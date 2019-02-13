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      Головні новини 12 лютого: арешт поліцейського за побиття активіста, підпал авто члена "Свободи"

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      Новини України 12 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 12 лютого в Україні та світі / Колаж 24 канал

      Суд взяв під арешт 12 лютого полковника поліція Василя Мельникова, підозрюваного у побиття лежачого активіста в Києві. У столиці невідомі підпалили авто члена партії "Свобода" Володимира Назаренка. В Україна суд вперше показав за булінг. В Італії фермери влаштували "молочний протест". Такими були головні новини 12 лютого в Україні та світі.

      Арешт поліцейського

      Печерський райсуд Києва взяв під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 115 тисяч гривень працівника Подільського управління поліції Василя Мельникова. Правоохоронця також відсторонили від посади строком на 2 місяці.

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      Мельникова підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Мовиться про інцидент 9 лютого у Подільському райвідділі, коли правоохоронець без форми ногами бив лежачого активіста.

      Мельников, діючи умисно, наніс 2 удари ногою в спину активісту. Продовжуючи свої дії, відразу вийшов за активістом, ображаючи особисту гідність потерпілого, наніс 4 удари по голові та рукам потерпілого, який на той час вже лежав на асфальті. Відповідно до довідки з лікарні, у активіста виявлено – забій м'яких тканин,
      – сказав на засіданні суду прокурор.

      При цьому захист Мельникова просив суд відпустити поліцейського під особисте зобов’язання, аргументуючи це тим, що з 10 лютого підозрюваний перебуває на стаціонарному лікуванні, перебуває у шлюбі і має дитину. Проте суд підтримав позицію прокурорів.

      Дивіться відео, як поліція била активістів під райвідділом у Києві:

      У Мельникова миттєво з’явився захисник – кандидат у президенти Ілля Кива. Він пообіцяв внести заставу за капітана поліції.

      Я впевнений, що стражі закону і порядку мають право на застосування сили проти тих, хто не знає міри своєму "активізму" і перетворює його у протиправні дії,
      – написав у своєму Facebook Кива.

      Політик вважає, що подібні рішення судів дискредитують правоохоронну систему і нібито перетворюють звичайну роботу поліцейських на шоу під час передвиборної кампанії.

      За яких обставин правоохоронець побив лежачого активіста? Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Підпал авто члена "Свободи"

      У Києві в одному з дворів на проспекті Перемоги невідомі спалили автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить родині члена "Свободи" у Київраді та очільника міського осередку націоналістичного громадського об’єднання "Сокіл" Володимира Назаренка. За словами самого політика, його намагаються залякати опоненти за "принципову політичну позицію".

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      Розбили вікно, закинули якусь запальну суміш і підпалили. Адже коли машина палала, повним ходом лунала сигналізація. Зловмисники побачили, що я близько першої години ночі на цій машині повернувся з приймальні своєї,
      – розповів Назаренко.

      Інцидент він пов’язує або з виборами та його підтримкою кандидата у президенти від "Свободи" Руслана Кошулинського, або з його принциповою позицією у земельній комісії Київради.

      Назаренко розповів, що раніше йому погрожували, зокрема представники ZIM Capital Group, що займається проектування і будівництвом багатьох об’єктів у Києві.

       

      Опубліковано Володимиром Назаренком Понеділок, 11 лютого 2019 р.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Умисне знищення або пошкодження майна". Ймовірною причиною пожежі у поліції називають "занесення стороннього джерела запалення". Тобто, попередньо було встановлено, що невідомі розбили скло та закинули у салон автомобіля невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася. Зараз триває розшук причетних до інциденту осіб.

      Перше покарання за булінг

      Суд Борисполя ухвалив перше в України рішення у справі про булінг (агресивну поведінка дітей одне до одного). Суд оштрафував батьків винуватої неповнолітньої дівчини за її протиправні дії щодо ровесників у навчальному закладі.

      За фактом булінгу було складено протокол про адміністративне правопорушення та скеровано на розгляд до суду.

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      "Суд, власне, і встановив факт булінгу, тобто дії психологічного та сексуального насильства із застосуванням засобів електронних комунікацій, що проявилось у висвітленні непристойних фото у мережі Instagram, в результаті чого могла бути завдана шкода психічному здоров'ю потерпілої", – написала у Facebook нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Оксана Білозір.

      На засіданні суду матір неповнолітньої визнала вину у скоєному та просила суворо не карати.

      Так, суд наклав на батьків винної дівчини штраф у розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 384 гривні.

      штрафи за булінг

      Що таке булінг? Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      Молочний протест в Італії

      В Італії фермери у незвичний спосіб вирішили протестувати проти занадто низьких цін на молоко. Вони масово виливали свій товар на дорогу. На цьому зупинятися не збираються, кажуть, що зірвуть місцеві вибори 24 лютого:

      Дивіться відео, як фермери в Італії вилили на дорогу молоко:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Арешт Ілля Кива Поліція Затримання учасників акції щодо Гандзюк Новини Києва Сутички ВО "Свобода" Діти і неповнолітні Штрафи Авто Пожежа
      Джерело: 24 канал
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