01:05
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського

      1302 Читать новость на русском
      Головні новини 12 листопада в Україні та світі: окуповані території отримали нових ватажків, за справою Гандзюк заарештували Павловського
      Головні новини 12 листопада в Україні та світі: окуповані території отримали нових ватажків, за справою Гандзюк заарештували Павловського / Колаж 24 канал

      Бойовики окупованого Донбасу оприлюднили результати так званих "виборів" голів псевдореспублік і депутатів "Народних рад". За справою умисного вбивства активістки Катерини Гандзюк суд заарештував помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. У США на 96-му році життя помер творець коміксів Стен Лі. Такими були головні новини суботи, 10 листопада, в Україні та світі.

      Хто "очолив" окупований Донбас

      Читайте також: Псевдовибори на окупованому Донбасі: США відзначилися погрозливою заявою у бік Росії

      Лише 11 листопада відбулися так звані "вибори", а вже 12-го числа бойовики підрахували 100% бюлетенів.

      Так, за підсумками результатів "голосування", на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Крім того, більшість у так званих "Народних радах" (так бойовики називають щось на кшталт парламенту – 24 канал) отримали і "партії" новоспечених ватажків. Зокрема, на Донеччині політсила Пушиліна "Донецька республіка" Пушиліна здобула 72,5%, а на Луганщині "громадський рух" Пасічника під назвою "Мир Луганщині" продемонстрував результат у 74,12% голосів.

      На переконання окупантів, їхні фейкові вибори пройшли мирно. Також вони заявили, що провокацій з боку офіційного Києва не було.

      За їхніми словами, явка склала близько 80%.

      Додамо, у той час, як увесь цивілізований світ засуджує як проведення, так і результати псевдовиборів, у Росії навпаки вважають, що Києву слід розпочати переговори з новоспеченими ватажками псевдореспублік уже зараз. Також тут заявили, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

      Водночас стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков вже надіслав привітання "з перемогою на виборах" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику.

      Читайте також: Псевдовибори на окупованих територіях: чого хоче Кремль від України

      "У привітанні мовиться про те, що висока явка показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить у свої сили, може за себе постояти та рішуче не сприймає тупу політику офіційного Києва", – заявив директор Центру політичної кон'юнктури в Росії Олексій Чеснаков.

      Арешт Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Паламарчука: що про це відомо 

      У суботу, 10 листопада, за справою щодо умисного вбивства активістки Катерини Гандзюк у Херсоні було затримано помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. Вже 12-го числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу – зокрема його було заарештовано до 3 грудня поточного року без альтернативи внесення застави.

      За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. Також у ГПУ додали, що той підозрюється в організації вбивства активістки.

      У СБУ, яка займається справою вбивства Гандзюк, зі свого боку зауважили, що Павловському винесено підозру як співучаснику. Водночас речниця відомства Олена Гітлянська додала, що що його заарештували лише до 3 грудня, а не на 2 місяці (60 діб), як це зазвичай буває, оскільки завершується термін слідства.

      Хто такий Ігор Павловський?Це помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Відповідно до відкритої інформації, є заступником громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію було створено навесні 2018 року у Новій Каховці: до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. За інформацією видання Newsroom, інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.

      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Читайте також: В Україну сунуть морози та сніг: синоптики назвали області

      Хто ще відмовився визнавати рішення Константинополя щодо автокефалії для України

      Окрім РПЦ і церков, що фактично входять до її складу, з рішенням Вселенського патріархату щодо Томосу для України не погоджується і Сербська церква.  

      Відповідне рішення ухвалив Архієрейський собор Сербської православної церкви за підсумками собору, що відбувся у Белграді.

      Так, Сербська церква відмовилась визнати канонічність Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

      Крім того, під час собору у Белграді УПЦ КП і УАПЦ охрестили "розкольницькими групами України" та назвали рішення Константинопольського патріархату про їх визнання "канонічно необґрунтованим".

      Священнослужителі також наголосили, що з українського питання вони навіть закликають провести Всеправославний собор.

      Собор пропонує Константинопольському патріархату і всім іншим малим автокефальним православним церквам якомога швидше розглянути питання на Всеправославній раді, щоб підтвердити і зміцнити соборність та єдність,
      – йдеться у рішенні собору у Белграді.

      Що цікаво, свого часу Сербська православна церква оголосила неканонічними Чорногорську та Македонську церкви.

      Читайте також: Коли єдина помісна церква в Україні буде відзначати Різдво: відповідь УПЦ КП

      Тим часом, Храм святих Костянтина та Олени на території російського генконсульства в Стамбулі почав проводити богослужіння. Такі дії є нібито відповіддю РПЦ на "численні прохання" тамтешніх вірян, які не хотіли ходити до храмів Константинопольського патріархату через дії Варфоломія щодо України.

      Так, першу літургію відслужив виконувач обов'язків настоятеля храму священик Георгій Сергєєв, призначений главою РПЦ Кирилом.

      Російський ієрей Георгій, зі свого боку, пояснив такий крок рішенням священного синоду про неможливість євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Причиною припинення спілкування в РПЦ вважають "грубе порушення канонів" щодо надання автокефалї Україні.

      За його словами, російськомовні православні віряни у Туреччині тепер матимуть "опіку" від Московської патріархії. Саме тому, додає він, РПЦ призначила настоятеля та почала регулярні богослужіння в історичному російською посольському храмі.

      Помер Стен Лі

      У США на 96-му році життя помер творець відомих супергероїв зі світу Marvel, письменник і сценарист Стен Лі.

      Читайте також: Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel

      Як розпровіла його донька, митець пішов із життя у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.

      Додамо, що від початку року у творця світу Marvel вже виникали проблеми зі здоров'ям. Так, на початку лютого 2018-го його терміново госпіталізували через проблеми з серцем і диханням.

      Теги: Блок Петра Порошенка Новини України Війна на Донбасі Новини політики РПЦ Єдина помісна церква Сербія Томос Релігія Псевдовибори на окупованому Донбасі Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 12 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      сьогодні , 00:01 Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 листопада , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      12 листопада , 22:50 Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 листопада , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      12 листопада , 21:01 Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Названа точна кількість автомобілів в Україні та їх середній вік
       9 серпня , 11:05
      Як продати "Запорожець" за 30 тисяч євро: Фото
       2 листопада , 08:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук