартирі, потрібно було мати лише 20 гривень.

Скільки українців довіряють Зеленському сьогодні і кому не довіряють?

Дізнайтеся, як українці ставилися до законопроєктів Зеленського

Президентові України Володимирові Зеленському довіряють на сьогодні 70,5% опитаних українців. При цьому 48% українців вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

Серед політиків українці найчастіше висловлюють довіру Зеленському (70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитрові Разумкова (54%) та прем'єр-міністру Олексію Гончаруку (36%), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

Яким політикам українці не довіряють?

Юрію Луценку не довіряють 88% опитаних українців,

Андрію Парубію – 83%,

Петру Порошенку – 80%,

Нестору Шуфричу – 78%,

Вадиму Рабіновичу – 76%,

Юрію Бойку – 68%,

Віктору Медведчуку – 76%,

Юлії Тимошенко – 74%,

Арсену Авакову – 72%,

Володимиру Гройсману – 70,5%.

Що думають українці про роботу Зеленського?

54,5% опитаних вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів,

24,5% – що його дії в першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Як українці загалом оцінюють нову владу?

48% українців думають, що нинішня влада краща, ніж попередня,

27% – що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої,

8% – що вона гірша за попередню.

Скільки людей вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку?

45% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні так вважали 57%),

29% – що події розвиваються в неправильному напрямку (у вересні – 17%).

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Премія миру

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У Стокгольмі оголосили ім'я володаря Нобелівської премії миру у 2019 році. Премію отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

За що присудили премію

За зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю. Премія також призначена для визнання всіх зацікавлених сторін, які працюють за мир та примирення в Ефіопії та в регіонах Східної та Північно-Східної Африки.

Що саме зробив Абій Ахмед?

Коли Абій Ахмед став прем'єр-міністром Ефіопії у квітні 2018 року, він дав зрозуміти, що бажає відновити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Ісаасом Афверкі Абій Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, щоб покласти край довгому "ні миру, ні війні" між двома країнами.

Абій Ахмед також ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам Ефіопії надію на краще життя та світле майбутнє.

За свої перші 100 днів на посаді прем'єр-міністра Абій Ахмед:

скасував надзвичайний стан країни,

призначив амністію тисячам політв'язнів,

припинив цензуру в ЗМІ,

легалізував незаконні опозиційні групи,

звільнив військових та цивільних лідерів, які підозрюються у корупції,

значно посилив вплив жінки в ефіопському політичному та громадському житті,

пообіцяв посилити демократію шляхом проведення вільних та чесних виборів.

За що присуджують Нобелівську премію миру?Відповідно до волі Альфреда Нобеля, премію миру вручають тому, хто робить найбільший або найкращий внесок у дружні стосунки між націями, у скасування або скорочення армій, що існують, за проведення або агітацію мирних з’їздів. Преміальний фонд Нобелівської премії в кожній з галузей у 2019 році – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США).

Помер легендарний космонавт Леонов

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11 жовтня помер легендарний радянський космонавт Олексій Леонов. Він помер на 86-му році життя у Москві.

Що відомо про Олексія Леонова?Це радянський космонавт. Він став першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.



18 березня 1965 року він разом з Павлом Беляєвим здійснив політ у космос на космічному кораблі "Восход-2". Саме під час цього польоту відбувся історичний вихід у відкритий космос. 15 липня 1975 року здійснив другий політ, як командир космічного корабля "Союз-19".



Окрім того, він мав і хобі, разом із художником-фантастом Андрієм Соколовим створював поштові марки та графіку на космічну тематику.