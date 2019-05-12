Головні новини 12 травня: відеопетиція про розпуск Ради і зворушливий День матері

Команда обраного президентом Володимира Зеленського запустила відеопетицію про розпуск Верховної Ради. Авто редактора телеканалу TVI спалили у Києві. У Харкові вирішили знести намет волонтерів: там влаштували протест. День матері в Україні: хто і як вітає своїх матусь. Такими були головні новини неділі, 12 травня, в Україні та світі.

Відеопетиція про розпуск парламенту

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Команда обраного президентом Володимира Зеленського запустила відеопетицію про розпуск українського парламенту. Щоб цю петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

Ми запитали у людей на вулиці, що вони думають щодо розпуску Верховної Ради. А зараз запитуємо вас – залишити чи розпустити? Нагадуємо, що після мільйона переглядів новообраний президент зверне увагу на це питання в першу чергу,

– мовиться в описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент".

На кадрах лідер команди-учасниці "Ліги сміху" "Заинька" Руслан Ханумак у центрі Києва розпитує в перехожих, чи необхідно розпускати парламент. У ролику зібрані відповіді всіх людей, які висловилися за таку ініціативу.

"Якщо ви підтримуєте розпуск Ради – ставимо лайк, якщо не підтримуєте – ставимо дизлайк. Це велика відповідальність, яку ми маємо вивантажити на наші плечі. І ми це зробимо", – сказав наприкінці відео Ханумак.

Відеопетиція про розпуск Ради: відео

Зазначимо, що згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.



Підстави для розпуску парламенту

Авто редактора TVI спалили

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Автомобіль головного редактора телеканалу TVI, політолога з Криму Володимира Єгорова, спалили в ніч на 12 травня в Києві під будинком, де він живе. Чоловік припускає, що авто підпалили о 4:30, поки всі спали. Сусіди саме в той час чули характерний хлопок.

На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте авто вже неможливо відновити.

Єгоров переконаний, що цей інцидент пов’язаний з його професійною діяльністю.

Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили. Спасибі, що приїхали оперативно,

– написав журналіст у своєму Facebook.

У коментарях він додав, що останнім часом погрози йому не надходили, проте у нього є припущення, хто все ж міг піти на такий вчинок.

За попередніми даними рятувальників, загоряння почалося зсередини автомобіля.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу авто. Справу розслідуватимуть як умисне знищення або пошкодження майна.

У Харкові міська влада намагається знести намет волонтерів

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Департамент територіального контролю Харківської міськради передав припис із вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на головному майдані міста. До цього, ще 8 травня, міський голова Харкова Геннадій Кернес звернувся до містян з проханням підтримати електронні петиції про демонтаж волонтерського намету на площі Свободи та повернення їй імені радянського маршала Георгія Жукова.

Після такої заяви Кернеса місцеві активісти звернулися до СБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти мера Харкова за пропаганду комуністичного режиму.

Так, Харківська мерія вимагає прибрати намет, у якому волонтери протягом 5 років війни збирають амуніцію для українських оборонців на Донбасі, до 14 травня.

12 травня небайдужі до цієї проблеми люди зібралися на протест.

Близько 600 учасників мітингу рушили ходою від майдану Свободи до будівлі Харківської мерії. За деякими підрахунками на акцію вийшли приблизно 1500 людей.

Харків'яни вийшли захищати волонтерський намет: сюжет

Активісти показали документи, за якими цей намет офіційно стоїть на площі. Він зареєстрований в поліції як пікет за відповідними атрибутами. Щороку вони подовжують цю заявку. Тому виконком і мерія просто не мають права його демонтувати.

Хода, щоб показати позицію харків'ян. Показати, що справді є багато людей, які виступають за збереження намету. Є багато людей, які розуміють, що цей намет є власне символом протидії російській агресії активних харків'ян,

– зазначив активіст Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк.

Також містяни збирають підписи під зверненням до міської влади з вимогою не зносити намет.

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На захист намету виступила також віце-спікер Ради Ірина Геращенко. Вона заявила, що зробить із нього свою громадську приймальню.

День матері в Україні

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В Україні День матері відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч це свято припало на 12 травня. Із Днем матері своїх найрідніших, окрім пересічних українців, привітали теперішні і майбутні керівники держави, політики, зірки естради та спортсмени.



В Україні 12 травня відзначили День матері

Окрім того, 12 травня у Києві пройшла щорічна Хода матерів. Вона покликана привернути увагу до проблем жінок з непростою долею: багатодітних матерів, матерів онкохворих дітей, а також матерів героїв Небесної сотні та загиблих на війні.

Учасники ходи збиралися на Михайлівській площі о 9:00. Там біля стіни пам'яті запалювали лампадки, а матері загиблих героїв залишали імена синів на 15-метровому прапорі.

Усі ці жінки вважають своїх дітей героями, однак про себе – набагато скромнішої думки. За їх словами, вони просто змогли стати тим міцним фундаментом, на якому з'явилися такі непересічні й свідомі люди. Більше фото та відео з події – у матеріалі.

У День Матері відбулись урочисті заходи влаштовані задля вшанування пам’яті полеглих Героїв та подяки їхнім матерям.

Ввідбулось покладання квітів до «Народної стіни пам’яті» зі світлинами захисників України, які загинули під час російсько-української війниhttps://t.co/ymPAjkhW8n pic.twitter.com/pC2TJMoMaS — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) 12 мая 2019 г.

Про історію свята, його традиції у різних країнах світу та в Україні читайте тут.



Про те, які зворушливі слова підібрала для своїх матусь політична еліта – тут.



Як привітали мам зірки шоубізу читайте тут.



Вітання українських спортсменів із Днем матері – тут.