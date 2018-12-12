Новини України сьогодні 12 грудня 2018 - новини України і світу

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У середу, 12 грудня, у Страсбурзі сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан отримала премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", якою був удостоєний її брат.

Вручення премії відбулося на засіданні Європарламенту, де сестра Сенцова зачитала звернення політв’язня.

Я не можу зараз бути присутнім у цьому залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх вимовить хтось інший. Слово – це головний інструмент людини, а часто її єдиний, особливо коли у неї відібрали все інше... Є люди, чиї слова можуть багато. Є люди, наділені владою і можливостями, але вони використовують силу своїх слів по-різному. Можна закликати змиритися і здатися, а можна навпаки, закликати чинити опір і боротися, навіть коли немає шансів вижити, а є шанс лише загинути. Та не так важливо скільки ти прожив, важливо як,

– процитувала сестра Сенцова його слова.

Відео на офіційній сторінці Європарламенту у Facebook: Сенцова нагородили премією Сахарова

На церемонії нагородження, окрім Наталії Каплан, був присутній адвокат Олега Сенцова, Дмитро Дінзе.

Зазначимо, що 12 грудня також оприлюднили новий лист, який український режисер написав із російської колонії. Це – відповідь правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам. Вони три тижні тому відправили Сенцову посилку, яку російські тюремники досі не передали політв'язню.

У магазині місцевому я був два місяці тому, тепер харчуюся, здебільшого, "завтра" і "наступного тижня". Тому за відсутності передачі ця сумна пустобазарна історія триває! Смішно і сумно водночас, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прориваєшся і на баланді!

– написав український режисер.

Скандал із екс-поліцейським із Харкова

Колишній патрульний із Харкова Денис Кучеренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень (хабар і вимагання), ще під час слідчих дій щодо цього злочину втік на територію Росії, а нещодавно ще й отримав громадянство країни-агресора. За можливість отримати "нове життя" він подякував не лише російським спецслужбам, а і власне господарю Кремля Володимиру Путіну.

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Судячи з профілю Кучеренка в Instagram, правоохоронець-утікач останнім часом публікував фото нічної Москви та машини на російських номерах. Крім того, він виклав світлину на фоні військового комісаріату.

Особливо скандальним став допис, в якому Кучеренко демонструє російський паспорт поряд із українським. У ньому він дякує МВС РФ, ФСБ, Путіну та всій Росії.

Спасибі всім, хто в скрутну хвилину мені допоміг, спасибі всім, хто хоч якось є причетним до отримання цього паспорта... Спасибі МВС РФ, спасибі ФСБ РФ, спасибі всім службам і спецслужбам. Спасибі, Путіне, спасибі, Росіє!!! Дякую за нове життя, за життя з чистого аркуша, за нові можливості з великою та рідною країною, пишаюся тим, що я – росіянин

– наголосив він.

Зазначимо, що Кучеренко втік до Росії під час слідчих дій у справі проти нього та ще декількох поліцейських. Їх звинувачують у вимаганні хабара та перевищенні службових обов'язків.

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За даними слідства, один із підозрюваних дізнався, що у його сусіда – авто-"двійник". Марка машини, колір і номерні знаки збігалися з іншим автомобілем, власник якого проживає у Києві. Поліцейський вирішив "підзаробити" на цій ситуації.



Екс-поліцейський із Харкова у РФ

Разом із двома колегами поліцейський вистежив сусіда. Правоохоронці сказали водію, що машина нібито перебуває у розшуку, а тому її мають вилучити та помістити на штрафмайданчик. Вони залякували чоловіка, кажучи, що він взагалі може залишиться без автомобіля. Натомість запропонували "альтернативу" у вигляді 1 тисячі доларів "відступних". Оскільки у потерпілого не було з собою потрібної суми, поліцейські вигадали таку схему: він віддасть їм авто разом з ключами та документами та про місце перебування транспортного засобу дізнається лише після того, як передасть кошти. З дому чоловік виніс патрульним аванс у розмірі 6,5 тисяч гривент, а решту мав передати пізніше.

Протягом тижня поліцейські взагалі не виходили на зв'язок з потерпілим, а потім після тривалих перемовин усе ж таки повідомили йому, де перебуває Hyundaі. Коли водій приїхав за машиною до гаражного кооперативу, він знайшов її повністю розукомплектованою. Поліцейські зняли з автомобіля все, що тільки було можливим: від акумулятора до спинки сидіння та фар.

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Так, патрульні-перевертні мають невдовзі постати перед судом за скоєний злочин.

Щодо самого Кучеренка та його вчинків висловився начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він назвав екс-патрульного злочинцем та хабарником і подякував Росії, що забрала такого перевертня собі.

У МВС теж прокоментували ситуацію із поліцейським-зрадником.

На жаль в родині – не без виродків, і серед 130 тисяч порядних, чесних і відданих своїй справі та служінню народу України завелася паршива вівця,

–зауважив радник очільника відомства Зорян Шкіряк.

Київ засипало снігом

У середу, 12 грудня, з 10:00 у Києві через снігопад заборонили в'їзд вантажівок. Такі обмеження ввели, аби забезпечити безперешкодний рух легковиків по столиці.

Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди, з 15:00 обмежили рух вантажного, великогабаритного та великовагового транспорту на окремих ділянках дороги загального користування по Київській області.

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Київська влада закликала всіх водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах.

Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в не передбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть,

– попередили в Київській міській державній адміністрації.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за негоди можуть призвести до аварійних ситуацій;



при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;



не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;



в умовах погіршення погоди із інтенсивним снігопадом та ожеледицею на дорогах не використовуйте транспорт із літніми шинами.

Також через сильні снігопади та погіршення погодних умов на дорогах Київщини трапилось понад 30 аварій. В результаті цього 1 людина загинула, ще 1 отримала травми.

Поліція вкотре закликає водіїв не порушувати правил дорожнього руху, дотримуватися безпечної дистанції на автошляхах та без нагальної потреби не виїжджати з гаража,

– йдеться у дописі. Правоохоронці також звернулися до пішоходів із декількома проханнями: В умовах недостатньої видимості зненацька не виходити на проїжджу частину перед автомобілем.



Переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.



Рекомендується, мати на одязі світлоповертаючі елементи – це зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі.

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