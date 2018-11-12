Бойовики окупованого Донбасу оприлюднили результати так званих "виборів" голів псевдореспублік і депутатів "Народних рад". За справою умисного вбивства активістки Катерини Гандзюк суд заарештував помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. У США на 96-му році життя помер творець коміксів Стен Лі. Такими були головні новини суботи, 10 листопада, в Україні та світі.

Хто "очолив" окупований Донбас

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Лише 11 листопада відбулися так звані "вибори", а вже 12-го числа бойовики підрахували 100% бюлетенів.

Так, за підсумками результатів "голосування", на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

Крім того, більшість у так званих "Народних радах" (так бойовики називають щось на кшталт парламенту – 24 канал) отримали і "партії" новоспечених ватажків. Зокрема, на Донеччині політсила Пушиліна "Донецька республіка" Пушиліна здобула 72,5%, а на Луганщині "громадський рух" Пасічника під назвою "Мир Луганщині" продемонстрував результат у 74,12% голосів.

На переконання окупантів, їхні фейкові вибори пройшли мирно. Також вони заявили, що провокацій з боку офіційного Києва не було.

За їхніми словами, явка склала близько 80%.

Додамо, у той час, як увесь цивілізований світ засуджує як проведення, так і результати псевдовиборів, у Росії навпаки вважають, що Києву слід розпочати переговори з новоспеченими ватажками псевдореспублік уже зараз. Також тут заявили, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

Водночас стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков вже надіслав привітання "з перемогою на виборах" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику.

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"У привітанні мовиться про те, що висока явка показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить у свої сили, може за себе постояти та рішуче не сприймає тупу політику офіційного Києва", – заявив директор Центру політичної кон'юнктури в Росії Олексій Чеснаков.

Арешт Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Паламарчука: що про це відомо

У суботу, 10 листопада, за справою щодо умисного вбивства активістки Катерини Гандзюк у Херсоні було затримано помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. Вже 12-го числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу – зокрема його було заарештовано до 3 грудня поточного року без альтернативи внесення застави.

За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. Також у ГПУ додали, що той підозрюється в організації вбивства активістки.

У СБУ, яка займається справою вбивства Гандзюк, зі свого боку зауважили, що Павловському винесено підозру як співучаснику. Водночас речниця відомства Олена Гітлянська додала, що що його заарештували лише до 3 грудня, а не на 2 місяці (60 діб), як це зазвичай буває, оскільки завершується термін слідства.

Хто такий Ігор Павловський?Це помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Відповідно до відкритої інформації, є заступником громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію було створено навесні 2018 року у Новій Каховці: до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. За інформацією видання Newsroom, інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.





Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.





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Хто ще відмовився визнавати рішення Константинополя щодо автокефалії для України

Окрім РПЦ і церков, що фактично входять до її складу, з рішенням Вселенського патріархату щодо Томосу для України не погоджується і Сербська церква.

Відповідне рішення ухвалив Архієрейський собор Сербської православної церкви за підсумками собору, що відбувся у Белграді.

Так, Сербська церква відмовилась визнати канонічність Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Крім того, під час собору у Белграді УПЦ КП і УАПЦ охрестили "розкольницькими групами України" та назвали рішення Константинопольського патріархату про їх визнання "канонічно необґрунтованим".

Священнослужителі також наголосили, що з українського питання вони навіть закликають провести Всеправославний собор.

Собор пропонує Константинопольському патріархату і всім іншим малим автокефальним православним церквам якомога швидше розглянути питання на Всеправославній раді, щоб підтвердити і зміцнити соборність та єдність,

– йдеться у рішенні собору у Белграді.

Що цікаво, свого часу Сербська православна церква оголосила неканонічними Чорногорську та Македонську церкви.

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Тим часом, Храм святих Костянтина та Олени на території російського генконсульства в Стамбулі почав проводити богослужіння. Такі дії є нібито відповіддю РПЦ на "численні прохання" тамтешніх вірян, які не хотіли ходити до храмів Константинопольського патріархату через дії Варфоломія щодо України.

Так, першу літургію відслужив виконувач обов'язків настоятеля храму священик Георгій Сергєєв, призначений главою РПЦ Кирилом.

Російський ієрей Георгій, зі свого боку, пояснив такий крок рішенням священного синоду про неможливість євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Причиною припинення спілкування в РПЦ вважають "грубе порушення канонів" щодо надання автокефалї Україні.

За його словами, російськомовні православні віряни у Туреччині тепер матимуть "опіку" від Московської патріархії. Саме тому, додає він, РПЦ призначила настоятеля та почала регулярні богослужіння в історичному російською посольському храмі.

Помер Стен Лі

У США на 96-му році життя помер творець відомих супергероїв зі світу Marvel, письменник і сценарист Стен Лі.

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Як розпровіла його донька, митець пішов із життя у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.

Додамо, що від початку року у творця світу Marvel вже виникали проблеми зі здоров'ям. Так, на початку лютого 2018-го його терміново госпіталізували через проблеми з серцем і диханням.