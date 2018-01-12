03:16
13 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за
Вєсті Кремля
22:37, 12 січня
Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів
Вєсті.UA
21:17, 12 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Головні новини 12 січня: "благодійник" Путін, кір наступає та деталі вбивства таксистки

22:22, 12 січня 754 Читать новость на русском
Головні новини 12 січня
Головні новини 12 січня / 24 канал

Президент Росії Володимир Путін раптом запропонував повернути Україні кораблі та авіацію з окупованого Криму. У Чернівецькій області кількість хворих на кір людей сягнула 468 осіб. Таксистку на Черкащині могли вбити чоловік і жінка. Такими були головні новини 12 січня.

Несподіванка від Путіна

Глава Кремля Володимир Путін раптом запропонував повернути Україні кораблі та авіацію з окупованого Криму.

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден. Путін заявив, що вся українська техніка, яка залишилась в Криму, є несправною. Однак командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко заявляє, що це брехня.

Читайте також: Пропозиції Путіна – це вагітність Кабаєвої, – політолог про техніку з Криму

В МЗС України заявили, що опрацьовують питання щодо заяви Володимира Путіна про можливе повернення Україні військової техніки з анексованого Криму.

Українські політики називають таку ініціативу Росії "принизливою подачкою" і заявляють, що "Крим за кораблі не продаємо".

Дмитро Ярош заявив, що українці самі заберуть свою техніку, коли повернуть Донбас і Крим. Експерти підозрюють, що таким жестом Путін хоче домогтися послаблення санкцій.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на пропозицію президента Росії Володимира Путіна повернути Україні кораблі з окупованого півострова запропонував одразу повернути і Крим.

Зустрічна пропозиція президенту РФ – пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти найближчим часом,
– сказав Гройсман.

У Криму швиденько знайшли відповідь на пропозицію прем'єр-міністра.

"Українському прем'єру, ймовірно, потрібно сходити і перевіритися – чи нормальний він чи ні. На сьогоднішній день, на мій погляд, в Україні зібралися Гройсман та такі ж з ним люди, які повинні перебувати у психлікарні, – сказав так званий "заступник голови комітету Держради Криму з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.

Кір в Україні

Рекордна кількість хворих на кір зафіксована у Чернівецькій області – 468 осіб. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.

Читайте також: 6 способів не підхопити хворобу

79% хворих – діти: 372 захворілих особи. Щодо дорослих, то занедужали 96 осіб. Найбільша питома вага серед дітей – 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5-9 років. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.

Серед дорослих частіше хворіла молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%). Із зареєстрованих випадків госпіталізовано 173 людини. Решта отримує амбулаторне лікування. 310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.

Окрім того, у районах Одещини з високим рівнем захворюваності на кір та в Івано-Франківську продовжили зимові канікули у школах.

У Києві станом на ранок п'ятниці, 12 січня, зареєстровано 74 повідомлення про захворювання на кір, серед яких 57 дітей віком до 17 років, а також 17 дорослих.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

Вбивство таксистки

Правоохоронці знайшли у Черкасах тіло 41-річної водійки таксі Ірини Чуприни, яка зникла вночі 7 січня, та затримали її вбивцю.

За словами правоохоронця, 20-річний вбивця зізнався у скоєному – з його слів, "був дуже п’яним та зарізав жінку ножем.

За словами поліції, цілком імовірно, що до злочину можуть бути причетними дві особи – чоловік і жінка. Тіло жінки було знайдено за 18 кілометрів від Сміли в лісопосадці.

Підозрюваними виявились 2 повнолітніх жителів Черкас. Вони вже мають захисників. Відкрито кримінальні провадження за фактами навмисного вбивства та заволодіння чужим майном,
– повідомили правоохоронці.

Йдуть люті морози

Вже 13 січня погода в Україні на Маланки буде з добрячими морозами – вночі від -3 до -10 градусів морозу, вдень – від -2 до -5 градусів морозу.

А з 18 січня в Україні очікуються сильні снігопади та хуртовини. А наприкінці січня Україну накриють морози до -25 градусів.

В найближчі 10 днів очікується щонайменше два періоди суттєвого погіршення погодних умов – 18 січня хуртовини та снігопади, а 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до -20...-25 градусів морозу.

15-16 січня спочатку на Лівобережжі, а потім і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 сантиметрів, а 18 січня приріст сніжного покриву додасться ще на 10-20 сантиметрів в більшості областей України.

А 21-22 січня на території України очікується активний циклон з Балканського півострова, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 метрів за секунду.

Теги: Новини України Новини політики Здоров'я епідемія Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чем живет мир: революция в Тунисе,
12 січня, 23:00 Чем живет мир: революция в Тунисе, "Огонь и ярость" в Белом доме и коммунисты в открытом космосе
219
Головні новини 12 січня:
12 січня, 22:22 Головні новини 12 січня: "благодійник" Путін, кір наступає та деталі вбивства таксистки
754
Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
12 січня, 22:00 Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
Все про здоров'я 871
6 текстів щедрівок українською мовою
12 січня, 21:00 6 текстів щедрівок українською мовою
19313
Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
12 січня, 20:00 Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
Віталій Дейнега 586
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Суркіси виграли апеляцію на мільярди у Нацбанку
 8 листопада 2017 , 18:54
Миротворці ООН на Донбасі: Порошенко скоординував підходи з генсеком ОБСЄ
 13 вересня 2017 , 20:14
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук