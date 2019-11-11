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      Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса та референдум щодо ринку землі

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      Новини України сьогодні 11 листопада 2019 – новини України та світу
      Головні новини 11 листопада / колаж 24 каналу

      Президент Зеленський змінив свого представника в Кабінеті Міністрів. Український лідер також пояснив, за якої умови українську землю зможуть скуповувати іноземці. Завершилось розведення військ біля Петрівського. У справі про браковані бронежилети для ЗСУ під варту взяли генерала Марченка. Расистський скандал на матчі "Шахтаря" і "Динамо". Такими були головні новини 11 листопада.

      Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі: 

      Відставка Геруса

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      Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. Відповідний указ глава держави підписав 11 листопада. Герус перебував на цій посаді від 22 травня. До цього він був членом команди Зеленського та відповідав за енергетику, житлово-комунальне господарство та антимонопольне регулювання.

      Також Андрій Герус є чинним народним депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" та головою Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

      До речі, нещодавно Герус побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Герус вже відреагував на власне звільнення та наголошує: воно не пов’язане із нещодавньою бійкою з Ляшком.

      Всілякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О. Ля., – це дійсно весело,
      – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

      Натомість, своє звільнення політик пов’язує з неефективністю на посаді. Він стверджує, що через депутатську діяльність не мав можливості відвідувати засідання уряду.

      Тепер же представником президента у Кабміні буде Олексій Перевезенцев. Раніше він був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а перед цим – директором юридичного департаменту у міністерстві.

      Більше про Олексія Перевезенцева – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Іноземці та ринок землі: пояснення Зеленського

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      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі.

      Він зазначає, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Що ж до іноземців, то таке право вони зможуть отримати лише після відповідного схвалення на референдумі.

      Зокрема, у своєму зверненні Зеленський нагадав, що незабаром Верховна Рада розглядатиме питання щодо впровадження ринку в Україні.

      Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей і посіяли у їх головах низку міфів, де переконують, що цього не можна робити,
      – наголосив президент.

      Водночас, він сказав, що питання щодо впровадження ринку землі є дуже "чутливим", тому прийнято рішення між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внести правки:

      1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
      2.  Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.

      Він додав, що найближчим часом Верховна Рада також розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.

      Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі: відео

      Біля Петрівського вже розвели війська

      Важливо: У Росії та Франції зробили нову заяву про дату нормандської зустрічі

      Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін.

      Від 12 листопада біля Петрівського планується початок наступної фази – ділянку розміновуватимуть рятувальники. У пресштабі ООС наголосили: за графіком розмінування територій має завершитися за тиждень.

      Після цього почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.

      розведення військ карта
      Що передбачає розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      Генерала Марченка взяли під варту

      Печерський райсуд взяв під варту генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка у справі про покупку неякісних бронежилетів. Суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень.

      Марченка підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною. У цій же справі суд має обрати запобіжні заходи ще для 4 підозрюваних.

      Що відомо про справу з неякісними бронежилетами?Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

      ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців.ДБР з’ясувало, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.

      Більше про справу та позицію підозрюваного – у матеріалі 24 каналу.

      Расизм на футболі

      Центральний матч 14 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" зупиняли через расистські кричалки київських ультрас на адресу бразильців. Не витримавши образ, гравець "гірників" Тайсон показав образливий жест в бік вболівальників, за що був вилучений з поля.

      Расистські вигуки з трибун довели футболіста "гірників" до сліз. Його довелося заспокоювати партнерам та навіть суперникам.

      Як Тайсон отримав червону картку: відео моменту

      Після матчу футболіст написав у своєму інстаграмі, що саме так його обурило.

      Люблю свою расу, б'юся за свій колір, все, що роблю, для нас, для любові". Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент,
      – наголосив він.

      Як ще відреагували на расистський скандал на футболі – читайте у матеріалі Спорту24.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Расизм на матчі Шахтар – Динамо Расизм Андрій Герус – новини Ринок землі
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