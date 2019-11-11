Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса та референдум щодо ринку землі
Президент Зеленський змінив свого представника в Кабінеті Міністрів. Український лідер також пояснив, за якої умови українську землю зможуть скуповувати іноземці. Завершилось розведення військ біля Петрівського. У справі про браковані бронежилети для ЗСУ під варту взяли генерала Марченка. Расистський скандал на матчі "Шахтаря" і "Динамо". Такими були головні новини 11 листопада.
Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі:
Відставка Геруса
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Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. Відповідний указ глава держави підписав 11 листопада. Герус перебував на цій посаді від 22 травня. До цього він був членом команди Зеленського та відповідав за енергетику, житлово-комунальне господарство та антимонопольне регулювання.
Також Андрій Герус є чинним народним депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" та головою Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
До речі, нещодавно Герус побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".
Герус вже відреагував на власне звільнення та наголошує: воно не пов’язане із нещодавньою бійкою з Ляшком.
Всілякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О. Ля., – це дійсно весело,
– написав він на своїй фейсбук-сторінці.
Натомість, своє звільнення політик пов’язує з неефективністю на посаді. Він стверджує, що через депутатську діяльність не мав можливості відвідувати засідання уряду.
Тепер же представником президента у Кабміні буде Олексій Перевезенцев. Раніше він був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а перед цим – директором юридичного департаменту у міністерстві.
Більше про Олексія Перевезенцева – читайте у матеріалі 24 каналу.
Іноземці та ринок землі: пояснення Зеленського
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі.
Він зазначає, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Що ж до іноземців, то таке право вони зможуть отримати лише після відповідного схвалення на референдумі.
Зокрема, у своєму зверненні Зеленський нагадав, що незабаром Верховна Рада розглядатиме питання щодо впровадження ринку в Україні.
Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей і посіяли у їх головах низку міфів, де переконують, що цього не можна робити,
– наголосив президент.
Водночас, він сказав, що питання щодо впровадження ринку землі є дуже "чутливим", тому прийнято рішення між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внести правки:
- Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
- Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.
Він додав, що найближчим часом Верховна Рада також розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.
Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі: відео
Біля Петрівського вже розвели війська
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Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін.
Від 12 листопада біля Петрівського планується початок наступної фази – ділянку розміновуватимуть рятувальники. У пресштабі ООС наголосили: за графіком розмінування територій має завершитися за тиждень.
Після цього почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.
Що передбачає розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.
Генерала Марченка взяли під варту
Печерський райсуд взяв під варту генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка у справі про покупку неякісних бронежилетів. Суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень.
Марченка підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною. У цій же справі суд має обрати запобіжні заходи ще для 4 підозрюваних.
Що відомо про справу з неякісними бронежилетами?Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.
ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців.ДБР з’ясувало, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.
Більше про справу та позицію підозрюваного – у матеріалі 24 каналу.
Расизм на футболі
Центральний матч 14 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" зупиняли через расистські кричалки київських ультрас на адресу бразильців. Не витримавши образ, гравець "гірників" Тайсон показав образливий жест в бік вболівальників, за що був вилучений з поля.
Расистські вигуки з трибун довели футболіста "гірників" до сліз. Його довелося заспокоювати партнерам та навіть суперникам.
Як Тайсон отримав червону картку: відео моменту
Після матчу футболіст написав у своєму інстаграмі, що саме так його обурило.
Люблю свою расу, б'юся за свій колір, все, що роблю, для нас, для любові". Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент,
– наголосив він.
Як ще відреагували на расистський скандал на футболі – читайте у матеріалі Спорту24.