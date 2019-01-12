Головні новини 12 січня: Вибухи у Парижі та Києві, виклик Гриценка на допит в СБУ
На вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній, троє людей загинули. У Києві у торговому центрі "Мармелад" стався вибух, 1 людина постраждала. Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка викликали на допит в СБУ. Київську ставропігію Константинополя очолив священик з Волині. Такими були головні новини суботи, 12 січня, в Україні та світі.
Вибух у Парижі
Вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у пекарні. Від нього постраждали щонайменше 46 людей, багато з них перебувають у важкому стані, близько десяти осіб – у критичному. Серед постраждалих є і українець. Чоловік проживав у готелі, розташованому навпроти місця, де трапилась трагедія.
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У результаті вибуху загинули 3 людей: жінка із Іспанії та двоє пожежників.
Щодо причин інциденту відомо, що спочатку рятувальники прибули за викликом, щоб усунути витік газу у пекарні. Вибух прогримів, коли вони саме розпочали свою роботу.
Видання The Guardian опублікувало відео страшних наслідків після вибуху у Парижі, внаслідок якого постраждало багато людей. На записі можна побачити страшну розруху, яку залишив по собі вибух. Навколо – декілька розкиданих та розбитих авто, яких відкинуло ударною хвилею.
На відео чутно крики та плач людей. Деякі з постраждалих відходять від шоку. Навколо булочної – багато людей з різними пораненнями, яким вже надали першу домедичну допомогу.
Дивіться відео після вибуху у Парижі
Вибух у Києві
У Києві по вулиці Борщагівській у торговому центрі "Мармелад" пролунав вибух. Людей евакуювали. Серед постраждалих – одна людина.
Було встановлено, що в загальному коридорі технічних приміщень на 4 поверсі в ТЦ "Мармелад", під час технічного обслуговування автоматизованих систем протипожежного захисту об'єкту стався вибух аерозольного тестеру,
– зазначили у прес-службі.
Відомо, що один із працівників намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі. Він запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Чоловік отримав серйозні опіки руки, його госпіталізували в лікарню. У поліції детальнішої інформації поки не надають, але припускають, що в потерпілого можуть бути відірвані кінцівки.
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За словами правоохоронців, руйнувань самого торгового центру не відбулося, є лише певний обгорілий слід на стіні, поблизу якої пролунав вибух.
Вибух у ТРЦ "Мармелад" у Києві: дивіться відео
Виклик Гриценка на допит в СБУ
Лідера партії "Громадянська позиція", який планує брати участь у виборах президента України, Анатолія Гриценка викликали на допит до Служби безпеки України. Причину виклику політик порадив дізнатися у президента Петра Порошенка.
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Гриценко отримав повістку на допит в СБУ після того, як подав документи до ЦВК для реєстрації в кандидати на вибори президента.
У самій СБУ пояснили, що кандидата в президенти і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка запросили до Служби безпеки України в якості свідка у зв'язку з оприлюдненням ним інформації щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму. У спецслужбі наголосили, про це Гриценка попередили заздалегідь: політик знав про виклик ще на початку тижня. І про причину теж. Тобто до того моменту, як 12 січня подав документи в ЦВК для участі у виборах президента.
Ми з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою Гриценка, оскільки ще на початку тижня людина, яка, назвавши своє прізвище, заявила про юридичне представлення його інтересів, узгодила зручний для Гриценка час візиту до Служби та з’ясувала причини та підстави для запрошення,
– розповіли в СБУ.
Відтак заяви про "незнання про причини виклику на допит" з боку Гриценка можуть бути маніпулюванням напередодні президентських виборів.
Хто такий Анатолій Гриценко?Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат України шостого і сьомого скликань. У 2005-2007 роках займав посаду міністра оборони України. Нинішня президентська кампанія політика – це його вже третя спроба зайняти президентське крісло.
Київську ставропігію Константинополя очолив священик з Волині
Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської Ставропігії священика з Волині – архімандрита Михайла Аніщенка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні синоду 9-11 січня, яке відбулося в Стамбулі.
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Раніше отець Михайло проводив служби у храмі Всіх Святих землі Волинської.
Це наш земляк з Луцька. Нещодавно повідомили, що його призначили головою ставропігії Вселенської патріархії в Києві. Ставропігія – це свого роду посольство, представництво Вселенського патріархату, і він призначений настоятелем цієї структури,
– зазначив священик Віктор Мартиненко.
Потім священнослужитель поїхав на навчання в Грецію і здійснював служіння настоятелем у храмі Аліпія Стовпника в Анталії (Туреччина), що є Писидійською митрополією Константинопольського патріархату.
Архімандрит Михаїл (Аніщенко)
Зазначимо, що ставропігія Константинополя у Києві розміщується в Андріївській церкві.
Що таке ставропігія?Автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами (догляд над духовенством, іноді навіть над ієрархами). Мета ставропігії – бути представництвом (церковним посольством) Вселенського патріарха в Україні.
Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення було погоджене з церковними ієрархами та мало посприяти прискоренню отриманню Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.
13 грудня 2018 року, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.