Головні новини 12 січня: "благодійник" Путін, кір наступає та деталі вбивства таксистки
Президент Росії Володимир Путін раптом запропонував повернути Україні кораблі та авіацію з окупованого Криму. У Чернівецькій області кількість хворих на кір людей сягнула 468 осіб. Таксистку на Черкащині могли вбити чоловік і жінка. Такими були головні новини 12 січня.
Несподіванка від Путіна
Глава Кремля Володимир Путін раптом запропонував повернути Україні кораблі та авіацію з окупованого Криму.
На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден. Путін заявив, що вся українська техніка, яка залишилась в Криму, є несправною. Однак командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко заявляє, що це брехня.
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В МЗС України заявили, що опрацьовують питання щодо заяви Володимира Путіна про можливе повернення Україні військової техніки з анексованого Криму.
Українські політики називають таку ініціативу Росії "принизливою подачкою" і заявляють, що "Крим за кораблі не продаємо".
Дмитро Ярош заявив, що українці самі заберуть свою техніку, коли повернуть Донбас і Крим. Експерти підозрюють, що таким жестом Путін хоче домогтися послаблення санкцій.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на пропозицію президента Росії Володимира Путіна повернути Україні кораблі з окупованого півострова запропонував одразу повернути і Крим.
Зустрічна пропозиція президенту РФ – пропоную разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти найближчим часом,
– сказав Гройсман.
У Криму швиденько знайшли відповідь на пропозицію прем'єр-міністра.
"Українському прем'єру, ймовірно, потрібно сходити і перевіритися – чи нормальний він чи ні. На сьогоднішній день, на мій погляд, в Україні зібралися Гройсман та такі ж з ним люди, які повинні перебувати у психлікарні, – сказав так званий "заступник голови комітету Держради Криму з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.
Кір в Україні
Рекордна кількість хворих на кір зафіксована у Чернівецькій області – 468 осіб. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.
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79% хворих – діти: 372 захворілих особи. Щодо дорослих, то занедужали 96 осіб. Найбільша питома вага серед дітей – 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5-9 років. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.
Серед дорослих частіше хворіла молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%). Із зареєстрованих випадків госпіталізовано 173 людини. Решта отримує амбулаторне лікування. 310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.
Окрім того, у районах Одещини з високим рівнем захворюваності на кір та в Івано-Франківську продовжили зимові канікули у школах.
У Києві станом на ранок п'ятниці, 12 січня, зареєстровано 74 повідомлення про захворювання на кір, серед яких 57 дітей віком до 17 років, а також 17 дорослих.
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Вбивство таксистки
Правоохоронці знайшли у Черкасах тіло 41-річної водійки таксі Ірини Чуприни, яка зникла вночі 7 січня, та затримали її вбивцю.
За словами правоохоронця, 20-річний вбивця зізнався у скоєному – з його слів, "був дуже п’яним та зарізав жінку ножем.
За словами поліції, цілком імовірно, що до злочину можуть бути причетними дві особи – чоловік і жінка. Тіло жінки було знайдено за 18 кілометрів від Сміли в лісопосадці.
Підозрюваними виявились 2 повнолітніх жителів Черкас. Вони вже мають захисників. Відкрито кримінальні провадження за фактами навмисного вбивства та заволодіння чужим майном,
– повідомили правоохоронці.
Йдуть люті морози
Вже 13 січня погода в Україні на Маланки буде з добрячими морозами – вночі від -3 до -10 градусів морозу, вдень – від -2 до -5 градусів морозу.
А з 18 січня в Україні очікуються сильні снігопади та хуртовини. А наприкінці січня Україну накриють морози до -25 градусів.
В найближчі 10 днів очікується щонайменше два періоди суттєвого погіршення погодних умов – 18 січня хуртовини та снігопади, а 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до -20...-25 градусів морозу.
15-16 січня спочатку на Лівобережжі, а потім і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 сантиметрів, а 18 січня приріст сніжного покриву додасться ще на 10-20 сантиметрів в більшості областей України.
А 21-22 січня на території України очікується активний циклон з Балканського півострова, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 метрів за секунду.
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