Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
11 листопада окупанти на Донбасі проводять бутафорські "вибори". Минає 100-років з дня підписання Комп'єнського перемир'я, яке ознаменувало закінчення Першої світової війни. Український чемпіон Олександр Усик у виснажливому поєдинку переміг британця Тоні Белью. Такими були головні новини неділі, 11 листопада, в Україні та світі.
Псевдовибори на Донбасі
11 листопада в окупованих районах Донбасу відбуваються так "вибори" нового ватажка.
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Служба безпеки України ще за кілька днів до їх проведення повідомила, що результати "виборів" окупанти намалювали наперед.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія обирає нових маріонеток, а чимало країн цивілізованого світу засудили проведення цих псевдовиборів у закликали місцевих жителів просто не брати в них участі.
Псевдобирори на Донбасі: Порошенко закликав українців на окупованих територіях не брати в них участі
Самі ж "вибори" відбувались в кращих традиціях Радянського Союзу.
Людей заманювали на "дільниці" концертами, ярмарками, знижками на продукти, а бюджетників змушували йти туди погрозами.
В день "голосування" окупанти вигадували захмарну явку, а пропагандистські ЗМІ черги за продуктами показували як черги до "дільниць".
100 років після закінчення Першої світової
11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі біля Парижа було підписане перемир'я, яке вважають закінченням Першої світової війни. Як виглядали міста у руїнах війни 100 років тому і як вони виглядають зараз, дивіться у вражаючому фотопорівнянні.
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З цієї нагоди на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона до Парижа 11 листопада з'їхалось близько 70 світових лідерів.
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна вже встигли висміяти у соцмережах.
Трампа "тепло" привітали також активістки FEMEN.
Петро Порошенко також не гаяв часу дарма у Парижі. Він провів тристоронню зустріч з лідерами Франції та Німеччини і обговорив з ними, зокрема, проведення незаконних "виборів" на окупованому Донбасі.
Перемога Усика
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг у восьмому раунді нокаутом.
Усик переміг Белью у 8-му раунді: дивіться відео
Після поразки Белью зворушив мережу незвичним вчинком – він прийшов у роздягалку до Усика, привітав його з перемогою і поцілував у лоб.
Щоправда, не все так мирно було після закінчення бою у залі – там між глядачами зчинилась бійка.