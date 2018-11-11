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      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика

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      Головні новини 11 листопада в Україні та світі
      Головні новини 11 листопада в Україні та світі / Колаж 24 каналу

      11 листопада окупанти на Донбасі проводять бутафорські "вибори". Минає 100-років з дня підписання Комп'єнського перемир'я, яке ознаменувало закінчення Першої світової війни. Український чемпіон Олександр Усик у виснажливому поєдинку переміг британця Тоні Белью. Такими були головні новини неділі, 11 листопада, в Україні та світі.

      Псевдовибори на Донбасі

      11 листопада в окупованих районах Донбасу відбуваються так "вибори" нового ватажка.

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      Служба безпеки України ще за кілька днів до їх проведення повідомила, що результати "виборів" окупанти намалювали наперед.

      Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія обирає нових маріонеток, а чимало країн цивілізованого світу засудили проведення цих псевдовиборів у закликали місцевих жителів просто не брати в них участі.

      Псевдобирори на Донбасі: Порошенко закликав українців на окупованих територіях не брати в них участі

      Самі ж "вибори" відбувались в кращих традиціях Радянського Союзу.

      Людей заманювали на "дільниці" концертами, ярмарками, знижками на продукти, а бюджетників змушували йти туди погрозами.

      В день "голосування" окупанти вигадували захмарну явку, а пропагандистські ЗМІ черги за продуктами показували як черги до "дільниць".

      100 років після закінчення Першої світової

      11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі біля Парижа було підписане перемир'я, яке вважають закінченням Першої світової війни. Як виглядали міста у руїнах війни 100 років тому і як вони виглядають зараз, дивіться у вражаючому фотопорівнянні.

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      З цієї нагоди на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона до Парижа 11 листопада з'їхалось близько 70 світових лідерів.

      Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна вже встигли висміяти у соцмережах.

      Трампа "тепло" привітали також активістки FEMEN.

      Петро Порошенко також не гаяв часу дарма у Парижі. Він провів тристоронню зустріч з лідерами Франції та Німеччини і обговорив з ними, зокрема, проведення незаконних "виборів" на окупованому Донбасі.

      Перемога Усика

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг у восьмому раунді нокаутом.

      Усик переміг Белью у 8-му раунді: дивіться відео

      Після поразки Белью зворушив мережу незвичним вчинком – він прийшов у роздягалку до Усика, привітав його з перемогою і поцілував у лоб.

      Щоправда, не все так мирно було після закінчення бою у залі – там між глядачами зчинилась бійка.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олександр Усик Бокс Усик – Белью Історія Еммануель Макрон Новини Франції Псевдовибори на окупованому Донбасі
      Джерело: 24 канал
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