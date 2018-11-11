11 листопада окупанти на Донбасі проводять бутафорські "вибори". Минає 100-років з дня підписання Комп'єнського перемир'я, яке ознаменувало закінчення Першої світової війни. Український чемпіон Олександр Усик у виснажливому поєдинку переміг британця Тоні Белью. Такими були головні новини неділі, 11 листопада, в Україні та світі.

Псевдовибори на Донбасі

11 листопада в окупованих районах Донбасу відбуваються так "вибори" нового ватажка.

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Служба безпеки України ще за кілька днів до їх проведення повідомила, що результати "виборів" окупанти намалювали наперед.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія обирає нових маріонеток, а чимало країн цивілізованого світу засудили проведення цих псевдовиборів у закликали місцевих жителів просто не брати в них участі.

Псевдобирори на Донбасі: Порошенко закликав українців на окупованих територіях не брати в них участі

Самі ж "вибори" відбувались в кращих традиціях Радянського Союзу.

Людей заманювали на "дільниці" концертами, ярмарками, знижками на продукти, а бюджетників змушували йти туди погрозами.

В день "голосування" окупанти вигадували захмарну явку, а пропагандистські ЗМІ черги за продуктами показували як черги до "дільниць".

100 років після закінчення Першої світової

11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі біля Парижа було підписане перемир'я, яке вважають закінченням Першої світової війни. Як виглядали міста у руїнах війни 100 років тому і як вони виглядають зараз, дивіться у вражаючому фотопорівнянні.

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З цієї нагоди на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона до Парижа 11 листопада з'їхалось близько 70 світових лідерів.

Il ne dépend que de nous que cette image soit interprétée à l’avenir comme le symbole d’une paix durable entre les nations, et non comme la photographie d’un dernier moment d’unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. pic.twitter.com/kQ5MKYtgf3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 листопада 2018 р.

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна вже встигли висміяти у соцмережах.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 листопада 2018 р.

Трампа "тепло" привітали також активістки FEMEN.

Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l’hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf — FEMEN (@Femen_France) 11 листопада 2018 р.

Петро Порошенко також не гаяв часу дарма у Парижі. Він провів тристоронню зустріч з лідерами Франції та Німеччини і обговорив з ними, зокрема, проведення незаконних "виборів" на окупованому Донбасі.

Перемога Усика

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг у восьмому раунді нокаутом.

Усик переміг Белью у 8-му раунді: дивіться відео

Після поразки Белью зворушив мережу незвичним вчинком – він прийшов у роздягалку до Усика, привітав його з перемогою і поцілував у лоб.

Щоправда, не все так мирно було після закінчення бою у залі – там між глядачами зчинилась бійка.