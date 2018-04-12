Головні новини 12 квітня: війна в Сирії, обшуки в "Укрзалізниці" та ситуація довкола Савченко

Низка країн світу розмірковують над військовою відповіддю на хімічну атаку в Сирії. Правоохоронці обшукали головний офіс "Укрзалізниці". Нардеп Надія Савченко 13 квітня повинна пройти перевірку на детекторі брехні. Україна домовилась про безвізовий режим із двома країнами Південної Америки. Такими були головні новини 12 квітня в Україні та світі.

Війна в Сирії

Після чергової хімічної атаки в Сирії військами президента країни Башара Асада і президента Росії Володимира Путіна цивілізований світ розмірковує про військову відповідь на ці дії.

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Так, США розглядають варіанти військових ударів по позиціях сирійського режиму Асада. Тим часом їхні союзники теж підключаються до підготовки.

Великобританія скерувала підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії а також привела у бойову готовність літаки, розміщені на базі Акротірі, що на Кіпрі. Окрім того, британська прем’єрка Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції Асада.

Дивіться відео про ситуацію довкола Сирії:

У свою чергу Канада не збирається брати участі у військовій операції (хоча й прем’єр Великобританії ще 11 квітня говорила, що її держава не братиме участі). Натомість Канада надає гуманітарну допомогу, працює на дипломатичному та політичному фронтах.

Німеччина також не збирається брати участь у можливих військових діях у Сирії, проте Берлін робитиме все можливе, щоб донести до протиборчих сторін думку про "неприйнятність використання хімічної зброї".

Про свою відмову від участі у військових діях у Сирії заявила також Італія, проте країна надасть логістичну підтримку своїм союзникам.

Тим часом Росія готується завдати удару у відповідь. Країна привела у готовність війська протиповітряної оборони, розвідки та ударні сили збройних сил. Через можливість авіаудару США Росія вивела з порту в Сирії одразу 7 своїх кораблів (серед них один підводний).

Обшуки в "Укрзалізниці"

12 квітня у головному офісі ПАТ "Укрзалізниця" правоохоронці провели слідчі дії. Так, з обшуками прийшли працівники Генпрокуратури та СБУ.

Обшуки в офісі компанії відбулися за раніше відкритими кримінальними провадженнями. Мовитися може про провадження у справі одного із заступників директора філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця", якого було викрито в отриманні 85 тисяч гривень хабаря.

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Згодом у ГПУ пояснили, що обшуки в офісі "Укрзалізниці" проводили за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень.

У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 14 службовим особам, зокрема 3 особам керівного складу департаментів ПАТ "Укрзалізниця", 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 службовим особам залізниці та її філій інших рівнів.



Обшуки в "Укрзалізниці"

Досудовим слідством встановлено, що керівники ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод", достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ "ДТРЗ" не проводилось, склали та видали низку завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито здійснення ремонтів (модернізації) цих дизельних двигунів, які стали підставою для перерахування понад 70 мільйонів гривень із рахунків ПАТ "Укрзалізниця" на рахунки ПрАТ "ДТРЗ", у подальшому перерахованих фіктивним підприємствам.

Під час обшуку правоохоронці планували вилучити оригінали протиправних рішень ПАТ "Укрзалізниця", матеріали щодо погодження змін до фінансових планів регіональних філій, які уможливили скоєння згаданого злочину, документи щодо руху коштів.

Ситуація довкола Савченко

12 квітня затриманого нардепа без мандата Надію Савченко, яка оголосила голодування, із СІЗО доставили до лікарні. Цю інформацію підтвердили в СБУ, проте через певний час цього ж дня політика повернули з лікарні до ізолятора.

Як повідомила сестра нардепа Віра Савченко, 13 квітня Надія пройде перевірку на поліграфі.

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"Відомо поки тільки, що допит на поліграфі проводитимуть тут же, в СІЗО СБУ", – розповіла Віра Савченко.

Зазначимо, що перевірка нардепа на детекторі брехні вже була запланована раніше, проте минулого разу Савченко відмовилася пройти її.



Савченко повернули до СІЗО після візиту до лікарні

Безвізовий режим

Українські дипломати домовилися про безвізовий режим з Уругваєм та Перу.

Як розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, формально документ про безвіз між Україною та Уругваєм ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю.

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Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз,

– пояснив Погорельцев.

Він додав, що найближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. цей документ розширить перелік категорій громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу.

До слова, Україна та Молдова спростять процедуру перетину кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон. Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав Президент України Петро Порошенко.