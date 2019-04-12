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      Головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, заморозки в Україні

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      Новини України сьогодні 12 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 12 квітня в Україні та світі: Зеленський і Порошенко зустрілися з Макроном у Франції / Колаж 24 канал

      Президент України Петро Порошенко у Парижі зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Не відстав від нього і його опонент на виборах Володимир Зеленський. У справі щодо смерті активістки Катерини Гандзюк відбулися дві важливі події. З 14 квітня у деяких регіонах України прогнозують заморозки. Такими були головні новини п'ятниці, 12 квітня, в Україні та світі.

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      Лише напередодні український президент Петро Порошенко і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський влаштували словесну перепалку в прямому ефірі, як уже 12 квітня вони зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоправда знову зробили це порізно.

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      Спершу відбулася зустріч Макрона з Зеленським. Місцем проведення заходу був Єлісейський палац. У штабі Зеленського зазначили, що із ним приїхали екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Іван Баканов.

      Згодом Володимир Зеленський розповів, що атмосфера "теплою", а сама зустріч – "класною та консервативною".

      Я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України загалом. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі,
      – переконує кандидат у президенти.

      Зустріч Порошенка з Макроном також відбулася у Єлисейському палаці за участю Республіканської гвардії. Під час заходу французький президент нагадав, що Париж є прихильним до України, і хоче бачити, як вона рухається уперед.

      На які теми говорили президенти України та Франції:

      Встановлення миру та безпека. Про досягнення цієї мети та координацію дій України з європейськими лідерами. Домовлено, що до Росії донесуть сигнали, щоб створити умови для повноцінних переговорів у норманському форматі. Також говорили про миротворчі операції в Україні.

      Звільнення заручників. Окремо говорили про: перше – журналіста Романа Сущенка. Макрон буде сприяти, щоб Путін звільнив Сущенка. Друге – про військовополонених моряків: їх треба негайно повернути. І третє: питання політв'язнів, а особливо серед кримських татар, які потребують допомоги.

      Переговори з Росією. Україна отримала абсолютно чітке повідомлення, що буде скликане засідання на найвищому рівні нормандського формату. Найбільш ймовірно, це відбудеться у Франції, у п'яту річницю створення нормандського формату.

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      Вбивство Катерини Гандзюк: нові події

      6 квітня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв подав у відставку за власним бажанням. 10 квітня уряд погодив його звільнення. А вже 12 числа Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив Гордєєва з посади.

      "Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – мовиться у документі, який опублікувала прес-служба гаранта.

      Що відомо про Андрія Гордєєва? З 2012 року був депутатом Херсонської міської ради. Протягом 2014 – 2016 років був народним депутатом України ("Блок Петра Порошенка"). Указом президента у 2016 році був призначений головою Херсонської ОДА.

      Батько Гандзюк звинуватив Гордєєва у причетності до замовлення вбивства активістки. Окрім Гордєєва, у цьому було звинувачено голову Херсонської облради Владислава Мангера та заступника голови ОДА Євгена Рищука. Усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним, переконує батько загиблої.

      Крім того, з’явилась інформація, що ще один підозрюваний у організації вбивства активістки голова Херсонської облради Владислав Мангер 12 квітня з’явився на своєму робочому місці.

      "Вранці Мангер прийшов на роботу, до нього приходили відвідувачі, носили документи", – зазначив співрозмовник одного з херсонських видань

      Також ресурс зазначає, що 11 квітня Мангер вечеряв зі своїм бізнес-партнером Трутнєвим у одному з кафе. Зауважимо, що 8 квітня адвокат очільника Херсонської облради повідомляв, що той перебуває на лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері.

      За інформацією місцевих ЗМІ, цей медичний заклад є підпорядкованим Херсонській облраді, а його головний лікар підпорядковується безпосередньо Мангеру. Журналісти припускають, що саме 8 завершився термін відсторонення Мангера з посади, відтак він переховувався в лікарні, щоб скасувати всі судові засідання щодо нового терміну відсторонення.

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      Заморозки йдуть в Україну 

      Квітень розпочався в Україні теплою, сонячною погодою. Проте вже наприкінці цього тижня, з 14 квітня, на заході та півночі є можливими заморозки, а температура повітря вночі опуститься до -5 градусів.

       

      12-14 квітня в Україну прийде хвиля похолодання. Тому, у північних областях з 14 до 17 квітня будуть заморозки на ґрунті. Денні температури сягатимуть близько +12+14 градусів на Півночі, а в Центрі – на 2-3 градуси тепліше,
      – розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

      Укргідрометцентр попереджає, що вночі 14-15 квітня заморозки очікуються в західних областях, на Житомирщині, Рівненщині та Волині. Температура повітря вночі опуститься до -3-5 градусів морозу. Через похолодання синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий, а подекуди навіть другий – оранжевий.

      Крім того, в Україну перед Вербною неділею, яка цьогоріч випадає на 21 квітня, знову повернуться опади. Вони триватимуть кілька днів, а в північних та південних регіонах можливі шквали вітру. Але не варто засмучувася. На Великодні свята українців чекає потепління до +22+24 градусів, і така погода протримається до кінця місяця.

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      Горбань додав, що після Великодня, незалежно від того, на яке число він припадає, на 9-й, 17-й і 33-й дні погода погіршується. Тому, заморозки в Україні можливі навіть у травні.

      "Похолодання випадає під 9 травня, на 15-17 травня і на кінець місяця. Воно може супроводжуватися й заморозками, але це більше стосується північних і східних областей", – зазначив синоптик.

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      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      12 квітня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Еммануель Макрон Погода Негода в Україні Владислав Мангер Гордєєв Андрій Анатолійович Справа Катерини Гандзюк Президент України
      Джерело: 24 канал
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